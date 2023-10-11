Пентагон отправляет вторую авианосную группу в Средиземное море к побережью Израиля

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Соединенные Штаты отправят на помощь Израилю второй авианосец, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявления представителей Пентагона.
По данным издания, командование ВМС США рассматривает возможность размещения у берегов Израиля второго авианосца, который прибудет через несколько дней после первой авианосной группы. Сейчас в сторону Израиля движется первая АУГ во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), ее прибытие ожидается через две недели.
Вслед за USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) идет вторая АУГ во главе с атомным авианосцем Gerald R. Ford (CVN-78). На данный момент неизвестно, сменит ли вторая авианосная группа первую, или они останутся в Средиземном море вместе. Пока в Пентагоне решение не приняли.
- заявил накануне глава Пентагона Ллойд Остин.
Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка второго авианосца ВМС США в Средиземное море может привести к эскалации конфликта. По его словам, поведение американцев не соответствует партнерским отношениям, недавно военные США сбили турецкий беспилотник над Сирией.
- заявил Эрдоган.