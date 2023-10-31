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ЦАМТО

Министр обороны РФ провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР

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Государственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

ЦАМТО, 30 октября. Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина выстраивается на контрасте с очагами напряженности, обусловленными действиями западных стран.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Пекине.

"К сожалению, военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее. Возникают новые и обостряются старые очаги напряженности. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада. На контрасте с общей тревожной ситуацией выстраиваются российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", – сказал С.Шойгу.

По его оценке, "традиционно дружественные отношения сохраняют высокую динамику развития, крепнут по всем направлениям".

Особую роль в этом, отметил С.Шойгу, играют доверительные контакты лидеров двух стран.

"В текущем году они провели две очные встречи. В марте успешно прошел государственный визит Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Первый зарубежный визит после переизбрания на высший государственный пост стал стратегическим выбором Пекина в пользу усиления взаимодействия с Москвой", – сказал министр обороны РФ.

17–18 октября президент России Владимир Путин посетил Пекин, где в качестве главного гостя принял участие в третьем Международном форуме "Один пояс – один путь".

"Состоялись его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, во время которых в том числе было уделено внимание углублению военного сотрудничества с использованием всех механизмов взаимодействия", – отметил С.Шойгу.

"Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров на мировой арене", – подчеркнул он.

С.Шойгу выразил уверенность, что "сегодняшняя встреча будет способствовать углублению связей между министерствами обороны двух стран, послужит укреплению региональной и глобальной безопасности".

Встреча Сергея Шойгу и Чжан Юся состоялась "на полях" 10-го Пекинского Сяншаньского форума, который проходит в Китае.

Перед пленарным заседанием министр обороны России активно общался с коллегами не только из стран СНГ и ШОС, но и других государств. В частности, "на ногах" он обменялся мнениями с главами делегаций Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Нигерии, других стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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