"Кинжалы" уже над Черным морем. Все готово для начала мирового хаоса

Израиль становится похож на Украину и старается втянуть в свой конфликт другие страны, пишет GN. Тель-Авив оказался в сложной ситуации: он потерял Москву и пал жертвой промахов Вашингтона. Из-за хаоса на Ближнем Востоке Путин уже поручил патрулировать Черное море самолетами с "Кинжалами".

Зоран Метер

Путин распорядился начать постоянное патрулирование Черного моря российскими самолетами, вооруженными "Кинжалами".

Разочарование Тель-Авива из-за нежелательной позиции Москвы лучше всего подтверждает заявление высокопоставленного представителя правящей партии "Ликуда" Амира Вейтмана российскому телеканалу RT. С большим возмущением он заявил: "Россия заплатит за поддержку израильских врагов! Когда Израиль победит, а он точно победит, потому что мы сильнее, Россия поплатится за поддержку палестинцев, которые хотят устроить геноцид евреев".

Ближний Восток бурлит, а с ним быстро вскипает и весь мир

Президент США Джо Байден нанес визит в Израиль на прошлой неделе, и, пожалуй, это можно считать Пирровой победой Израиля (об этом чуть позже), но и поражением – я пока не берусь сказать, что всей американской – политики администрации Байдена.

На встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Джо Байден вместо того, чтобы призвать к скорейшему завершению конфликта и восстановлению мира, де-факто сказал, что палестинцы сами обстреляли ракетами свою больницу в Газе, и что США будут поддерживать Израиль в его борьбе с ХАМАСом, сколько потребуется. Таким образом, стало понятно, что Байден сразу потерял весь исламский мир.

Протесты по всему Ближнему Востоку

Лучше всего это подтверждают массовые протесты, которые последовали в иорданской столице Аммане, и решение государственного руководства отменить визит Байдена, который он планировал нанести в Иорданию сразу после поездки в Израиль. Это объяснили не привычными соображениями безопасности или попытками разгневанных протестующих напасть на американское посольство, где Байден и планировал находиться. Визит отменили, сославшись на откровенную американскую поддержку Израиля.

Вообще Иордания — один из главных американских партнеров на Ближнем Востоке. Но в этой стране проживают миллионы палестинцев, которые осели там после израильско-палестинских войн в конце 60-х и начале 70-х годов ХХ века.

Таким образом, турне Джо Байдена по региону, в котором еще недавно США доминировали после окончания холодной войны, ограничилось одним только Израилем.

Ничего удивительного тут нет, так как массовые протесты один за другим охватили все страны региона. Они начались в Турции, прежде всего в Стамбуле, где демонстранты особенно яростно изливали свой антиизраильский и антиамериканский гнев. Также протесты прошли в Каире, Йемене, в столице которого – Сане – собралось до миллиона людей, требующих отправить их в Газу для борьбы на стороне палестинцев. Массовые протесты состоялись, разумеется, и в Иране — с одной только принципиальной разницей: Тегеран — единственный, кто официально пригрозил войной с Израилем в случае, если тот, как заявили иранцы, продолжит геноцид палестинцев в Газе. В Иране по мобилизации уже призвали три миллиона солдат. Кроме того, Тегеран обещал нанести ракетный удар по израильской Хайфе, если Израиль обострит конфликт.

Одновременно массовые протесты из-за израильских методов сведения счетов с ХАМАСом в секторе Газа охватили и европейские города. В Афинах, на главной городской площади, собралось более ста тысяч человек с палестинскими и греческими флагами: по-видимому, это единственная политическая тема, на которую греки смотрят так же, как и турки. Массовый протест против Израиля состоялся и в каталонской столице Барселоне, а в Лондоне эти протесты проходят ежедневно. В Берлине после того, как полиция приступила к разгону демонстрантов, поддерживающих Палестину, начались беспорядки: толпа крушила магазины, автомобили и так далее.

