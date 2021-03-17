Ядерные козыри Северной Кореи

Ракета КНДР Hwasong-16 способна достичь любой точки США

29 января 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение безопасности на Дальнем Востоке. Было отмечено: «Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах». Одна из них – противостояние США и Северной Кореи. Чем это может угрожать России?

Приход к власти в США Джо Байдена не улучшил обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а наоборот – обострил ее. В одном из своих выступлений новый президент США назвал руководителя КНДР гангстером и сказал, что может встретиться с ним только в одном случае, если речь будет идти о ядерном разоружении Северной Кореи.

Лидер КНДР в долгу не остался. На VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын заявил: «США остаются нашим главным врагом и главным препятствием для нашей революции. Кто бы ни находился у власти, сущность их политики в отношении Северной Кореи не изменится никогда». Лидер КНДР подтвердил курс на создание ядерной триады и объявил, что в стране завершено формирование национальных ядерных сил. Главная задача, которая стоит перед конструкторами и инженерами, – довести радиус действия существующих ракет до 15 тысяч километров и повысить их точность. Особо отметил, что уже разработана подводная лодка нового типа. Теперь необходимо как можно быстрее воплотить этот проект в жизнь. Руководитель КНДР рассказал, что кроме ядерных сил Пхеньян ведет создание средств воздушной и космической разведки, а также БЛА с дальностью полета до 500 километров.

Активная оборона

По информации американской RAND corporation (теневого ЦРУ), администрация Байдена готова пойти на переговоры с КНДР, предложив ей лишь два варианта договоренностей. Первый – согласие Пхеньяна «на замораживание производства ядерного оружия с надлежащей проверкой» в обмен на прекращение Вашингтоном информационной войны против Северной Кореи. Второй – «замораживание» КНДР своей ядерной программы в обмен на американскую вакцину от COVID-19. В администрации Байдена полагают, что лидера Северной Кореи оба варианта могут заинтересовать. Аналитики RAND corporation предполагают, что основная цель, которую преследует Пхеньян, – добиться ослабления, а затем и снятия международных санкций. Главной проблемой для Ким Чен Ына остаются гарантии, которые Вашингтон готов предоставить ему лично и подконтрольному режиму в обмен на постепенный отказ Северной Кореи от ракетно-ядерной программы.

“ Если Пхеньян одновременно отправит в море вместе с новыми все свои старые и очень шумные подводные лодки, то во внезапно создавшейся шумовой какофонии у лодок с ракетно-ядерным оружием на борту есть большой шанс прорваться на океанский простор ”

Вопрос ослабления международных санкций для КНДР жизненно важен. Из-за пандемии COVID-19 Пхеньян вынужден был закрыть границу с Китаем, что усугубило и так непростую экономическую ситуацию в стране.

Американские и азиатские эксперты полагают, что для привлечения внимания администрации Байдена КНДР, вероятнее всего, произведет пуски ракет. По мнению американских экспертов, в Пхеньяне уверены, что запуск северокорейской МБР может причинить немалый вред репутации нового президента США. Вспомним хотя бы, как 13 января 2018 года на Гавайях произошло ложное срабатывание системы предупреждения о ракетном нападении. Тогда на острове началась страшная паника из-за якобы грядущего ракетно-ядерного удара со стороны КНДР. Многие жители островов реально готовились к скорой смерти.

Американский еженедельный журнал Time отмечает: «Байден предпочитает дипломатию снизу вверх в отличие от президента Трампа и это затруднит обеим сторонам вступить в реальные ядерные переговоры, поскольку ни один северокорейский чиновник, кроме Ким Чен Ына, не имеет полномочий обсуждать ядерные вопросы». Аналитики также убеждены, что Байден не пойдет на личные переговоры с Ким Чен Ыном, как это сделал Трамп, а предпочтет политику давления и санкций. Более того, «он также может обнаружить, что его администрация быстро втягивается в ядерное противостояние с Северной Кореей».

