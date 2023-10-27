США, Южная Корея и Япония заявили, что могут доказать получение РФ оружия от КНДР

Главы внешнеполитических ведомств Энтони Блинкен, Пак Чин и Ёко Камикава сообщили, что оно будет использоваться "против правительства и народа Украины"

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. США, Южная Корея и Япония выступили с утверждением, что располагают свидетельствами поставок из КНДР в Россию боеприпасов и военного снаряжения. Соответствующее заявление распространили главы внешнеполитических ведомств трех стран.

"Часть таких поставок вооружений, как мы теперь можем подтвердить, уже осуществлена", - изложили свою версию госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин и глава МИД Японии Ёко Камикава. Они "решительно осудили поставки военного снаряжения и боеприпасов", которые якобы будут использованы "против правительства и народа Украины". Руководители дипведомств пообещали, что Вашингтон, Сеул и Токио продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Блинкен, Пак Чин и Камикава также выразили обеспокоенность тем, что военное сотрудничество КНДР с другими государствами может привести к получению ею технологий, связанных с ядерным оружием и баллистическими ракетами. "Это поставит под угрозу продолжающиеся усилия международного сообщества", направленные на то, чтобы предотвратить дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове и в регионе, отмечается в совместном заявлении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал журналистов, что РФ и КНДР не подписывали никаких соглашений по итогам состоявшихся в сентябре переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, в том числе о военно-техническом сотрудничестве.