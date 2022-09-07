Путин понаблюдал за ходом командно-штабных учений «Восток-2022»

Президент России Владимир Путин во вторник, 6 сентября, наблюдал за ходом основного этапа стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморье.

Вместе с президентом за маневрами следили министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин прибыл на полигон Сергеевский, где в закрытом режиме провел совещание с Шойгу и Герасимовым.

Ожидается, что после Путин примет участие в заседании президиума Госсовета «О развитии туризма в РФ», осмотрит презентацию результатов развития Дальнего Востока, в режиме видео-конференц-связи встретится с модераторами ключевых сессий форума, а также с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В составе коалиционных сил совместные действия отрабатывают воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств, среди которых Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

Всего в выполнении учебно-боевых задач задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В Минобороны РФ подчеркнули 29 августа, что действия в рамках учений носят оборонительный характер и не направлены против других стран и блоков.