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Американские ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) оказались неэффективными против систем противовоздушной обороны российской армии. Такой вывод сделал британский журнал The Spectator, анализируя первое применение ракет на фронте.

Ранее США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но с тем условием, чтобы они не использовались против «старых» регионов Российской Федерации, то есть признанных Западом по состоянию до 2014 года. ВСУ попытались провести несколько ракетных атак, однако они были безуспешными.

Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ

- пишет британский журнал.

Авторы издания считают, что применение таких ракет на фронте не способно в корне изменить ситуацию. Российская ПВО обладает слишком серьезными возможностями, и перехватывать такие ракеты не составит для нее особого труда. Кроме того, утверждают британские аналитики, Россия демонстрирует удивительную способность быстрой адаптации к любым поставляемым Западом видам вооружений.

Как мы видим, надежды Киева на некое «чудо-оружие» не оправдываются на протяжении всей истории западных поставок. На что только не надеялась Украина – и на Javellin, и на БПЛА «Байрактар», и на РСЗО HIMARS, и на бронетехнику и танки Leopard, и на ЗРК Patriot, но способного переломить ситуацию «чудо-оружия» как не было, так и нет. Теперь, судя по всему, не оправдались надежды и на ракеты американского производства.