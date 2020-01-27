Возможный поворот к варварству

Тень Ирана нависла над Средним Востоком

Еврейское государство стремится избежать прямого столкновения с Исламской республикой Иран (ИРИ). Военное и политическое руководство Израиля полагает, что Соединенным Штатам, военные базы которых подвергаются атакам сил, подчиняющихся Ирану, сподручнее самим разобраться с этой проблемой.

Министр обороны США Марк Эспер в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдул Махди призвал его принять действенные меры к прекращению обстрелов проиранскими шиитскими боевиками военных баз, на которых дислоцируются американские войска. С начала октября 2019 года в Ираке были зафиксированы 10 обстрелов американских баз. Нельзя забывать, что в трансконтинентальной интерпретации термин «Средний Восток» включает в себя страны Ближнего Востока вместе с Ираном и Афганистаном.

В Вашингтоне считают, что шиитские ополченцы, действующие по указке из ИРИ, на сегодняшний день представляют большую опасность, чем «Исламское государство» (ИГ), запрещенное в России и в ряде других стран. Янив Рохов, полковник ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в отставке, много лет проработавший в аналитическом отделе Министерства обороны еврейского государства, в беседе с «НВО» сказал: «Современный Иран к началу нового тысячелетия превратился в империю, контролирующую значительные территории других государств. Иранцы подчинили себе военизированные формирования, которые правят там бал, угрожают «сбросить евреев в море» и заставить американцев отказаться от поддержки, как они именуют государство Израиль, «сионистского образования».

Конечно, у ЦАХАЛ и у американских военных имеются в наличии как планы обороны от иранского нападения, так и планы упреждающих ударов. Но пока со всех сторон сыплются только угрозы.

Ничего предугадать нельзя

Словесные баталии всегда имеют грань дозволенного, ее несоблюдение может плохо кончиться. Особенно в отношениях государств, определяющих друг друга врагами. Муртаза Горбани, один из высокопоставленных советников командира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейна Салами, выступая с угрозами в адрес еврейского государства, заявил: «Если Израиль совершит ошибку, пусть даже самую маленькую, в отношении Ирана, мы из Ливана сровняем Тель-Авив с землей». Запугивающее предупреждение. Но возникает вопрос: почему стращают ударом из Ливана? У КСИР как военной структуры намного более мощной, чем иранская армия, достаточно самой современной наступательной и оборонительной техники, чтобы атаковать евреев со своей территории. Несомненно, Тегеран, планируя атаку из Ливана, государства, соседствующего с Израилем, полагает, что, кроме тактических преимуществ близости к объектам атаки из Ливана, ИРИ избежит ответных ударов ЦАХАЛ по своей территории.

Понятно, что в Бейруте не могли не возмутиться подобным заявлением Муртазы Горбани, который однозначно выразил готовность подставить соседей под ответный удар израильтян. Министр обороны Страны кедров Элиас Бу Сааб написал на своей странице в Twitter, что «заявление, сделанное Муртазой Горбани, явно неудачно и неприемлемо». По мнению руководителя ливанского оборонного ведомства, «такое заявление является покушением на суверенитет Ливана, связанного узами дружбы с Ираном, который тем не менее никоим образом не должен нарушать независимость принятия решений Бейрутом». С еще большей решительностью высказался министр связи Ливана Джамал аль-Джарра, подчеркнувший: «Иран может защищать себя так, как ему нравится, но Ливан не является почтовым ящиком КСИР или ареной для иностранных актеров».

Угрозу «сровнять Тель-Авив с землей» в Израиле приравняли к вероятности применения иранцами ядерного оружия. И вот что ответил на выпад Горбани министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац: «Израиль никогда не позволит Ирану производить ядерное оружие. Если открытие военных действий представится последним вариантом, то мы готовы пойти на этот шаг».

Совершенно очевидно, что отношения между Израилем и ИРИ десятилетиями остаются накаленными до предела. И все-таки предел пока не перейден, ибо военные действия на территориях этих стран не ведутся. Тем не менее неопознанные самолеты (израильские комментаторы вслед за бывшим министром обороны Авигдором Либерманом в шутку приписывают их ВВС Лихтенштейна) регулярно бомбят объекты иранских сил и проиранских ополченцев в Сирии и в Ираке.

Иранское информационное агентство IRNA передало заявление министра связи ИРИ Мухаммеда Джавада Джахроми, согласно которому спецслужбы его страны предотвратили массированную кибератаку на свои военные объекты. Показательно, что Джахроми не указал страну, осуществившую эту атаку. Кроме Израиля, на роль совершивших «массированную кибератаку» могли претендовать и саудовцы. Американцы исключались хотя бы потому, потому что мощь их кибернападения вывела бы из строя всю коммуникационную систему ИРИ.