Из-за тяжелого анамнеза и холокоста Германия сейчас активнее всех отстаивает произраильскую позицию, тогда как другие европейские государства, да и Брюссель, хоть и поддерживают Израиль на словах, особенно когда речь заходит о борьбе с терроризмом, но призывают к урегулированию ситуации, а также соблюдению израильскими властями гуманитарного и международного права.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ХАМАС нацисткой организацией и все происходящее сегодня сравнил с ситуацией в Германии накануне и во время Второй мировой войны. Например, британская ВВС по-прежнему отказывается называть ХАМАС террористической организацией, что возмутило израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, о чем он не преминул сообщить британскому коллеге Риши Сунаку на встрече в Иерусалиме на прошлой неделе.

Массовые, почти ежедневные пропалестинские протесты охватили и многие американские города, в том числе Нью-Йорк и Хьюстон, многие города Калифорнии. Кроме того, впервые после знаменитого прорыва сторонников Трампа в Конгресс на Капитолийском холме в начале января 2021 года туда же прорвались с антиизраильскими лозунгами члены и сторонники известного американского либерального еврейского объединения, которое выступает за мир и добрососедство с палестинцами, которые, по их мнению, также имеют право на свое государство.

Вместе с тем во многих американских университетах уже составляются или их грозятся составить списки студентов, которые поддерживают палестинцев. Им грозит отчисление. Причина в том, что многие еврейские организации в США заявили о намерении отказаться от спонсирования университетов из-за выраженной антиизраильской позиции студентов и якобы бездействия ректоратов.

На прошлой неделе даже один из высокопоставленных сотрудников Госдепа США подал в отставку из-за несогласия с израильскими действиями. Речь идет о Джоше Поле, который в своем письме об отставке заявил, что боле 11 лет проработал в департаменте по надзору за поставками вооружений странам-союзникам в Государственном бюро по военно-политическим вопросам. Также Джош Пол написал, что "слепая поддержка администрации Байдена одной стороны" привела к политическим решениям, который Пол считает "недальновидными, деструктивными и несправедливыми". "Они противоречат тем ценностям, которые мы публично отстаиваем", — подчеркнул американский чиновник.

"Ответ Израиля, а с ним и американская поддержка этого ответа и статуса-кво оккупации приведут только к еще большим страданиям израильского и палестинского народов", — написал Джош Пол, добавив, что боится "повторения тех же ошибок, какие мы совершали в последние десятилетия", и что больше "не желает быть частью этого". В интервью "Нью-Йорк Таймс" Джош Пол сказал, что на фоне израильской блокады Газы, которую больше не снабжают водой, продовольствием, медикаментами и электричеством, требовалось выполнять ряд давних федеральных законов, цель которых — не допустить, чтобы американское оружие оказалось в руках тех, кто нарушает права человека. Однако эти законодательные рычаги, по словам американского чиновника, не сработали.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) со штаб-квартирой в саудовском городе Джидда резко осудила Израиль, а с ним и западные страны, которые дали ему карт-бланш на все, что он творит, и гарантировали ему безнаказанность. Саудовский престолонаследник Мухаммед ибн Салман заявил, что израильские бомбардировки мирных жителей в Газе — отвратительное преступление, и на ту же тему беседовали главы саудовской и иранской дипломатии.

Нетаньяху призвал мир к общей борьбе "сил добра" против "сил зла", как во Вторую мировую войну

Интересно, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху, как и его немецкий коллега Олаф Шольц, на упомянутой общей пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком призвал весь мир бороться с "нацистским ХАМАСом" так же, как во Вторую мировую войну во время Холокоста. По словам израильского премьер-министра, и тогда, и сейчас по одну сторону стояли силы света, которые и победили силы тьмы.

Такая параллель, мягко скажем, спорна. Высокие заборы с колючей проволокой, прекращение снабжения продовольствием и водой, электричеством, лекарствами, бомбардировки гражданских объектов — все это мы сейчас наблюдаем в Газе, но только в исполнении "сил света". Площадь Газы составляет всего 365 квадратных километров, и туда загнали два миллиона человек (…). Сектор Газа в буквальном смысле похож на большой концентрационный лагерь.

Кроме того, во Вторую мировую на стороне сил света, о которых говорит Нетаньяху, сражались и Советский Союз с Китаем. СССР в боях с нацистской Германией потерял около 25 миллионов человек, а Китай в боях с императорской Японией — 50 миллионов! Сегодня же тех, кто принадлежит к "силам света", все чаще причисляют к "силам тьмы".

