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Известия.ru

Учения «Восток-2022» завершились

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Стратегические Учения «Восток-2022» завершены. Об этом в среду, 7 сентября, заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в ходе церемонии закрытия маневров на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

«Сегодня мы завершаем совместные стратегические учения «Восток-2022». Взаимодействуя в сложной, быстро меняющейся обстановке на земле, воздухе и в море, мы отработали современные формы и способы действий войск, смогли убедиться в эффективности и надежности нашего вооружения и военной техники», — заявил он.


Накануне за ходом учений понаблюдали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, а также начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

Учения «Восток-2022» проходили с 1 по 7 сентября. В ходе маневров проводилась практическая отработка оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В состав коалиционных сил входили воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств, среди которых Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» отмечал, что учения максимально приближены к задачам, которые могут стоять на Дальнем Востоке. По его словам, речь в данном случае может идти об угрозе со стороны Японии, Южной Кореи, США.

При этом военный историк Борис Юлин предположил, что маневры могут быть ответом на конфликт США и Китая. Он отметил, что учения в подобных местах, таких как Курильские острова, всегда преследуют двоякую цель — с одной стороны, это повышение и проверка готовности войск, а с другой — политический шаг.

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1 комментарий
№1
08.09.2022 01:32
Вполне можно согласиться

Цитата, q
Как вы уже знаете, сегодня победоносно закончились учения «Восток-2022», от которых мы (возможно и вы тоже) ожидали значительных изменений в тактике применения ВС РФ по итогам более полугода активных боевых действий на Украине, выявивших множество значительных проблем нашей армии.

Но нет. После просмотра нескольких кадров с основного этапа учения испытываешь смешанные чувства: от злости до разочарования и сметения.

Бронетехника всё также выстраивается красивыми ровными плотными рядами посреди поля, в одной куче с ними и окопаны и ЗРК. Аналогичными ровными плотными рядами выстраиваются и артиллерийские орудия, причем не важно, самоходные или буксируемые - все эти ошибки привели к болезненным потерям и поражениям первых недель СВО.

Современная бомбардировочная авиация всё также использует исключительно неуправляемые свободнопадающие бомбы, вертолетная авиация - исключительно неуправлемые ракеты. Под конец этого циркового представления ровные ряды бронетехники двинулись со своих позиций "в атаку" не менее ровными рядами по открытому полю без какой либо поддержки пехоты, что также приводило и до сих приводит с неоправданным потерям и поражениям. Даже выдернули с фронта ИСДМ «Земледелие», ведь именно сейчас на учениях она гораздо важнее.

Выводы простые - военное ведомство не учится и учиться не хочет, при подобном подходе к изучению и применению боевого опыта ВС РФ будут обречены на повторение одних и тех же ошибок и преодоление одних и тех же проблем.

Отсюда - https://t.me/milinfolive/90096
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