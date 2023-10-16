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ЦАМТО

Рособоронэкспорт представит на Dubai Airshow 2023 комплексную систему жизнеобеспечения и самообороны летчика

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Р-187П1 Азарт
Радиостанция Р-187П1 Азарт.
Источник изображения: trcvr.ru

ЦАМТО, 13 октября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках 18-й Международной авиакосмической выставки Dubai Airshow 2023 (13-17 ноября) представит комплекс средств жизнеобеспечения и самообороны летчика.

Новый экспортный продукт предназначается для летного состава самолетов и вертолетов, совершивших катапультирование или оказавшихся на местности после аварийной посадки. Он скомпонован специалистами Рособоронэкспорта во взаимодействии с летчиками Воздушно-космических сил России, а также профильными производителями экипировки на основании опыта, полученного в реальных боевых действиях. Комплект аналогичен применяемому в российских Вооруженных Силах, но составлен из продукции альтернативных производителей.

"Выживаемость летного состава самолетов и вертолетов во внештатных ситуациях до прибытия поисково-спасательных подразделений во многом зависит от их оснащенности необходимыми средствами жизнеобеспечения и самообороны. Рособоронэкспорт изучил реальный опыт последних военных конфликтов и сформировал наиболее оптимальный комплект снаряжения и оборудования, позволяющий экипажам выжить и сохранить боеспособность в самых экстремальных условиях. На Dubai Airshow 2023 впервые представим этот уникальный продукт, полностью состоящий из элементов российского производства, прошедших проверку в боевых условиях", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Комплекс средств жизнеобеспечения и самообороны летчика, представляемый Рособоронэкспортом для внешних рынков, тематически разделен на 4 кластера: функциональная форменная одежда, средства индивидуальной защиты и выживания, средства связи и наблюдения, а также средства самообороны.

В первом кластере представлены боевые брюки, рубашка и обувь. Предложенные варианты комплектации для любых климатических и погодных условий, рассчитаны на температурный диапазон от +50 до -50 град. С. Кроме того, в кластере личных вещей также предлагается тактический подсумок для носимого аварийного запаса и разгрузочная система с подсумками для боекомплекта, жизнеобеспечения, аптечки первой помощи и кобурой для пистолета Лебедева компактного.

Средства индивидуальной защиты и выживания включают в себя бронежилет типа "плитник" (plate carrier) и 2 типа бронеплит к нему – керамическая и СВМПЭ, а также защитный шлем ЗШ-7 модернизированный. В этом же кластере предлагается подобранный с учетом опыта выживания летчиков в реальных боевых условиях носимый аварийный запас. Он содержит в себе аптечку, сухой паек, крючок с леской, нож и прочее снаряжение.

Для связи и наблюдения за обстановкой в комплексе представлены радиостанция семейства Р-187 "Азарт" с гарнитурой, монокуляр ночного видения ПН-21К, очки ночного видения для пилотирования вертолетов ГЕО-ОНВ1-01М.

В кластере средств самообороны Рособоронэкспорт с учетом рекомендаций специалистов ВКС России предлагает оснащать летный состав впервые представляемым за рубежом 5,56-мм укороченным автоматом Калашникова АК-19 или 9-мм пистолетом-пулеметом Калашникова ППК-20 с коллиматорным прицелом ПКУ-2, а также 9-мм пистолетом Лебедева компактным ПЛК.

Рособоронэкспорт готов рассмотреть заявки иностранных заказчиков на поставку представленного комплекса. Кроме того, в случае заинтересованности специалисты компании могут предложить актуальные варианты замены его отдельных компонентов на имеющиеся у партнеров и дать рекомендации по применению в реальных условиях.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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