Российское и китайское политическое руководство все быстрее и согласованно осуждает израильскую политику в отношении палестинцев и их военной операции в Газе, а также требуют решения палестинского вопроса в соответствии с давним решением ООН о создании двух государств — израильского и палестинского – именно этого в специальных заявлениях потребовали МИДы этих стран на прошлой неделе. О том же 19 октября на встрече с египетским премьером заявил и китайский лидер Си Цзиньпин после того, как это ранее сделал Владимир Путин.

Вместо Израиля Россия и Китай выбрали Иран, палестинцев и исламский мир

Кроме того, оба государства на все более высокий уровень поднимают свои отношения с Ираном, тем самым все больше разочаровывая Израиль. Похоже, исламский мир приобретает двух новых мощных, я не скажу, союзников, но партнеров. Ведь Москва и Пекин все быстрее отдаляются от Израиля, который ранее был "вынужден" полностью поддержать американскую внешнюю политику и отклониться от прежде партнерских отношений с Россией и Китаем.

Как раз символом такой политики был сам Биньямин Нетаньяху, который часто лично встречался с Владимиром Путиным, понимая всю важность и влияние Москвы на Ближнем Востоке. Это разочаровывало и арабов, и иранцев и подрывало их доверие к Москве; беспокоился и Джо Байден, который начал тотальную антироссийскую войну. Особенно важно, как считал Нетаньяху, поддерживать отношения с Москвой в момент, когда влияние США на Ближнем Востоке резко слабеет. Что касается Китая, то с ним израильский премьер планировал крупные экономические и инвестиционные проекты, включая даже оборонную сферу. Но теперь с этим покончено.

В новых обстоятельствах Израилю грозит полная изоляция в море арабского мира, несмотря на всю прагматичность его лидеров, которые вряд ли проигнорируют происходящее в Газе. Также Израилю придется полностью положиться на США, где влияние еврейских организаций на политику огромно.

Израиль превращается в Украину

На самом деле это очень рискованная политика, которая грозит превратить Израиль в ближневосточную Украину. С начала российской специальной военной операции Киев с подачи Вашингтона призывает весь мир наказать Москву и выступить единым фронтом против России, добиваясь ее стратегического поражения. Пока на этот призыв откликнулась только Европа, а также американские союзники и партнеры, такие как Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

То же самое сейчас делает и Биньямин Нетаньяху, которому удалось добиться консенсуса в израильском обществе, глубоко расколотом идеологическими разногласиями. Однако Нетаньяху создал правительство национального единства. Теперь он намерен использовать жестокое террористическое нападение ХАМАС, которое резко осуждают все в мире, для решения силой всех израильских проблем и достижения всех важнейших национальных интересов. Прежде всего тех, которые связаны с палестинским вопросом. И сделать это Нетаньяху намерен на устраивающих его условиях. Не исключено и применение силы к другим организациям и целым государствам в регионе, с которыми у Израиля недружественные отношения ("Хезболла", Сирия, Иран).

Как и Украина, Израиль хочет привлечь на свою сторону весь мир, понимая, что самому ему в этой войне не победить. Иными словами, жестокое нападение ХАМАС седьмого октября для Израиля превратилось в casus belli (лат. "повод для войны").

Для этого США оказывают Израилю большую помощь. Из-за блокады работы Конгресса Пентагон сейчас отправляет все доступное для экспорта вооружение Израилю, а Украине достается очень мало. После выборов нового спикера Конгресса Джо Байден намерен выделить сто миллиардов долларов помощи в одном пакете Израилю, Украине и Тайваню. Этот план должна одобрить Палата представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Я бы сказал, что Байден пошел на хитрость, так как республиканцы, как бы они не сопротивлялись помощи Украине, крайне привержены Израилю. Поэтому есть шанс, что вместе со средствами, предназначенными Израилю, в одном пакете пройдет и помощь Украине. Хотя шанс этот совсем невелик, поскольку спикером Конгресса избран Майк Джонсон, большой поклонник и единомышленник Дональда Трампа.