О том, что Северная Корея серьезно готовится к новой войне с США (первая война была в 1950–1953-м), говорит военный парад, прошедший в Пхеньяне 10 октября 2020 года. Он был посвящен 75-летию основания Трудовой партии Кореи. Наибольшее впечатление на западных военных экспертов произвела 26-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-16», способная достичь территории США.

Северная Корея – страна предельно закрытая и любая информация, касающаяся ее вооруженных сил, носит строго конфиденциальный характер. Поэтому все сведения об армии КНДР представляют собой оценочные данные спецслужб США, а также разведок Южной Кореи и Японии.

Американские разведслужбы полагают, что в основе военной доктрины Северной Кореи лежит активная оборона, предусматривающая изматывание противника на хорошо подготовленных рубежах с сочетанием контратак и маневра войсками. Исходя из стратегии активной обороны Северная Корея делает ставку на сухопутные и ракетные стратегические войска.

На 2018 год в СВ Корейской народной армии насчитывалось 15 корпусов, из которых два механизированных, 12 пехотных, а также особый корпус обороны Пхеньяна. На их вооружении находится около 3500 средних танков, 560 легких танков, 2500 бронетранспортеров, 4400 САУ, 2500 реактивных систем залпового огня, 3500 буксируемых орудий, 7500 минометов. Также имеется 24 пусковые установки тактических ракет. Для решения задач войсковой ПВО на вооружении состоит 11 тысяч зенитных орудий. Значительная часть северокорейской армии дислоцируется вдоль демилитаризованной зоны с Южной Кореей. В резерве СВ насчитывают 40 пехотных дивизий и 18 пехотных бригад.

Силы специального назначения состоят из 88 тысяч военнослужащих. Структурно они объединены в бригады и отдельные батальоны – от снайперских до ВДВ и морской пехоты.

ВВС включают в себя четыре командования. Учебное командование отвечает за северо-восточный сектор. Другие три – за северный, восточный и южный оборонительные секторы.

Авиация дислоцируется на 11 авиабазах, преимущественно на границе с Южной Кореей, а также с Китаем. ВВС имеют в своем составе 80 бомбардировщиков, 541 истребитель и истребитель-бомбардировщик (самый современный из них – МиГ-29), более 300 транспортных самолетов, 588 транспортных и многоцелевых вертолетов. Кроме того, 24 боевых вертолета, около 230 учебно-тренировочных самолетов, а также небольшое количество БЛА.

Система ПВО КНДР построена на глубоком взаимодействии истребительной авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск. На вооружении находятся устаревшие истребители МиГ-21, МиГ-23 и небольшое количество МиГ-29. Основу ЗРВ составляют советские ЗРК С-75, С-125 и С-200. Кроме того, имеется значительное количество северокорейских (а точнее, китайских) копий российского ЗРК С-300П под названием KN-06 с дальностью стрельбы до 150 километров. В 2020 году Ким Чен Ыну была продемонстрирована во многом усовершенствованная версия комплекса KN-06, которую также показали на параде 10 октября прошлого года. На Западе ее уже назвали корейским аналогом российской ЗРС С-400.

Радиотехнические войска оснащены РЛС как советской, так и китайской разработок. Отличительная особенность позиций РЛС – подземные бетонные укрытия, позволяющие, по мнению Пхеньяна, защитить их от ударов противорадиолокационных ракет.

В 1997 году КНДР приобрела лицензию на производство ПЗРК «Игла-1» в количестве 1500 единиц.

ВМС со штабом в Пхеньяне структурно разделены на два флота. Флот восточного моря со штабом в Нагвоне имеет девять военно-морских баз. Флот западного моря со штабом в Нампхо – десять баз. ВМС насчитывают 92 подводные лодки, три фрегата, шесть корветов, 43 ракетных и малых ракетных катера, 158 сторожевых кораблей, 103 торпедных катера, 334 патрульных катера, 10 десантных кораблей и 130 судов на воздушной подушке.

