Рособоронэкспорт представит российскую оборонную продукцию на выставке "Партнер-2023" в Белграде

ЦАМТО, 25 сентября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в Международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2023", которая пройдет с 25 по 28 сентября 2023 года в Белграде (Республика Сербия).

"Рособоронэкспорт высоко ценит сложившиеся теплые отношения России и Сербии, которые исторически являются культурно близкими государствами. Сотрудничество наших братских народов имеет стратегический характер, проверенный временем и множеством внешних факторов. Сегодня Сербия последовательно проводит государственную политику по защите собственных интересов в Европе и мире. Россия всегда способствовала устремлениям Сербии укреплять суверенитет страны, ее независимость, – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Для нужд сухопутных войск Рособоронэкспорт представит наиболее востребованные на рынке образцы российского производства, в том числе танки Т-90С и Т-90МС, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, РСЗО 9К515 ("Торнадо-С"), модернизированную самоходную гаубицу "Мста-С" под калибр 155 мм, боевую машину поддержки танков БМПТ, а также противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ". Компания предложит различную инженерную технику – машины разграждения, разминирования, мостоукладчики, мостовые механизированные комплексы.

Большой интерес ожидается к российскому стрелковому оружию. Рособоронэкспорт представит новейшую продукцию входящих в Госкорпорацию Ростех Концерна "Калашников" и АО "Высокоточные комплексы": автоматы Калашникова АК-308, АК-19, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, автоматы "Корд" 6П68 и 6П67 со сбалансированной автоматикой.

Представителям военно-воздушных сил Рособоронэкспорт презентует истребители Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) и самолет-заправщик Ил-78МК-90А. Немалый интерес ожидается к разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э, военно-транспортным вертолетам типа Ми-17 и транспортно-боевому Ми-35М. Компания покажет широкую линейку авиационных средств поражения.

Учитывая высокий интерес мирового рынка к беспилотным летательным аппаратам, Рособоронэкспорт представит на выставке разведывательно-ударный комплекс с БЛА "Орион-Э", разведывательные БЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30".

Для организации эшелонированной системы ПВО Рособоронэкспорт предложит зенитные ракетные комплексы различной дальности, в том числе "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2КМ", ЗРПК "Панцирь-С1М" и ПЗРК "Верба" и "Игла-С". Представленные средства ПВО могут эффективно применяться не только для поражения широкого класса воздушных целей, но и для борьбы с беспилотными летательными аппаратами тяжелого и среднего классов.

Наряду с этим, Рособоронэкспорт покажет на выставке комплексы радиоэлектронной борьбы, в том числе противодействующие высокоточному оружию и БЛА.

Делегациям военно-морских сил Рособоронэкспорт продемонстрирует скоростные десантные и штурмовые катера и лодки БК-10, БК-16Э.

В ходе деловой программы выставки Рособоронэкспорт расскажет партнерам о широких возможностях сотрудничества в рамках индустриального партнерства, возможностях совместных разработок и производства вооружения и военной техники, в том числе, в интересах третьих стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".