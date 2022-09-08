Учения «Восток-2022» завершились

Стратегические Учения «Восток-2022» завершены. Об этом в среду, 7 сентября, заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в ходе церемонии закрытия маневров на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

«Сегодня мы завершаем совместные стратегические учения «Восток-2022». Взаимодействуя в сложной, быстро меняющейся обстановке на земле, воздухе и в море, мы отработали современные формы и способы действий войск, смогли убедиться в эффективности и надежности нашего вооружения и военной техники», — заявил он.

Накануне за ходом учений понаблюдали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, а также начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

Учения «Восток-2022» проходили с 1 по 7 сентября. В ходе маневров проводилась практическая отработка оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В состав коалиционных сил входили воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств, среди которых Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» отмечал, что учения максимально приближены к задачам, которые могут стоять на Дальнем Востоке. По его словам, речь в данном случае может идти об угрозе со стороны Японии, Южной Кореи, США.

При этом военный историк Борис Юлин предположил, что маневры могут быть ответом на конфликт США и Китая. Он отметил, что учения в подобных местах, таких как Курильские острова, всегда преследуют двоякую цель — с одной стороны, это повышение и проверка готовности войск, а с другой — политический шаг.