Балансирование на краю катастрофы

США все конфликты пытаются решать только силой агрессии

На начало 2020 года обрушилось столько налезающих друг на друга событий, что за ними невозможно не только уследить, но и всесторонне осмыслить. Здесь и бомбардировка американскими беспилотниками багдадского аэропорта, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. И ответный удар баллистическими ракетами по военным базам США в Северном Ираке – Айн Аль-Асад и в Эрбиле, в результате которых, как сообщали иранские СМИ, было убито и ранено 80 человек, а американцы, в том числе и президент Дональд Трамп, утверждали, что из американских военнослужащих никто не пострадал.

Тут и требование иракского парламента о выводе всех американских войск с территории между Тигром и Евфратом, и категорический отказ Дональда Трампа сделать это, пока Багдад не заплатит за военные базы, построенные американцами на его земле. Ожидание мощного удара по Ирану со стороны США, которые привели в повышенную боевую готовность американские силы на Ближнем Востоке, и неожиданно довольно миролюбивое заявление президента Трампа, что он не будет продолжать атаки на Тегеран, а ограничится только «адскими санкциями» против него и покупателей иранской нефти.

И новый обстрел военной базы Балад в Ираке, по которой было выпущено восемь реактивных снарядов из установок типа катюши. Кто стрелял, пока неизвестно, но американцев на базе не было, пострадали только иракские военнослужащие. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил им свое сочувствие и заявил, что молится за скорейшее выздоровление раненых и призывает правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ. Американцев, оккупировавших Ирак, он, по-видимому, виновными не считает.

Между первым и вторым обстрелом иракских военных баз, где почему-то не оказалось американских военнослужащих, в небе Ирана произошла страшная трагедия. Ракеты, выпущенные иранскими силами ПВО, сбили украинский пассажирский Boeing, на котором из Тегерана в Киев летели 176 человек. Никто не выжил. В первые дни катастрофы политики и эксперты, мировые СМИ спорили, что стало причиной гибели лайнера и его пассажиров: техническая неисправность, теракт на борту самолета, ошибка пилотов или обстрел с земли. Но иранские власти вскоре признали, это сделали по непреднамеренной ошибке их зенитчики, приняв в повышенной напряженной обстановке угрозы американского удара пассажирский самолет за крылатую ракету. Они принесли свои извинения, привлекли к расследованию трагедии специалистов со всего мира и обещали выплатить компенсации всем родным и близким погибших.

Почти в те же дни, когда происходили эти кровавые так или иначе связанные с Соединенными Штатами события в Ираке и Иране, Сирию посетил с визитом президент России Владимир Путин. Он обсудил со своим сирийским коллегой Башаром Асадом ситуацию в стране и на границе Сирии и Турции, в Идлибской зоне безопасности, где продолжается противостояние сирийских правительственных войск с остатками разбитых группировок запрещенной в России террористической организации «ИГ», побывал на российском командном пункте, а затем вылетел в Стамбул, где уже со своим турецким коллегой, а также с президентами Сербии и Болгарии открыл вентиль газопровода «Турецкий поток – 2», голубое топливо из которого по двум ниткам пошло в Турцию и юго-восточные страны Европы. Затем Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, договорились о мерах по прекращению огня в этой многострадальной стране. И в понедельник лидеры противостоящих ливийских группировок Фаиз Сарадж и Халифа Хафтар прилетели в Москву в рамках российско-турецких соглашений договариваться о прекращении огня, отведении враждующих армий от линии соприкосновения и соблюдении перемирия под контролем ООН.

Договориться пока не удалось. Но то, что Россия и Турция продолжат процесс примирения сторон ливийского вооруженного конфликта, как они это делают в Сирии, очевидно.

В сопоставлении январских событий нового 2020 года можно заметить два противоположных подхода к проведению международной политики Вашингтоном и Москвой. В одном делается ставка на военную агрессию, выкручивание рук оппонентам и крайние меры воздействия, грозящие полномасштабной войной, разрушением экономики и военной инфраструктуры, как это делал Дональд Трамп, обещая Ирану немыслимые кары за нападение на американских военнослужащих. И во втором – попытки помочь странам, пострадавшим от американской агрессии и террористических войн, инспирированных теми же США, добиться прекращения братоубийственной войны, шаг за шагом наладить мирную жизнь, проводить взаимовыгодное политическое и экономическое сотрудничество.

Об этом, конечно, надо говорить отдельно. А сейчас – о том, что бросилось в глаза при анализе январских событий нового года. И в первую очередь продолжение американской тактики, которую ввели в моду Дональд Трамп и его администрация, когда вместо спокойного разговора с оппонентами по любым международным проблемам начинаются информационные истерики, многочисленные угрозы партнеру, особенно если речь идет не о самых могущественных странах, обещание сокрушающего экономического удара по ним и испепеляющего военного, а когда шантаж не получается, США вдруг останавливаются на самом краю пропасти, ведущей к масштабной войне, и, что называется, тихо отползают в сторону. Словно они ни при чем.