Бывший глава Моссада (израильской внешней разведки) Тамир Пардо, выступая в эфире Второго канала израильского телевидения, рассказал о том, что еще в 2011 году премьер-министр Биньямин Нетанияху отдал приказ ЦАХАЛ и силам безопасности быть готовыми к удару по ядерным объектам Ирана в течение 15 дней. Свой приказ израильский лидер вскоре отменил, ибо в мирное время подобные приказы законны только в случае их подтверждения юридическим советником правительства и руководителями ряда других государственных структур.

Занимавший тогда пост юридического советника правительства Йехуда Вайнштейн такого подтверждения не давал. Ведь ракетно-бомбовый удар, нанесенный Израилем первым по объектам на территории Ирана, может быть только упреждающим. Иначе говоря, в случае получения неопровержимых данных о готовящейся атаке со стороны иранских военных. Именно такова стратегическая концепция политического и военного руководства Израиля.

Так и только так виделась ситуация израильскому руководству накануне шестидневной войны июня 1967 года. Тогда израильские ВВС опередили готовившийся мощнейший удар со стороны Египта. И наоборот, в октябре 1973 года из-за недоверия занимавшей в то время пост главы правительства Голды Меир к данным израильской разведки ЦАХАЛ оказался не готов к внезапному нападению египтян в канун самого главного иудейского праздника – Судного дня. Понеся огромные потери, евреи едва не проиграли войну.

Со времени шестидневной войны прошло более полувека. Арабские страны конца 1960-х – начала 1970-х годов нельзя сравнивать с ИРИ конца двух 10-летий ХХI века. Стратегия и тактика войны с Ираном – пока, к счастью, гипотетическая! – не может идти ни в какое сравнение с ограниченными военными операциями против ХАМАСа и Исламского палестинского джихада (ИПД) в секторе Газа. Даже противостояние с мощной ливанской шиитской «Хезболлой» тоже покажется прогулкой, если разгорится полномасштабная война с ИРИ. Это с одной стороны. С другой – в 1967 году Соединенные Штаты еще раздумывали, какую сторону поддержать в израильско-арабской войне. Сейчас нет никаких сомнений – заокеанская держава будет на стороне еврейского государства. Правда, в случае смены нынешнего хозяина Белого дома в Вашингтоне определенные сложности могут возникнуть.

Американцам и флаг в руки

Все израильские разведывательные структуры не спускают глаз с наращивания военного потенциала ИРИ, не признающей право еврейского государства на существование. В схватке Израиля с Ираном, в случае применения всех видов современного оружия, может и не быть победителей, если иметь в виду огромные потери с обеих сторон.

Следует помнить ставшее классическим заявление той же Голды Меир: «Ядерного оружия у нас нет, но, если надо, мы его применим».

Израиль примерно в 80 раз меньше ИРИ по территории и в девять раз меньше по населению. Тем не менее мощь ЦАХАЛ превышает совместную мощь КСИР и иранской армии. Согласно экспертным оценкам, полномасштабная война с применением ядерного оружия между Израилем и Ираном только в течение первых часов приведет к гибели 10% израильтян и примерно 40% иранцев. Но это еще не все. Близкое соседство с еврейским государством Палестинской национальной автономии (включая сектор Газа), Египта, Иордании, Сирии и Ливана вызовет немалые жертвы и там. Причем такую региональную войну трудно будет остановить. Она может и не перейти в мировую, но цивилизации будет нанесен экологический урон масштаба, близкого к смертельному.

Мало не покажется и в случае войны евреев и персов с использованием конвенционального оружия. Опять же, по экспертным оценкам, за первую неделю подобной войны на территории Израиля ежедневно будут взрываться около 1200 ракет всех видов, часть из которых будет с тяжелыми боеголовками и дальним радиусом действия. Даже четыре-пять тяжелых ракет нарушат энергоснабжение едва ли не всей территории Израиля. Но ЦАХАЛ предусмотрел такой вариант, и существует секретный план, обеспечивающий работу электрических систем в автономном режиме, который позволит быструю мобилизацию резервистов и продвижение бронетанковых и инженерных частей к линии образовавшегося фронта.

