Войти
Известия.ru

Путин понаблюдал за ходом командно-штабных учений «Восток-2022»

319
0
0
Источник изображения: Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 6 сентября, наблюдал за ходом основного этапа стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморье.


Вместе с президентом за маневрами следили министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин прибыл на полигон Сергеевский, где в закрытом режиме провел совещание с Шойгу и Герасимовым.

Ожидается, что после Путин примет участие в заседании президиума Госсовета «О развитии туризма в РФ», осмотрит презентацию результатов развития Дальнего Востока, в режиме видео-конференц-связи встретится с модераторами ключевых сессий форума, а также с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В составе коалиционных сил совместные действия отрабатывают воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств, среди которых Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

Всего в выполнении учебно-боевых задач задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В Минобороны РФ подчеркнули 29 августа, что действия в рамках учений носят оборонительный характер и не направлены против других стран и блоков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Алжир
Армения
Белоруссия
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Лаос
Монголия
Мьянма
Никарагуа
Россия
Сирия
Таджикистан
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
07.09.2022
В учениях "Восток-2022" задействовали более 2 тыс. иностранных военных
07.09.2022
Особенностью СКШУ "Восток-2022" стало создание для решения совместных задач многонациональной группировки войск (сил)
06.09.2022
На учениях «Восток-2022» системы ПВО успешно поразили воздушные и наземные цели
01.09.2022
"Зловещая угроза". Запад встревожен участием Китая в учениях "Восток-2022"
30.08.2022
В учениях «Восток — 2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 09:10
  • 31071
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 21:57
  • 2
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 21:56
  • 2
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 17:21
  • 13
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 06.09 14:40
  • 4
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 14:31
  • 2
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 06.09 13:11
  • 3
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины