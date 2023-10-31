ВС РФ пресекли попытку Украины атаковать ракетами Storm Shadow объекты в Крыму

Минобороны: ПВО РФ сбила восемь ракет Storm Shadow, запущенных Украиной по Крыму

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку украинских националистов атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило Министерство обороны РФ.

«30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», — уточняется в сообщении оборонного ведомства.

О повреждениях и пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

В этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает система ПВО. Кроме того, было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее движение восстановили.

Украинская сторона предпринимает попытки атаки на полуостров Крым. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.