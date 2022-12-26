Зеленский выпросил у США Patriot, Путин обещал их "пощелкать". События вокруг Украины

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и руководитель группы военных советников Дмитрий Рогозин получили ранения при обстреле гостиницы на окраине Донецка

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Обстановка на линии соприкосновения в зоне СВО стабилизировалась, российские военные сосредоточили основные усилия на завершении освобождения ДНР, заявил в четверг начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе блиц-визита в Вашингтон добился обещания поставить Киеву зенитный ракетный комплекс Patriot. Это достаточно старая система, уступающая российским С-300, отреагировал на новость президент РФ Владимир Путин, пообещав, что российские военные "пощелкают и "Пэтриоты".

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и руководитель группы военных советников Дмитрий Рогозин получили ранения при обстреле гостиницы на окраине Донецка, их жизни вне опасности.

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Ход операции

Российские войска в минувшие сутки продолжали наступательные действия на донецком направлении, наносили авиационные и артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском, купянском и южнодонецком направлениях, в общей сложности противник потерял убитыми и ранеными около 120 человек, а также большое количество бронетехники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские истребители сбили два украинских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8. Ракетными и артиллерийскими ударами уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также пункт ремонта артиллерийских систем М777.

По данным Генштаба

Россия продолжит специальную военную операцию, несмотря на масштабную помощь Запада Украине, заявил Герасимов. По его словам, в настоящее время обстановка на линии соприкосновения, растянувшейся на 815 км, стабилизировалась. Российские военные сосредоточили основные усилия на завершении освобождения ДНР.

Высокоточными ракетами большой дальности российские войска поразили свыше 1,3 тыс. критически важных объектов, что позволило существенно снизить потенциал ВСУ и нарушить систему управления ими, парализовать работу военно-промышленного комплекса и затруднить военные перевозки.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация совершает около 150 боевых вылетов в день и уже уничтожила более 11 тыс. единиц украинского вооружения и техники. Благодаря активному применению беспилотников поражено свыше 600 объектов, проинформировал Герасимов.

Он также сообщил, что Запад с начала российской СВО передал украинской стороне свыше 350 танков и около 1 тыс. боевых бронированных машин, до 700 артиллерийских систем и 100 реактивных систем залпового огня, а также более 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и 130 тыс. противотанковых средств. Кроме того, западные страны поставили Украине 4 самолета и более 30 вертолетов, а также как минимум 5 тыс. беспилотников.

Путин о спецоперации

США после распада СССР удалось разобщить русских и украинцев, в этом смысле Россия потерпела фиаско, заявил Путин в ходе общения с журналистами кремлевского пула. "С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала [Советского] Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот с помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность [русских и украинцев] все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско", - отметил он.

Он подчеркнул, что Россия стремится не к раскручиванию "маховика конфликта" на Украине, а к тому, чтобы завершить войну, которая началась там в 2014 году. Чем быстрее конфликт закончится, тем лучше.

Специальная военная операция была вынужденной мерой, следует быть благодарными российским воинам, которые добиваются того, что сейчас нужно стране, сказал президент.

Попали под обстрел

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко был ранен при обстреле гостиницы "Шеш-Беш" на окраине Донецка, ранение также получил руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Кроме них под обстрел попали еще несколько человек, двое - охранник главы правительства и член группы советников - погибли. Мэр Горловки Иван Приходько получил контузию.

Как сообщила пресс-секретарь председателя правительства региона Мина Ахвердиева, Хоценко, получивший легкое ранение, от госпитализации отказался и в середине дня уже принял участие в заседании коллегии министерства образования и науки ДНР.

Рогозина и еще двух пострадавших доставили в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, их жизни ничто не угрожает. По словам самого руководителя группы советников, осколок размером 3х4 мм вошел ему выше правой лопатки.

По словам помощника Рогозина, удар носил явно целенаправленный характер, специалисты склоняются к тому, что для него была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.

Визит Гросси

Глава Росатома Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе консультаций в Москве отметили "существенную близость позиций по проекту декларации о создании зоны безопасности на Запорожской АЭС". Как сообщили в российской компании, консультации "будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки".

По словам Гросси, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС должно быть "ориентировано исключительно на предотвращение ядерной аварии".

Поездка Зеленского

Зеленский впервые с начала российской спецоперации покинул страну, чтобы совершить блиц-визит в Вашингтон, где он встретился с американским коллегой Джо Байденом и выступил перед конгрессменами. После примерно двухчасовых переговоров Байден и Зеленский устроили пресс-конференцию, на которой хозяин Белого дома отметил, что украинский президент "открыт для достижения мира" на Украине, и добавил, что власти РФ, по его мнению, "не намерены прекращать" военные действия.

Отвечая на вопрос о том, что было бы "справедливым миром", Зеленский пояснил, что это означает недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности Украины.

К визиту было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на общую сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot, а также системы наведения для снарядов, ракеты для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, бронеавтомобили, стрелковое оружие, бронежилеты, комплексы спутниковой связи.

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, это руководство Украины само себе запретило вести переговоры, отреагировал на итоги визита Зеленского российский президент. Он напомнил, что любые конфликты заканчиваются дипломатией, и чем быстрее это осознание придет к украинским властям, тем лучше.

Путин также отметил, что ЗРК Patriot - достаточно старые системы, для которых найдется противоядие. "Мы пощелкаем и "Пэтриоты", - сказал российский лидер.

Энергопроблемы Киева

Экстренные отключения света продолжаются в украинской столице, стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. По словам представителя компании, в городе не работают 60% трансформаторов. При этом из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может получать электричество из энергосистемы страны, а если будут повреждены оставшиеся 40% узлов, то ситуация ухудшится кардинально.

Значительный дефицит сохраняется в энергосистеме Украины, помимо Киева наиболее сложная ситуация фиксируется в центральном регионе, на юге и востоке страны, сообщила компания "Укрэнерго". По ее данным, "повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные, их восстановление требует значительного времени".

Из-за использования альтернативных способов обогрева на Украине возросло количество отравлений угарным газом, больше всего случаев фиксируется в Днепропетровской, Киевской и Львовской областях, сообщил первый замглавы МВД Евгений Енин. По его словам, в ноябре было зафиксировано около 370 таких случаев, а за первую неделю декабря - около 100.

Также растет число взрывов и пожаров из-за неправильной эксплуатации средств обогрева.