Иными словами, Израиль и Украина быстро вооружаются с одинаковой задачей — защитить важнейшие американские интересы.

Поэтому я бы сказал, что оба государства пали жертвой стратегических промахов американской политики, ведь Вашингтон использует их для смягчения последствий собственной стратегической недальновидности, которая привела США и мир к тому состоянию, в котором они сейчас пребывают.

Отношение к Израилю, как и к Украине, разделяет мир

Тут мы подходим к ключевому моменту. Мир готов поддержать Израиль в борьбе с терроризмом, но в отношении остальных целей, вроде борьбы с палестинцами в целом, мнения расходятся. На этот раз линия раскола тоже пролегла между коллективным Западом, хотя и там, в отличие от украинского вопроса, наметились глубокие трещины, и так называемым глобальным Югом. Там пропалестинскую позицию заняли не только представители исламского мира, но и Россия и Китай; Бразилия сохраняет нейтралитет, а Индия в большей мере привержена Израилю ввиду схожих проблем с терроризмом в Кашмире и Джамму. Там власти борются с сепаратизмом местного мусульманского населения.

На встрече Организации тюркских государств, в которой лидирует, разумеется, Турция, присутствующие крайне резко осудили Израиль и призвали международное сообщество создать независимое палестинское государство.

Потеря России

Но для Израиля хуже всего потеря России. Несмотря на то, что Израиль политически поддерживает Киев и осуждает российскую спецоперацию, он так и не ввел антироссийские санкции. Москва не поддерживает ХАМАС и "Исламский джихад"*,которые действуют внутри палестинского самоуправления, а также по-прежнему формально выступает за партнерские отношения с Тель-Авивом. Но в отличие от тех времен, когда Россия только появилась, когда Москва никогда не осуждала израильские военные и карательные операции против палестинцев, теперь русские громко выступают против. Они осуждают израильскую жестокость, требуют прекращения войны и решения палестинского вопроса в соответствии с международным правом, то есть упомянутой резолюции ООН о создании палестинского государства. Кроме того, Россия пользуется большим влиянием в соседней Сирии, где размещены ее вооруженные силы. Также Москва оказывает влияние на Иран, которым всегда может воспользоваться ради деэскалации опасной ситуации. Биньямин Нетаньяху всегда хорошо понимал это и руководствовался этим в отношениях с Россией.

Разочарование Тель-Авива из-за нежелательной позиции Москвы лучше всего подтверждает заявление высокопоставленного представителя правящей партии "Ликуда" Амира Вейтмана российскому телеканалу RT. С большим возмущением он заявил: "Россия заплатит за поддержку израильских врагов! Когда Израиль победит, а он точно победит, потому что мы сильнее, Россия поплатится за поддержку палестинцев, которые хотят устроить геноцид евреев".

Встреча в Пекине

О разделении мира на "золотой миллиард", как Пекин и Москва любят называть коллективный Запад из-за численности его населения и большой финансовой и иной помощи, и "мировое большинство" лучше всего свидетельствует недавний Третий международный форум "Один пояс и один путь", который состоялся в китайской столице Пекине.

Там китайцы, как передали влиятельные американские СМИ, расстелили перед Путиным красную ковровую дорожку и приняли его с величайшими почестями, несмотря на тот факт, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на его арест еще в начале года. На основании этого ордера все страны в случае, если Владимир Путин ступит на их территорию, должны немедленно задержать его и передать суду. Кроме того, накануне визита Владимира Путина в Пекин некоторые члены Сената США публично призывали, в том числе с его трибуны, китайское руководство не уделять Путину особого внимания и как можно больше дистанцироваться от России, так как в противном случае Пекин сам навредит китайским планам и сотрудничеству с США.

Разумеется, ни того, ни другого не произошло. Владимир Путин, для которого визит в Китай стал первым официальным визитом за рубеж после выдачи означенного ордера, был "главной звездой" среди высоких делегаций более чем из 130 стран мира, которые съехались на форум. Планировалось, что беседа Владимира Путина с Си Цзиньпином займет 35 минут, но их встреча в самом узком формате затянулась на три часа 15 минут. Тем временем высокие делегации двух стран договаривались о многочисленных сделках и подписывали контракты, в том числе о рекордном китайском импорте российского зерна, а также о создании совместного фонда для развития авиастроения с капиталом миллиард долларов.