Под защитой «цветущей крепости»

15 апреля 2012 года глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде, посвященном 100-летию со дня рождения Ким Ир Сена, объявил, что в Корейской народной армии созданы ракетные стратегические войска.

По оценкам западных спецслужб, на начало 2020 года Северная Корея располагала 30–40 ядерными зарядами. Кроме того, в год она может производить расщепляющие материалы для производства шести-семи ядерных боеголовок, например, уран-238 (поддерживают взрывную цепную реакцию ядерного деления на быстрых нейтронах). Западные военные эксперты полагают, что в Северной Корее уже созданы плутониевые боеголовки мощностью от 100 до 300 килотонн. Что касается термоядерных боевых частей на основе водородной бомбы, то они пока находятся в стадии разработки. На сегодня речь может идти только о крупногабаритном устройстве (бомбе), которое может нести тяжелый бомбардировщик.

В 1980 году Северная Корея купила у Египта ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 «Эльбрус» с одноступенчатыми жидкостными ракетами Р-17. На Западе комплекс известен как Scud-B. На его базе северокорейские инженеры создали свою версию под названием Hwasong-5 (Хвасон – название крепостной стены в Южной Корее, означает Цветущая крепость). Дальность полета ракеты составляет 345 километров, вес боевой части – одна тонна. Ракета имеет круговое вероятное отклонение до 900 метров. Всего насчитывается около 180 ракет на подвижных пусковых установках.

Еще одна северокорейская ракета – Hwasong-6 создана на базе Hwasong-5. За счет уменьшения веса боевой части до 600–750 килограммов удалось увеличить дальность ее полета до 550–700 километров. Кроме того, на ракете установлена оптическая система наведения, что повысило точность до 190 метров. Всего произведено порядка 400 ракет. Западные аналитики полагают, что Hwasong-6 – это самая распространенная ракета в армии КНДР. По данным The Military Balance (издается Международным институтом стратегических исследований), КНДР располагает более чем 30 пусковыми установками Hwasong-5 и Hwasong-6. Позднее Северная Корея усовершенствовала ракету Hwasong-6. Модернизированная версия получила название Hwasong-7. Дальность полета составляет 1300–1600 километров. Вес боевой части – 650 килограммов. На ракету была установлена система GPS-наведения, что снизило КВО до 190–250 метров. В США Hwasong-7 относят к баллистическим ракетам средней дальности (БРСД). Всего имеется 10 ПУ и более 90 ракет к ним (по другим данным – до 200).

Еще одна северокорейская ракета – Hwasong-9 представляет собой модернизированную версию Hwasong-6 и способна пролететь 1000 километров, достигнув территории Японии.

В 2000-е годы в Северной Корее появилась баллистическая ракета средней дальности Hwasong-10, известная как BM25 Musudan («Мусудан»). Дальность полета составляет от 2500 до 4000 километров. Испытана в 2016 году. После этого произвели 10 ПУ и около 20 ракет. Но Hwasong-10 оказалась ненадежной и ей на смену пришла Hwasong-12 с дальностью полета уже от 3700 до 6000 километров. Успешный пуск произведен в 2017 году.

Таким образом, северокорейские ракеты серии от Hwasong-5 до Hwasong-10 представляют собой ракеты средней дальности и созданы путем глубокой модернизации советской Р-17, принятой на вооружение в СССР еще в 1962 году.

В начале двухтысячных годов в КНДР появилась ракета малой дальности Hwasong-11. В ее основе также лежит советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена 9К79 «Точка» (по классификации НАТО «ОТР-21»). По сведениям зарубежных источников, в 1996 году КНДР купила ОТР-21 в Сирии. В результате у Пхеньяна появилась мобильная твердотопливная высокоточная ракета. Дальность ее полета – от 120 до 230 километров в зависимости от веса боевой части, которая может достигать 500 килограммов. Точность поражения составляет 15 метров.

