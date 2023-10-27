Bloomberg: ЕС срывает собственные планы по предоставлению к марту 2024 года миллиона снарядов Украине

Источник изображения: topwar.ru

Военная помощь Запада Киеву стремительно сокращается, и причина не только и не столько в разрастающемся вооруженном конфликте на Ближнем Востоке. Страны Европы практически полностью исчерпали запасы своих арсеналов, отдавая буквально последнее для нужд ВСУ.

Пытаясь хоть как-то решить проблему слишком высокого расхода боеприпасов украинской армией, чиновники Евросоюза с подачи главного идеолога продолжения боевых действий против России, главы евродипломатии Жозепа Борреля, весной этого года анонсировали амбициозную программу наращивания производства снарядов натовского калибра для Украины до одного миллиона в течение двенадцати месяцев.

Однако планам этим, судя по всему, не суждено сбыться. Американское информационное агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на собственные источники, что ЕС уже срывает собственные планы по предоставлению к марту 2024 года миллиона снарядов Украине. Об этом говорит простая арифметика, согласно которой за более чем половину назначенного срока страны Евросоюза сумели поставить Киеву только тридцать процентов от обещанного объема 155-мм боеприпасов. Анализ контрактов, заключенных с европейскими предприятиями ВПК, показывает, что быстро нарастить производство снарядов в необходимом объеме в оставшиеся сроки не получится.

Не приходится Киеву рассчитывать и на поддержку Соединенных Штатов, которые сами испытывают дефицит в наличии и возможности восполнения запасов 155-мм снарядов. Тем более сейчас, когда Вашингтон полностью переключается на военную поддержку стратегически более значимого, чем Украина, Израиля. Хотя в настоящее время потребности ЦАХАЛ и ВСУ в типах боеприпасов не совпадают, даже отвод небольшого количества 155-мм артиллерийских снарядов от Киева, если они понадобятся Израилю, имеет значение, когда их так мало, сообщил источник агентству.

Байден сейчас добивается помощи на сумму более 60 миллиардов долларов для Украины, а также дополнительной помощи Израилю, но он может столкнуться с сопротивлением законодателей-республиканцев, которые стали еще более настороженно относиться к отправке большего количества денег Киеву

— пишет Bloomberg.

При этом Вооруженные силы РФ дефицита в боеприпасах не испытывают. Более того, российские оборонные предприятия сумели значительно нарастить выпуск всех видов вооружений, в том числе снарядов и ракет. Автор статьи в Bloomberg утверждает, что помимо увеличения производства боеприпасов собственными заводами, Москва начала закупать их у Северной Кореи и в других странах. Пока что европейские союзники Киева сосредоточились на поставках Украине боеприпасов других типов и калибра, включая минометные и снаряды для САУ большего калибра, но и их запасы, равно как и возможности воспроизводства, тоже сильно ограничены.