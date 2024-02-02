Рособоронэкспорт вдвое увеличил присутствие России на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии

ЦАМТО, 1 февраля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 (4-8 февраля, Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

"Выставка World Defense Show проводится во второй раз и уже стала одним из ключевых событий для мировой оборонной промышленности. По сравнению с 2022 годом масштаб российской экспозиции вырос вдвое, и Рособоронэкспорт представлен на всех возможных площадках выставки. На открытой экспозиции компания покажет бронеавтомобили ЗА-СпН "Титан" и "Спартак", БЛА семейства "Орлан". На аэродроме – военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а в павильоне – новейшую продукцию для ВВС, СВ, ВМС и средства ПВО, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Мы видим большой интерес представителей вооруженных сил и силовых структур Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока к новейшей российской оборонной продукции, прошедшей проверку в условиях современного боя. Готовы предложить партнерам уникальные форматы сотрудничества, в том числе локализацию производства российского вооружения и совместные разработки перспективных образцов".

В рамках единой российской экспозиции свою продукцию представляют более 20 оборонных предприятий, включая Концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Специальный технологический центр", "Ремдизель", Госкорпорацию Ростех и входящие в нее "Высокоточные комплексы", ОАК и "Технодинамику".

На своем стенде Рособоронэкспорт продемонстрирует современные образцы вооружения и военной техники от "Уралвагонзавода", Концерна "Калашников", НИИ "Вектор", НИИ Стали (входят в Госкорпорацию Ростех) и других российских производителей.

Для сухопутных сил компания покажет подтвердившие свои характеристики в реальных боевых действиях и высоко востребованные на Ближнем Востоке танк Т-90МС, боевую машину пехоты БМП-3 с динамической защитой, защищенный санитарный автомобиль тактического звена ЗСА, бронеавтомобили "Спартак" и "Тайфун-К".

Мировой премьерой станет демонстрация натурного образца бронеавтомобиля специального назначения ЗА-СпН "Титан" с дистанционно-управляемым боевым модулем. Этот автомобиль класса MRAP обладает высокой баллистической и противоминной защищенностью. Он имеет отличные перспективы на ближневосточном рынке, в том числе за счет возможности установки на него боевых модулей иностранного производства.

В рамках своей экспозиции Рособоронэкспорт представит современную экипировку и вооружение бойцов сил специальных операций. Это комплексный подход к оснащению, в который включены снайперская винтовка Чукавина и высокоточные винтовки марки Bespokegun Raptor и Elegance, автоматы Калашникова "двухсотой" серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, 9-мм пистолет Лебедева компактный, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и барражирующий боеприпас "КУБ-Э".

Внимание делегаций военно-воздушных сил привлечет впервые демонстрируемый в Саудовской Аравии в натурном виде новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также современные российские боевые самолеты – истребители, бомбардировщики и учебно-тренировочные машины. На стенде Рособоронэкспорта будет представлен лучший в мире боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, военно-транспортные и транспортно-боевые вертолеты. Кроме того, на выставке Рособоронэкспорт покажет различные авиационные средства поражения.

На открытой статической площадке Рособоронэкспорт выставит комплексы с БЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30". В сегменте средств противодействия БЛА компания продемонстрирует системы радиоэлектронного подавления малых БЛА, в том числе "Изделие РБ-504П-Э".

Средства ПВО будут представлены широкой линейкой зенитных ракетных систем и комплексов различной дальности. От концерна "Алмаз-Антей" в сегменте систем большой дальности – С-400 "Триумф", средней – С-350Е "Витязь", зенитные ракетные комплексы "Викинг" и "Бук-М2Э", малой дальности – различные модификации ЗРК типа "Тор". Входящий в Госкорпорацию Ростех холдинг "Высокоточные комплексы" покажет ЗРПК "Панцирь-С1", "Панцирь-С1М" и морской ЗРАК "Панцирь-МЕ", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С".

Для ВМС Рособоронэкспорт выставит новейший автономный необитаемый подводный аппарат "Клавесин 1РЭ", катер на подводных крыльях "Сагарис" и корвет проекта 20382 в новом облике с интегрированным радиолокационным комплексом "Заслон", существенно повышающим боевые возможности корабля.

В ходе выставки 5 февраля специалисты Рособоронэкспорта проведут публичные презентации, на которых расскажут о характеристиках новинок российского оборонно-промышленного комплекса и особенностях их боевого применения:

11:00 – "Современные российские бронеавтомобили для выполнения широкого спектра задач на поле боя".

13:00 – "Универсальная военно-транспортная платформа Ил-76МД-90А(Э)".

6 февраля в 11:00 – "Т-90МС – основной боевой танк современного поля боя".

В рамках деловой программы выставки Рособоронэкспорт планирует провести переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества Саудовской Аравии, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. В ходе встреч предполагается обсудить дальнейшее развитие двустороннего военно-технического сотрудничества и совместные проекты по индустриальному партнерству.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".