Но наибольшую угрозу для США представляют ракеты, способные преодолеть расстояние более 5,5 тысячи километров, имеющие межконтинентальную дальность. Одна из них – Hwasong-14. Это двухступенчатая мобильная МБР. Дальность полета – от 3700 до 10 000 километров. В ЦРУ полагают, что при благоприятных условиях (с учетом вращения Земли) ракета может поразить цель в Нью-Йорке. По мнению американского Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков»), на северокорейской ракете установлены ЖРД типа РД-250, а точнее, их модификация РД-251 (блок из трех РД-250), произведенные на украинском предприятии НПО «Южмаш» (Днепропетровск). В свое время такие двигатели устанавливались на изготавливаемые на Украине ракеты-носители «Циклон-2» и «Циклон-3».

В конце ноября 2017 года КНДР успешно испытала свою самую мощную жидкостную ракету Hwasong-15. При длине МБР 22 метра ее можно запустить с подвижной пусковой установки. Дальность полета составляет 13 тысяч километров. Вес боевой части – 1000 килограммов. Ракета способна достичь любой точки на территории Соединенных Штатов.

Но наибольшее впечатление на Вашингтон, Сеул и Токио произвел показ на параде 10 октября 2020 года новейшей северокорейской МБР Hwasong-16. Ракета была установлена на специальное десятиосное колесное шасси большой грузоподъемности. Длина ракеты составляет 25–26 метров, диаметр – от 2,5 до 2,9 метра. Масса находится в интервале от 100 до 150 тонн (зависит от того, все ли ступени твердотопливные или жидкостные). Дальность полета – 13 тысяч километров. Максимальная высота траектории – 4500 километров. Вес боевой части – 2500 килограммов. Предполагается, что на Hwasong-16 установлена разделяющаяся головная часть, способная нести до пяти боеголовок индивидуального наведения. Ракета способна достичь любой точки на территории США.

Несмотря на определенные договоренности Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, КНДР в 2019 году произвела не менее 13 пусков РМД. Кроме того, ракетные стратегические войска всерьез рассматривали возможность демонстрационного пуска в сторону острова Гуам. В частности, предлагалось запустить МБР Hwasong-12. Она должна была за 1065 секунд (примерно 18 минут) пролететь над японскими префектурами Симане, Хиросима и Коти и затем упасть в 30–40 километрах от острова.

КНДР активно разрабатывает новые баллистические ракеты типа KN-23 и KN-24. ЗРК Patriot способны перехватить ракеты противника на высотах до 40 километров. Минимальная высота поражения ЗРК Aegis и THAAD составляет 50 километров. Поэтому Пхеньян создает новейшие твердотопливные ракеты, которые совершают полет на высоте от 40 до 50 километров, то есть в «мертвой зоне» американской ПРО. Таким образом, они будут способны преодолеть ее без использования дорогостоящих противоракетных технологий.

Учитывая достижения в области разработки ракетно-ядерного оружия, Центральное телеграфное агентство Кореи не так давно заявило, что КНДР реализовала великую историческую задачу, завершив создание государственных ядерных сил.

«Самое мощное оружие в мире»

В подтверждение этих слов на военном параде, состоявшемся 14 января 2021 года, была показана новая баллистическая ракета для подводных лодок Pukguksong-5 («Пуккыксон-5» или «Полярная звезда-5»). Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК так обрисовало картину происходившего в центре северокорейской столицы: «Самое мощное оружие в мире – баллистические ракеты для подводных лодок выходили на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил».

Западные эксперты полагают, что Pukguksong-5 является модернизированным вариантом баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) Pukguksong-4, которую впервые продемонстрировали на параде в октябре 2020 года. Французские военные эксперты на сайте Naval News пишут, что, по оценкам специалистов, Pukguksong-4 – это жидкостная МБР. Она имеет дальность полета более 13 тысяч километров. Ракета способна доставить к цели боевую часть весом от двух до трех с половиной тонн.