Вспомним угрозы Дональда Трампа северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну смешать его с радиоактивной пылью, когда президент США пытался заставить своего оппонента отказаться от ядерного оружия и прекратить испытания баллистических ракет. Что творилось в информационном пространстве Соединенных Штатов! Какими только эпитетами не наделял Трамп северокорейского лидера! Каких только кар не обещал! Даже пригнал к территориальным водам КНДР в акватории Японского моря сразу три ударные авианосные группировки в составе авианосцев «Рональд Рейган», «Теодор Рузвельт» и «Нимиц» с 11 кораблями сопровождения – фрегатами, эсминцами, корветами, сотнями крылатых ракет «Томагавк», двумя сотнями штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков. На базы в Южной Корее были переброшены американские стратегические бомбардировщики В-52, способные нести ядерные бомбы и ракеты. В южнокорейский порт Пусан зашла атомная подводная лодка США с крылатыми ракетами на борту. И что? Напугать Пхеньян ему так и не удалось.

Да, Трамп добился личной встречи с Кимом и обещал снизить интенсивность ракетных испытаний в ответ на прекращение американо-южнокорейских военных учений у берегов Северной Кореи, но Пхеньян так и не отказался от своего ядерного оружия, чего так добивался американский президент. И судя по последним событиям, поскольку требование северокорейского лидера о прекращении учений не выполнено, он будет продолжать испытания своих баллистических ракет. Но американской администрации уже не до него.

Помнится, США решили наказать Сирию за химическую атаку, якобы проведенную правительственными войсками в городе Хан-Шейхун. Ударам 59 американских «Томагавков», выпущенных с кораблей 6-го Средиземноморского флота «Росс» и «Портер», тогда подверглась авиабаза ВВС Сирии Шайрат. При этом американское командование за час до начала атаки предупредило о ней российских военных, находившихся на этой базе, те – сирийцев, которые вместе с русскими улетели с аэродрома, где остались только неисправные и разобранные летательные аппараты. В Пентагоне заявили, что «в результате удара сирийским самолетам и поддерживающей инфраструктуре были причинены серьезные разрушения». На деле до аэродрома долетели только 7 из 59 ракет, покореживших брошенные неисправные машины, и пострадало несколько крестьянских домов от «Томагавков», которые попали в близлежащую деревню.

Такого же результата тогда добились США и их союзники по НАТО и при атаке «Томагавками» окрестностей Дамаска в ответ на якобы химическую атаку правительственных войск, инсценированную пресловутыми «Белыми касками» в Думе и Восточной Гуте. Хвалились в Пентагоне, что выпустили по сирийским аэродромам и военным объектам более сотни крылатых ракет, но на деле, как заявили в российском Минобороны, до целей долетели считаные снаряды. Произвели незначительные разрушения и поразили заброшенное здание исследовательского института в пригороде сирийской столицы.

Перед этой атакой прозвучало официальное заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, что, если в ходе подобных действий пострадает хоть один российский гражданин, мы будем вынуждены наносить удары по носителям этих крылатых ракет. Может, потому удары американских и натовских «Томагавков» были столь тщательно избирательны.

Иран тоже попытался «деликатно» ответить на убийство своего генерала. Перед тем как нанести удар мести по базам Айн Аль-Асад и в Эрбиле, они предупредили о нем иракцев. Те – американцев. И никто из военнослужащих США не пострадал, что позволило Дональду Трампу заявить, что у Пентагона «лучшая в мире система предупреждения о ракетном нападении», а «мощь вооруженных сил США как никогда велика».

Но истерия, созданная Вашингтоном вокруг гибели генерала Касема Сулеймани, и заявление о готовности ответить на иранские атаки всей имеющейся в распоряжении американской армии военной мощью, довели обстановку в Иране до такой высокой степени напряжения, что нервный срыв там стал неизбежным. Гибель украинского самолета и 176 его пассажиров из-за ошибочных действий иранских зенитчиков, принявших гражданский самолет за американскую крылатую ракету, стала расплатой за американское присутствие на Ближнем Востоке и информационную агрессию, поднятую Вашингтоном против Тегерана.

Не хотелось бы уподобиться Кассандре, но мне представляется, что пассажиры украинского лайнера только очередные жертвы безрассудной американской политики в этом взрывоопасном месте Земли. Сколько их будет еще, пока США не уйдут из этого региона, не хочется даже думать.

Мнение автора не всегда и необязательно совпадает с официальной позицией «НВО».

Виктор Литовкин

Виктор Николаевич Литовкин – военный обозреватель ТАСС