Опасность доведения до «белого каления» евреев возрастанием ядерной угрозы со стороны Тегерана понимают как в Вашингтоне, так и в Москве. Россия считает своими партнерами и Израиль, и Иран. Она вполне может оказывать влияние, даже давление, на израильтян, но только в определенных границах. Такое влияние не может затрагивать безопасность Израиля. Это касается и Соединенных Штатов. Американцам в какой-то момент может быть с руки самим атаковать ИРИ, угрожающую не только израильтянам, но и арабским друзьям заокеанской державы.

Израильский истребитель F-35. Фото с сайта www.iaf.org.il

«Проблему Ирана» определяет не только собственно ИРИ, но и Ирак, вошедший в «шиитскую иранскую империю». Профессор Узи Раби, глава Центра Моше Даяна по изучению Ближнего Востока и Африки при Тель-Авивском университете, являющийся старшим советником Центра иранских исследований, в интервью газете Media Line сказал: «Иран – жемчужина в короне необъявленной иранской империи на Ближнем Востоке, свидетельство успеха гегемонистской империалистической политики Тегерана. В Иране боятся, что в результате волнений будет смещен премьер-министр Ирака Адил Абдул-Махди, который является своего рода протеже Ирана».

В Ираке происходят процессы, которых всегда опасались иранские аятоллы. Шиитские иракские лидеры, арабы по национальности, не желая постоянно оглядываться на тегеранских аятолл, выступают против гегемонистской политики единоверцев-персов. По большому счету в таком стремлении иракских шиитов, арабов по происхождению, нет ничего нового. В ходе ирано-иракской войны 1980–1988 годов иракские арабы-шииты не вняли призывам, раздававшимся из Тегерана, перейти на сторону своих конфессиональных единоверцев-шиитов и остались верны своей родине.

В том же интервью Раби сказал: «Духовный лидер иракских шиитов великий аятолла Али эль-Систани оказывает давление на власти страны, дабы они вышли из орбиты влияния Ирана». Понятно, что, если иракские арабы-шииты не чувствуют себя счастливыми под крылом Тегерана, то иракские арабы-сунниты полностью отвергают диктат со стороны ИРИ. Совершенно очевидно, что в Тегеране в таких настроениях среди иракцев видят угрозу своим интересам.

Концепцию «ядерного Ирана» режим аятолл начал активно разрабатывать именно после ирано-иракской войны, когда с обеих сторон погибло около миллиона человек. Огромнейший ущерб был нанесен экономике: иранцы в общей сложности потеряли 645 млрд долл., иракцы – 342 млрд. В Тегеране пришли к выводу, что «решительную победу» в современной войне можно одержать, только используя ядерное оружие.

Однако режим Саддама Хусейна в Ираке рухнул без еще одного противостояния с Ираном. Американцы довершили то, что не смогли сделать иранцы. Причем Багдад сопротивлялся недолго, и главное, на сторону американцев перешла значительная часть населения, в том числе представители армии и других силовых структур. В противостоянии США и Ирака на стороне американцев было большинство арабских стран, в ряде которых расположены американские военные базы.

В Персидском заливе размещен Пятый оперативный флот США, а его штаб с 7 тыс. военнослужащими находится в Бахрейне. Штаб центрального командования американской армией в регионе с 13 тыс. военнослужащих находится в Кувейте. В Дубае в ОАЭ расположен самый крупный за пределами Соединенных Штатов американский военно-морской порт.

В общей сложности в ОАЭ базируется около 5 тыс. американских военных, большинство из которых служат на авиабазе ВВС США в Абу-Даби. Там же дежурят боевые самолеты, беспилотники и бомбардировщики.

Штаб центрального командования США и база, на которой дислоцированы 10 тыс. американских военных, расположен в Катаре. Оман разрешает самолетам США пролетать над своей территорией, а американским кораблям и подводным лодкам пользоваться портом. Нельзя исключать и возможное присутствие в Йемене определенного количества американцев, сотрудничающих с саудовцами, противостоящих проиранским силам хуситов.

Можно не сомневаться, что в случае открытия американцами военных действий против ИРИ арабские страны, а возможно, и Турция, примкнут к заокеанской сверхдержаве. Ничего подобного не произойдет, если атаку на Иран совершит ЦАХАЛ. Весь арабский и – берем выше и шире – мусульманский мир ополчится на еврейское государство. Не думаю, что какой-либо лидер африканской страны выступит в защиту Израиля. Причем никаких объяснений со стороны Израиля принято не будет. Даже если Моссад и Аман (израильская военная разведка) добудут неоспоримые доказательства того, что Иран готовил атаку с использованием неконвенционального оружия, эти сведения во внимание приняты не будут.