Конечно, больше всего два лидера говорили о геополитической обстановке в мире, который, цитирую, "лопается по швам", а также о новом ближневосточном кризисе, ситуации в Израиле и вокруг него.

Также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров беседовал в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о расширении сотрудничества между двумя странами после того, как северокорейский лидер всего месяц назад нанес официальный визит в Россию.

Путин распорядился начать постоянное патрулирование Черного моря российскими самолетами, вооруженными "Кинжалами".

Как и о чем бы ни беседовали российский и китайский лидеры, а СМИ об этом известно мало, вскоре после их встречи из Москвы пришли две важные новости стратегического военного характера.

Не так давно на Валдайском форуме Владимир Путин заявил о возможности приостановить исполнение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний из-за того, что США все активнее втягиваются в вооруженный конфликт на Украине. Вскоре российский парламент отозвал ратификацию этого договора, что может иметь долгосрочные последствия для распространения ядерного оружия в мире. Об этом говорят и пишут как американские, так и российские аналитики.

Сразу после возвращения из Пекина Владимир Путин отдал распоряжение о постоянном патрулировании российскими самолетами МиГ-31, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", акватории Черного моря. По словам самого Владимира Путина, это необходимо из-за резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Удары по американским базам на Ближнем Востоке

Ситуация там действительно ухудшается, что подтверждает следующая новость. После отъезда Джо Байдена из Израиля и во время его обращения к американской нации сразу по возвращении сразу четыре базы США на Ближнем Востоке подверглись нападениям. Две в Ираке и две в Сирии, а за прошедшее время число нападений возросло до 20! Ответственность за нападение на базу Ат-Танф в Сирии – на границе Сирии, Иордании и Ирака – взяло проиранское шиитское ополчение, и снимки охваченной пламенем базы, а также новость о ранении двух американских солдат обнародовал американский "Фокс ньюс". Ответственность за нападение на американскую базу близ иракской столицы Багдада взяла на себя группировка "Иракское исламское сопротивление".

В Ираке находится около двух тысяч американских военнослужащих, а в Сирии — 900.

Подобное развитие событий может потребовать более активного американского военного вмешательства в событиях в регионе, то есть вступления в войну. Конечно, войны с исламским миром Байден не хочет. Не только потому что в США предвыборный год, но и потому что США уже де-факто воюют с Россией на Украине, а отношения США с Китаем быстро деградируют. О том, что США участвуют в войне против России, сейчас твердит все российское государственное руководство — без исключения. Особенно после недавних поставок Киеву первых американских баллистических ракет большой дальности ATACMS. Неважно, что на Украину отправили ракеты меньшей дальности — около 150 километров при максимально возможных 300. После возвращения из Китая Владимир Путин назвал это американское решение потенциально опасным, но не способным "кардинально изменить положение на фронте".

Но наблюдателей в этом выступлении больше всего обеспокоили слова Владимира Путина о том, что Россия не оставит этот американский шаг без ответа. Это перекликается с упомянутым распоряжением о постоянном патрулировании российскими самолетами с "Кинжалами" акватории Черного моря, где летают и американские шпионские самолеты и дроны, а время от времени также появляются американские и британские военные корабли. Эти ракеты, которые впервые испытаны в боевых условиях в начале российской специальной военной операции на Украине, очень трудно обезвредить самыми современными системами ПРО из-за большой скорости. Кроме того, из акватории Черного моря они могут достигать берегов Африки и всего восточного Средиземноморья.

А сейчас именно туда прибыла одна из двух заявленных ударных групп во главе с авианосцами "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр". Достаточно ли их будет, чтобы внушить страх израильским и американским врагам в регионе, мы узнаем совсем скоро. Не исключено, что российские "Кинжалы" над Черным морем нацелены именно против этих авианосцев. Не будем забывать, что у России есть свой контингент в Сирии и военно-морская база в Тартусе и Латакии, и поэтому Москве точно не безразлично, что происходит в этой стране и вокруг нее.

