Svenska Dagbladet (Швеция): НАТО распаляет Путина своими военными играми

Ожидается, что саммит НАТО с участием глав государств и правительств станет проявлением единства перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Но при этом НАТО распаляет Путина своими военными играми от Атлантики до Черного моря.

На саммите НАТО в понедельник, первой за полгода встрече на уровне государств и правительств, в центре внимания будет президент США.

Но косвенный главный герой находится на расстоянии в 2 500 км в Москве. Дух Владимира Путина витает над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

Отношения между США и Россией за первые пять месяцев пребывания Байдена в Белом доме достигли нового минимума. Единственная встреча на правительственном уровне произошла между министрами иностранных дел на полях майского заседания Арктического совета в Исландии. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег от дальнейшего наращивания российских войск в регионе. На что его российский коллега Сергей Лавров ответил, что на своей территории Россия будет делать все, что ей заблагорассудится.

Когда Байден и Путин в среду сядут за стол переговоров в Женеве, на столе будет лежать длинный список тем.

- Угон самолета Ryanair в небе над Белоруссией в конце мая. Путин поддержал решение диктатора Лукашенко.

- Отравление и арест критика режима Алексея Навального и другие репрессии путинского режима против оппозиции.

- Российские кибератаки на американские интересы. Байден пообещал, что вопрос будет решен.

- Переброска российских войск к границам Украины в начале года.

Джо Байден занял по России жесткую позицию и ввел ряд новых санкций. В марте он в нашумевшем телеинтервью назвал Путина "убийцей". Прибыв на этой неделе в Европу, Байден пообещал поговорить с Путиным со всей откровенностью.

Владимир Путин, со своей стороны, задал перед саммитом приветливый тон: "Мы хотим найти пути нормализации наших отношений", - сказал он в начале июня. Что конкретно это означает и как это понимают США - другой вопрос.

В глазах администрации Байдена стремительное расширение Китая как в экономическом, так и в военном отношении и его амбиции стать могущественнейшей военной державой мира к 2050 году уже превзошли российскую угрозу. Бюджет Пентагона на 2022 год вырос до 715 миллиардов долларов - причем упор делается на модернизированное ядерное оружие.

Однако в контексте НАТО упор делается на защиту Европы, и тут в центре внимания уже перевооружение России.

В Брюсселе Джо Байден сделает то, чего от него все так ждут: искренне и безоговорочно поддержит обязательства Североатлантического союза по коллективной обороне с США в роли гаранта европейской безопасности. Однако это не бесплатно. Коллективные расходы НАТО на оборону растут семь лет подряд, но намеченной цели в 2% доли ВВП достигли лишь 11 из 30 стран-членов.

В повестку дня грядущего саммита также войдет повышение военного потенциала и укрепление боеготовности на период до 2030 года. А для этого потребуется дальнейшее увеличение финансирования.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже настаивает на увеличении центрального бюджета, который на данный момент составляет лишь 0,3% от общих расходов Североатлантического союза, и говорит, что настал решающий момент: "Мы должны инвестировать не только больше, но и лучше - в общий бюджет НАТО", - заявил он в недавней программной речи.

После этого он сразу же отправился прямиком в Вашингтон и встретился с Байденом в Белом доме, чтобы обсудить свою инициативу. Но здесь в гладком фасаде могут образоваться трещины.

Франция добивается самодостаточного ЕС и хочет ослабить зависимость от оборонной промышленности США - и поэтому выступает против этих планов. Кроме того это предложение нарушает устоявшийся принцип, что страны НАТО вносят каждая свою лепту через расходы на оборону. Поэтому не исключено что инициатива будет поставлена на паузу.

На фоне саммита в Брюсселе и встречи в Женеве развернулась самая горячая пора для военных учений НАТО и военных игр в Европе. Под собирательным названием "Непоколебимый защитник" вереница учений постепенно приближается к сфере интересов России.

НАТО перебросила войска и военную технику из США через Атлантику в Европу. У побережья Португалии 11 стран альянса провели учения с истребителями, военными кораблями и подводными лодками под командованием нового британского авианосца "Королева Елизавета".

В Центральной Европе и Средиземноморье альянс опробовал новую командную структуру с элементами транспорта и логистики. В Румынии 13 союзников по НАТО провели сухопутные стрельбы в районе Черного моря с использованием боевой авиации, танков, бронетехники и передовых частей Североатлантического союза под турецким командованием.

В конце июня начнутся двухнедельные учения "Морской бриз" под руководством США и Украины с участием остальных стран НАТО.

Их цель - укрепить сотрудничество украинских вооруженных с НАТО, для России это как красная тряпка. Учения пройдут в окрестностях Одессы и других черноморских городов Украины недалеко от полуострова Крым, который аннексировала Россия.

Российское министерство обороны уже заклеймило учения, назвав его посягательством: "Мы будем внимательно следить за украинско-американскими учениями "Морской бриз" и при необходимости отреагируем соответствующим образом, чтобы обеспечить интересы российской военной безопасности", - говорится в июньском заявлении.

Со своей стороны Россия уже отвела часть войск от украинской границы после апрельской переброски, которая застала НАТО врасплох. По крайней мере, так утверждается. Останется ли на местах военная техника, которая может быть использована в других операциях на более позднем этапе, - вопрос открытый.

Сейчас российские вооруженные силы готовятся к масштабным учениям "Запад" в ближайшем к Европе Западном военном округе. Они пройдут в сентябре, на сей раз в сотрудничестве с лукашенковской Белоруссией. Учения пройдут на территории обеих стран на границе с восточным флангом НАТО - включая стратегический Сувалкский коридор в Польше, единственную сухопутную перемычку между Прибалтикой и остальными странами НАТО.

Любые учения, независимо от состава участников и их сценария, сопряжены с риском ошибок и провокаций - особенно в стратегически уязвимых районах. В Женеве у Байдена и Путина есть возможность подлить масла в огонь. Вопрос лишь в том, есть ли у них в этом интерес.

Юнас Гуммессон (Jonas Gummesson)