Эскалация напряженности между США и ИРИ может иметь серьезные последствия для Израиля. Тегеран всегда готов отдать приказ «Хезболле» и шиитским милициям атаковать еврейское государство с севера. Аналогичный приказ может получить и ИПД, находящийся под полным влиянием Тегерана. Джихадистов наверняка поддержит ХАМАС и другие радикальные организации в секторе Газа. Оборонительная стратегия Израиля, конечно же, рассчитана на войну на нескольких фронтах, но неизбежные потери в живой силе военных и мирных граждан, многомиллиардные траты резко ухудшат экономическое положение страны.

Для справки заметим, что ЦАХАЛ в израильско-арабских войнах приходилось одновременно действовать на четырех фронтах – против регулярных армий Египта, Иордании, Сирии и Ливана, которых в ряде случаев поддерживали экспедиционные корпусы из Ирака и Марокко. В наши дни, когда войны приобрели асимметричный характер, Израилю приходится противостоять крупным и мелким военизированным группировкам, но все-таки главную опасность представляет ИРИ, рвущаяся к обладанию ядерным оружием.

Прохождение еще в мае месяце авианосца «Авраам Линкольн» через Суэцкий канал и прибытие на американскую базу в Катаре бомбардировщиков В–52 можно считать провокацией и одновременно подготовкой к атаке на Иран. Бывший советник президента Трампа Джон Болтон незадолго до своей отставки говорил: «Развертывание авианосной ударной группы в регионе призвано продемонстрировать, что США готовы со всей мощью ответить на любую атаку». Понятно, атаку какой страны имел в виду Болтон. Однако в Иране делают вид, что не боятся, и даже угрожают Америке. Так, аятолла Юсеф Табтахи Наджад заявил, что американский авианосец «может быть уничтожен одной нашей ракетой».

За океаном в ответ прикинулись, что страшно перепугались, и государственный секретарь Майкл Помпео внезапно отменил свой запланированный визит в Германию и экстренно вылетел в Ирак по делу, которое назвали срочным. Под этим «делом» подразумевалась готовившаяся иранцами провокация против американских сил. Об этой провокации Вашингтон предупредила израильская разведка.

Американские источники заявили о своей незаинтересованности в войне с Ираном, но одновременно пояснили, что не будут готовы мириться с иранскими провокациями. Тем не менее в израильской системе безопасности полагают, что противостояние между США и ИРИ не выльется в прямое столкновение между ними, хотя на обстановку в регионе опосредованно может повлиять. Как? Когда к нападению готовятся двое, к ответу могут призвать третьего. Так, министр энергетики Израиля и член узкого военно-политического кабинета Юваль Штайниц в интервью порталу Ynet сказал: «Нельзя исключать вероятность того, что Иран может запустить ракету по Израилю».

По данным американкой разведки, Иран овладел технологиями производства ракет, которые можно запускать с небольших судов. Некоторое количество этих ракет могло оказаться в руках «Хезболлы», и Джим Маллой, командующий Пятым оперативным флотом ВМС США на Ближнем Востоке, заявил в интервью агентству Reuters: «Существует вероятность того, что новая иранская технология производства ракет подпадает под категорию наступательного оружия». США берут в расчет, что возможная атака против американских сил и их союзников на Ближнем Востоке может быть совершена проиранскими шиитскими милициями, а не напрямую Ираном.

Неоосманизм опасен для всего региона

В регионе Среднего Востока балансы сил меняются, но геостратегическое и геополитическое соперничество стран региона то раздувается до открытого противостояния, то загоняется внутрь. Шиитский Иран и суннитская Турция никогда не были и не могли быть искренними союзниками по определению. Турция не скрывает территориальные претензии к Сирии, поэтому всегда держит камень за пазухой по отношению к Дамаску. Только Москва смогла объединить этих подозрительно посматривающих друг на друга мусульманских соседей в противостоянии такому абсолютному злу, как ИГ.

Тем не менее Анкара после того, как общими усилиями был сломан хребет ИГ, начала вести себя все более нахраписто, пытаясь установить контроль над Средиземным морем, используя в качестве опорной базы «правительство национального согласия», контролирующее небольшую территорию бывшей Ливии со столицей в Триполи.