Лучшее лекарство для Израиля, которого он не хочет

Возможно, многим это не понравится, особенно сейчас, когда страсти накалены, и каждый выбрал свою сторону. Я с уверенностью могу сказать следующее, желая Израилю и израильтянам только добра. На мой взгляд, лучше всего для Джо Байдена и предотвращения ускоренной эрозии американо-исламских отношений было бы как-нибудь принудить Израиль к созданию палестинского государства, как того требует ООН. Хотя это дело небыстрое, заявления обеих сторон о таких намерениях определенно поспособствуют спаду накала. Кроме того, я убежден, что подобное окончательное разграничение намного лучше для Израиля с точки зрения его дальнейшего существования в окружении, в котором он находится. Лучше поддерживать хорошие отношения с большими и сильными соседями, чем рассориться со всеми вокруг и полагаться на какие-то гарантии других государств, чего бы они ни обещали.

"Финита ля комедия"

Перспективу глобального хаоса приближает и новость о том, что на прошлой неделе в Пекине состоялась встреча венгерского премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая встреча лидера европейской страны и члена ЕС и НАТО со столь презираемым этими объединениями, демонизированным и приравненным к преступнику российским лидером после начала вооруженного конфликта на Украине. Из-за этой встречи посол США в Будапеште созвал заседание послов стран Североатлантического альянса, на котором объявил поведение Виктора Орбана недопустимым. Ясно, что комедия окончилась и началась трагикомедия.

Вскоре закончится и та комедия, в которой высокопоставленные руководители Европейского Союза и главных стран-членов все еще с радостью совершают паломничество в Пекин, желая продолжать экономическое сотрудничество с Китаем в тех сферах, где дозволяют США - во всех, за исключением сферы высоких технологий.

В прошлую пятницу Китай ввел ограничения на экспорт трех важнейших производных графита, необходимых для изготовления аккумуляторов для электромобилей. Китай является ведущим добытчиком графита в мире и перерабатывает 90% мирового графита в компоненты, служащие для означенных целей. Крупнейшими покупателями производных графиты являются США, Япония, Южная Корея и Индия.

Уточню, что об этом решении Китая объявили всего через несколько дней после того, как США ввели новые ограничения на экспорт микрочипов в Китай, опасаясь, что Пекин может использовать их для своих ракет. Одновременно Европейский Союз заявил о рассмотрении введения пошлин на импорт китайских электромобилей, якобы из-за нарушений правил конкуренции из-за государственных дотаций китайским производителям.

Но правда в том, что Китай сейчас производит больше электромобилей, чем Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз вместе взятые. Но это одна из тех основных сфер, где в будущем хотели бы доминировать американские и европейские производители. Поэтому западные стратеги и устроили дорогую революцию перехода от ископаемых энергоносителей к возобновляемым источникам энергии. А теперь плоды этой революции у них хочет украсть кое-кто другой.

Получится ли с помощью западных санкций сделать так, чтобы эти плоды остались в их руках, нам только предстоит узнать. Однако за прошедшие несколько лет уже не раз выяснялось, что во имя "высших целей" и геополитических интересов часто "рубят суки", на которых держатся целые экономики. Что из этого получится, одному богу известно.

Но вот что с уверенностью можно сказать уже сейчас. Все сценарии прописаны, все кулисы расставлены, и найдены актеры, так что глобальный хаос может начинаться. Вряд ли удастся им управлять при таком количестве противоположных интересов и еще большем количестве убойного оружия в распоряжении. Все зашло слишком далеко.

Поэтому я бы хотел предостеречь тех, кто всегда уверен, что все контролирует, и полагает, что даже после этого вероятного катаклизма останется нетронутым.

Возможно, и это отнюдь не исключено, кто-то осознанно идет ва-банк, желая сохранить свои привилегированные позиции. Ведь прежние, столько раз успешно работавшие методы устрашения противника больше не приносят результата.

Из-за высоких ставок в игре больше никто не может из нее выйти, даже если захочет! В этом и заключается опасность, поскольку побежденных в конфликте ядерных сил быть не может. Как и победителей!

* запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.