ПВО отразила воздушное нападение на учениях "Восток-2022"

Подразделения ПВО отразили воздушное нападение на основном этапе учений "Восток-2022"

ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен - РИА Новости. Подразделения ПВО Восточного военного округа (ВВО) отразили одиночные и групповые удары средств воздушного нападения противника на полигоне Сергеевский в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

Шестого сентября на Сергеевском проходит основной этап практических действий войск в рамках учений "Восток-2022". На розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский присутствует верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

"Прикрытие войск от воздушного противника осуществили боевые машины зенитной ракетной системы "Тор-М2У", а также зенитные комплексы "Панцирь-С1", "Тунгуска-М1", "Стрела-10МН" и стрелки-зенитчики с переносным зенитным ракетным комплексом "Верба", - рассказали в ведомстве.

При этом, уточнили в Минобороны, к огневому поражению условного противника на полигоне были привлечены танки Т-72Б3, Т-80БВМ и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Учения "Восток-2022" проходят с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров. В их числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

Всего в "Востоке-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.