Новая ракета Pukguksong-5 длиннее своей предшественницы, а значит, способна поразить цель на большей дальности. Согласно западным источникам она имеет общую первую ступень с ракетами Pukguksong-3 и Pukguksong-4. Pukguksong-5 вооружена разделяющейся головной частью индивидуального наведения и оснащена комплексом для преодоления системы ПРО противника. По мнению западных экспертов, новая ракета по дальности превосходит северокорейскую МБР «Хвансон-15». Японское издание The Japan Times полагает, что Pukguksong-5 может стать основой для создания в Северной Корее более совершенных твердотопливных ракет большой дальности.

Еще в 2019 году КНДР провела испытания своей первой твердотопливной ракеты морского базирования Pukguksong-3. На испытаниях БРПЛ поднялась на высоту 910 километров и пролетела почти 450 километров. The Japan Times отмечает: анализ траектории полета показывает, что ракета способна преодолеть расстояние 1900 километров, и теперь весь Японский архипелаг находится в радиусе ее боевого применения. По мнению издания, на сегодня Pukguksong-3 – самая большая северокорейская твердотопливная ракета дальнего действия. Как пишут The Japan Times, ракеты на твердом топливе менее требовательны к транспортировке, они не нуждаются в дозаправке и специальной подготовке перед использованием. В отличие от своих аналогов на жидком топливе их легче скрыть от посторонних глаз. Так же упрощено перемещение таких ракет, что позволяет избежать атак при транспортировке.

Несколько лет назад специально для ракеты Pukguksong-3 была построена дизель-электрическая подводная лодка типа Sinpo-С. Она имеет водоизмещение три тысячи тонн и способна нести три ядерные ракеты на борту. Учитывая увеличенные размеры ракеты Pukguksong-5, ее нельзя будет установить в подлодку данного проекта. Поэтому для этой ракеты разработана новая подводная лодка водоизмещением четыре тысячи тонн.

В 1973 году Пхеньян закупил у Пекина семь подводных лодок по западной классификации класса ROMEO. Затем с 1974 по 1979 год при помощи Китая на верфи «Синпо» в порту Пхохан было построено еще 11 подобных субмарин, после чего строительство было приостановлено. В 1985-м производство подлодок вновь возобновили. Оно продолжалось до 1995 года. За это время спущено на воду 20 субмарин.

На сегодня подводный флот Северной Кореи по числу подводных лодок, от самых маленьких до самых крупных, занимает третье место в мире и уступает лишь ВМС США и КНР. По некоторым оценкам, их число достигает 78. Учитывая сложность задач, выполняемых ВМС КНДР, особое внимание отводится подбору командного состава подводников. Все офицеры должны иметь безупречный послужной список, быть лояльными, дисциплинированными, отличаться базовыми военно-морскими компетенциями и агрессивным лидерством.

Из-за устаревшей конструкции и высоких шумов северокорейские субмарины легко обнаружить с помощью противолодочных самолетов и кораблей ВМС США, Японии или Южной Кореи. В то же время западные эксперты отмечают, что если Пхеньян одновременно отправит в море вместе с новыми все свои старые и очень шумные подводные лодки, то во внезапно создавшейся шумовой какофонии у лодок с ракетно-ядерным оружием на борту есть большой шанс прорваться на океанский простор.

Основная цель Ким Чен Ына – оказать давление на Вашингтон с целью значительно ослабить или вообще снять санкции в обмен на замораживание ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

Естественно, что Вашингтон не устраивает такая позиция Пхеньяна. Белый дом заинтересован в полной ликвидации ракетно-ядерного оружия у КНДР. Это говорит о непримиримости двух позиций, которые чреваты не только военным столкновением, но и ядерным конфликтом у границ России.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (872) за 16 марта 2021 года