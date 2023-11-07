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ТАСС

Лавров исключил обсуждения РФ и США процедуры по ДСНВ, пока Вашингтон помогает Киеву

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Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Глава МИД России отметил, что Украина использовала американское дальнобойное вооружение против стратегических российских баз

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия не станет обсуждать с США возобновление предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процедур, пока Вашингтон поставляет Киеву дальнобойное вооружение. Оно уже даже использовалось против стратегических российских баз, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая по видеосвязи на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Как мы можем пускать американцев на наши ядерные объекты - они этого очень долго добивались, - если они поставляют украинцам вооружение дальнего радиуса действия, которое уже было использовано для попыток атак против наших стратегических баз, в частности баз стратегических ядерных бомбардировщиков. Безусловно, у нас даже сомнения, может быть, и есть, но они мизерные, скорее всего, для того, чтобы эти атаки подготовить американцы не только предоставили вооружения, но и помогали с информацией для того, чтобы соответствующие цели пытаться поразить", - сказал он.

"А в договоре о стратегических наступательных вооружениях в преамбуле сказано, что мы теперь не соперники, у нас взаимное доверие, у нас должен быть баланс интересов и неделимость безопасности. Все это было растоптано, разорвано и выброшено американцами в мусор. Поэтому, когда они говорят: нет, давайте, вот у нас с Украиной там не очень заладилось, но давайте рассматривать вопросы продолжения процедур, предусмотренных этим договором, такого не будет", - добавил Лавров.

Лавров напомнил, что США периодически поднимают тему возобновления переговоров по стратегической стабильности и даже некоторое время назад передали РФ бумагу с давно известными призывами. "Призывы к необходимости возобновить контакты по стратегической стабильности, мы несем ответственность как ядерные державы. Да, мы к таким контактам всегда были готовы, результатом этого стал Договор о стратегических наступательных вооружениях, который мы вынуждены были "подвесить", - уточнил министр. - Хотя и будем сохранять количественные пределы, установленные в нем".

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что для возвращения к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках этого соглашения российская сторона должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. 

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