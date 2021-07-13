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Рособоронэкспорт представит весь спектр современной российской оборонной продукции на выставке DEFEA 2021 в Афинах

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

ЦАМТО, 12 июля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на Международной выставке вооружения и военной техники DEFEA 2021 в Афинах (Греция).

Выставка пройдет с 13 по 15 июля 2021 года впервые после 12-летнего перерыва в выставочном комплексе Metropolitan Expo, расположенном на территории международного аэропорта Elefterios Venizelos.

"Рособоронэкспорт с большим удовлетворением отмечает планомерную эффективную работу с греческими партнерами, несмотря на серьезные ограничения, связанные с проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны большинства стран Европы. Компания сегодня исполняет взятые на себя обязательства по ранее заключенным контрактам. Послепродажное обслуживание поставленной российской военно-морской техники, а также средств ПВО не вызывает нареканий у партнера. Рособоронэкспорт рассчитывает на расширение военно-технического сотрудничества как с Грецией, так и с другими дружественными европейскими государствами, участвующими в выставке", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Рособоронэкспорт покажет продукцию российских предприятий оборонно-промышленного комплекса на стенде F19 в павильоне 3. В рамках выставки компания проведет для иностранных заказчиков ряд презентаций вооружения и военной техники.

Представителей Сухопутных войск Греции и делегаций других стран заинтересуют новые образцы стрелкового оружия – автоматы Калашникова "двухсотой" серии и АК-15, пулемет Калашникова "Печенег" и 12,7-мм пулемет 6П50. Кроме того, посетителям выставки в виде моделей на стенде Рособоронэкспорта будут показаны танк Т-90С и бронетранспортер БТ-3Ф.

Компания ожидает повышенное внимание европейских партнеров к модернизированной самоходной гаубице "Мста-С" под принятый в странах НАТО калибр 155 мм, противотанковым комплексам "Хризантема-С" и "Корнет-ЭМ", 300 мм реактивной системе залпового огня "Торнадо-С", а также к 57-мм дистанционно управляемому боевому модулю А-220М.

ТПК "Аргус-НВ" выставит на стенде Рособоронэкспорта образцы разработанных и производимых ею тепловизионных прицелов "Фобос", "Атлас", "Деймос" и "Титан". Рособоронэкспорт продвигает их на мировой рынок под торговой маркой "ИНФРАТЕХ".

Наиболее перспективными образцами для Военно-воздушных сил на рынке региона считаются демонстрируемый в виде модели учебно-боевой самолет Як-130, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, двухместный многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).

Делегация компании готова предоставить исчерпывающую информацию о беспилотном летательном аппарате "Орион-Э", который Рособоронэкспорт начал продвигать на мировой рынок в разведывательно-ударном варианте. Модель своего беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е" на стенде Рособоронэкспорта презентует ООО "Специальный технологический центр".

На DEFEA 2021 Рособоронэкспорт представит широкую линейку российских военных вертолетов. Посетители стенда смогут ознакомиться с моделью боевого вертолета Ми-28НЭ, а также получить подробную информацию по многоцелевому вертолету Ка-226Т, боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52, транспортно-боевому вертолету Ми-35М, военно-транспортным вертолетам Ми-17В-5, Ми-171Ш и вертолету радиолокационного дозора Ка-31.

Делегации Военно-морских сил могут заинтересовать фрегат "Гепард-3.9", корвет проекта 20382 "Тигр", скоростной транспортно-десантный катер БК-16Э и скоростные штурмовые лодки БК 10, БК-10М и БК-9. Рособоронэкспорт также презентует дизель-электрические подводные лодки проекта 636 и "Амур-1650", а также малые подводные лодки "П-750", "Пиранья" и "Пиранья-Т". Для обороны береговой зоны компания покажет на DEFEA 2021 современные береговые ракетные комплексы "Рубеж-МЭ" и "Бастион" с противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт".

Рособоронэкспорт продемонстрирует в Афинах широкий спектр современных средств ПВО и РЭБ. В частности, на оружейном рынке региона перспективой обладают выставляемый в виде модели зенитный ракетный комплекс "Викинг", зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф", переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" и хорошо зарекомендовавшие себя при противодействии БЛА зенитный ракетный комплекс "Тор-Э2" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Кроме того, Рособоронэкспорт предложит радиоэлектронные средства противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам, имеющим положительный опыт боевого применения, – комплексы "Репеллент" и его сверхмобильную версию "Репеллент-Патруль", размещаемую на легких армейских внедорожниках.

В ходе деловой программы выставки запланированы встречи участников делегации с партнерами Рособоронэкспорта из силовых структур Греции и других стран Европы – участниц DEFEA 2021.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Греция
Россия
Продукция
3М-25 Метеорит
96К6 Панцирь-С1
АК-74 "Калашников"
Амур-1650
Бастион
БТ-3Ф
Верба ПЗРК
Гепард 3.9
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
КА-226
КА-226Т
Ка-31
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Корд
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