При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция из самого дружественного по отношению к Израилю мусульманского государства превратилась во врага. В британской газете Daily Telegraph появились данные о партнерстве Турции и ХАМАСа. Британцы пишут, что только за последний год в Стамбул из Газы перебрались с семьями 11 хамасовских боевиков, семерых из них израильтяне выслали в Газу в рамках «сделки Шалита» в 2011 году. (Тогда Израиль в обмен за своего похищенного военнослужащего выпустил из тюрем более 1 тыс. террористов, в том числе десятки убийц, осужденных на пожизненное заключение. В результате сделки на свободу вышли террористы, убившие в общей сложности 599 израильтян.) Именно «турецкому филиалу» ХАМАСа британское издание приписывает планирование убийств мэра Иерусалима Нира Барката, генерального инспектора полиции Израиля Рони Альшейха и депутата Кнессета от правительственного блока «Ликуд» Иегуды Глика. Покушения были предотвращены благодаря совместным действиям египетской и израильской контрразведок. Daily Telegraph также упоминает лидера хамасовских боевиков Салаха аль-Арури, который многие годы жил в Турции, несмотря на тот факт, что США предлагали за его поимку 5 млн долл.

Турция и Израиль заключили в 2015 году при посредничестве американской стороны договоренности, согласно которым Анкара обязуется пресекать на своей территории любую деятельность палестинских группировок, планирующих нападения на еврейское государство.

Врагами Эрдогана, откровенно решившего возродить ни много ни мало Османскую империю, не могли не стать с учетом исторических параллелей такие страны, как Греция и Кипр. С учетом того, что Греция активизировала сотрудничество с Египтом в областях, о которых ни Афины, ни Каир не распространяются, можно сделать вывод, что Анкара наживает себе новых старых врагов. Сотрудник Ивритского (Еврейского) иерусалимского университета Сет Францман в статье «Неоосманский реванш», опубликованной в газете Jerusalem Post, пишет: «Турки прекрасно осознали, что при ведении дел с США, Европой, НАТО и ООН они должны действовать максимально агрессивно и напористо, тогда поддержка им обеспечена. ООН уже готова «изучить» планы Анкары по оккупации Северной Сирии». Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в беседе в конце декабря 2019 года с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сказал: «Сирия продолжает испытывать на себе американо-турецко-израильский заговор, в котором также участвуют некоторые государства региона. И эти страны мешают нашей работе, нашему взаимодействию, в том числе с Россией и другими дружественными государствами, направленному на искоренение терроризма в САР». При этом глава сирийского внешнеполитического ведомства обратил внимание именно на Турцию, которая, по его словам, «посягает на наше единство и территориальную целостность. Это агрессия».

Несколько неожиданно о необходимости прямого сотрудничества с еврейским государством заговорили в ОАЭ. Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ шейх Абдулла бин Заед Нахиян опубликовал в Twitter заметку о важности сотрудничества между арабскими государствами и Израилем. Известно, что и Эр-Ряд давно сотрудничает с Израилем в областях, которые в открытой печати не называются. Еще недавние непримиримые враги еврейского государства поняли, что тень ИРИ может в любой момент накрыть их государства, Так что лучше союз с евреями, чем гибель от тегеранских аятолл. Запуск 23 декабря на комбинате в иранском Араке (Эраке) второго контура атомного реактора на тяжелой воде лишний раз свидетельствует о ядерных амбициях тегеранских аятолл и оптимизма арабам не добавляет.

Чтобы тень не перешла во тьму несусветную

Один из крупнейших немецких писателей прошлого века Эрих Мария Ремарк, антифашист, вынужденный эмигрировать, когда Гитлер пришел к власти, в романе «Тени в раю» писал о людях, обожженных Второй мировой войной, спасавшихся от нацистских убийц. В романе страной-убежищем писатель назвал Соединенные Штаты. Но весьма примечательно, что первоначальное авторское название романа – «Земля Обетованная». И выходил этот роман в разных издательствах под этими двумя названиями

В Израиле и сегодня еще живы те, кто сражался в Красной армии и войсках союзников, в партизанских отрядах, кто выжил в нацистских лагерях. И вот опять на планете Земля огромная страна с цивилизацией, корни которой уходят в седую древность, откровенно ставит задачу уничтожить еврейское государство, признанное ООН. В связи с этим весьма к месту цитата из «Теней в раю» Ремарка: «Культура – тонкий пласт, ее может смыть обыкновенный дождик. Этому научил нас немецкий народ – народ поэтов и мыслителей. Он считался высокоцивилизованным. И сумел перещеголять Аттилу и Чингисхана, с упоением совершив мгновенный поворот к варварству».

Поворот к варварству в странах, планирующих уничтожение другой страны и получивших тем или иным путем доступ к ядерному оружию, может явиться концом цивилизации. Что будет дальше – не знает никто.

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – независимый журналист.