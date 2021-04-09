American Purpose (США): дроны меняют геополитический ландшафт на Ближнем Востоке и в мире

Разрекламированный в США и на Западе Фрэнсис Фукуяма вдруг неожиданно восхитился новой машиной для убийства — боевыми дронами. Они позволяют экономить жизни солдат и приносят быстрый успех в войне. Пример — Турция в конфликтах на Ближнем Востоке и в Карабахе. Жертвы не в счет. Странные размышления для философа-экзистенциалиста.

Еще в начале 2010-х, когда я впервые начал играть с темой БПЛА, я размышлял на страницах Financial Times, что если бы я мог владеть дроном, то это мог бы сделать любой человек, и что это имело бы большие последствия для мировой политики. В то время технологии дронов в значительной степени принадлежали США и Израилю, но тогда я заметил, что их широкое распространение в мире и изменение в связи с этим характера межгосударственных конфликтов неизбежны. Конкретное использование дронов, которое я тогда мог себе представить, ограничивалось в основном "целевыми" убийствами, а Генри Сокольски недавно предположил на страницах этого издания, что они могут быть использованы и против жизненно важной и опасной инфраструктуры, такой как атомные электростанции. Пока что ни одна из последних угроз не реализовалась, но военные дроны, несомненно, уже изменили глобальный геополитический ландшафт.

Основным действующим лицом в таком развитии мировой ситуации является Турция во главе с автократическим президентом Тайипом Реджепом Эрдоганом. Страна разработала свои собственные беспилотные летательные аппараты и использовала их с разрушительным эффектом в нескольких недавних военных конфликтах: в Ливии, Сирии, в войне в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном и в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) внутри своих границ. В процессе этого Турция превратился в крупного регионального силового игрока с большей способностью влиять на региональную политику, чем Россия, Китай или Соединенные Штаты.

Турецкие дроны, такие как Anka-S, были разработаны турецкой фирмой TUSAS, занимающейся аэрокосмической промышленностью, а Bayraktar TB2 был разработан оборонной фирмой Baykar Makina во главе с получившим образование в Массачусетском технологическом институте конструктором дронов Сельчуком Байрактаром, который позже должен был жениться на дочери Эрдогана. Толчком к созданию беспилотных летательных аппаратов отечественного производства послужило военное эмбарго США в 1975 году и нежелание Вашингтона продавать Анкаре свои продвинутые беспилотники Predator и Reaper. Турция купила дроны Heron в Израиле, но сочла эти контракты проблематичными. Дроны, однако, не так уж сложны в производстве, а самые последние турецкие модели впечатляют. TB2 может оставаться в воздухе в течение 24 часов и выполнять как разведывательные, так и боевые задачи.

Эффективность этого оружия была впервые продемонстрирована за пределами Турции в Сирии в марте 2020 года, где в ответ на поддержанную Россией атаку сирийских правительственных войск, в результате которого погибли 36 турецких солдат, Анкара нанесла сокрушительный удар по сирийским бронетанковым силам, продвигавшимся в провинцию Идлиб вдоль турецкой границы. На видеозаписи видно, как они уничтожают сирийскую бронетехнику одну за другой, в том числе более 100 танков, бронетранспортеров и систем ПВО.

Тогда сирийское наступление было полностью остановлено, а провинция Идлиб стала убежищем для оппозиционеров. Затем в мае, турецкие БПЛА были использованы для атаки на авиабазу в Ливии, которую использовала поддерживаемая ОАЭ Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, что положило конец наступлению ЛНА на Триполи. Наконец, во время войны в Нагорном Карабахе в сентябре турецкие беспилотники, вторгшиеся в Армению на стороне Азербайджана, уничтожили примерно 200 танков, 90 других единиц бронетехники и 182 артиллерийских орудия, вынудив Армению уйти с контролируемой ею территории. Это стало предметом гордости националистов в Турции, как следует из публикуемого здесь проазербайджанского видео.

Мне кажется, что использование дронов Турцией изменит характер боевой мощи сухопутных войск таким образом, что подорвет существующие силовые конструкции, подобно тому, как дредноуты вытеснили более ранние классы линкоров, или как авианосцы сделали сами линкоры устаревшими в начале Второй мировой войны. Объединенные сухопутные войска, которые дважды победили Ирак в войнах в Персидском заливе 1991 и 2003 годов, были построены вокруг танков, чье превосходство в течение многих лет было связано с тем, что только танк мог уничтожить другой танк. Одним из малоизвестных фактов о войне на Ближнем Востоке 1967 года было то, что всего пара египетских танков была уничтожена с воздуха в результате массированного первого воздушного удара Израиля, потому что слишком сложно было поразить такую маленькую цель с самолета. За прошедшие с того времени годы в мире начали широко распространяться высокоточные боеприпасы, что значительно облегчило целеустановку против танков, но эти боеприпасы по-прежнему требовали дорогих платформ, таких как штурмовик непосредственной поддержки А-10, что, в свою очередь, требовало дорогостоящих средств противовоздушной обороны для действий против продвинутых противников.

Теперь дроны существенно изменили эту картину, поскольку они относительно дешевы, их трудно уничтожить и они не рискуют человеческими жизнями пилотов. Военные во всем мире сейчас изо всех сил пытаются понять, как защитить себя от дронов, и неясно, кто выиграет гонку вооружений между дронами и мерами противодействия им. Но вполне возможно, что мир видел последнее крупное танковое сражение во время войны в Ираке 2003 года.

Дроны многое сделали для того, чтобы в 2020 году Турция стала региональной державой. Теперь страна решительно повлияла на исход трех военных конфликтов и обещает сделать то же самое еще. Ближний Восток, который выглядел так, как будто он был разделен по суннитско-шиитской линии во главе с двумя главными антагонистами Саудовской Аравией и Ираном, на самом деле являет собой гораздо более многополярную картину. Турция на постоянной основе не присоединилась к кому-либо из них. В Ливии она выступил против своих собратьев-суннитов, государств Персидского залива. Одновременно она встала на сторону России, купив у нее систему противовоздушной обороны С-400. В то же самое время Стамбул атакует российские войска в Сирии и отказывается объединять свои цели с Вашингтоном, несмотря на свое продолжающееся членство в НАТО. Тем не менее, Турция также продала Украине беспилотники TB2, что может помочь разморозить украинский конфликт.

Все это имело определенные последствия. Вмешательство Турции в Сирию положило конец тому, что явилось бы актом геноцида против беженцев, которые нашли свое убежище в провинции Идлиб. Если бы Асаду удалось вернуть себе провинцию, он спровоцировал бы еще один массовый миграционный кризис с большими последствиями для Европы. Нельзя утверждать, что мир стал бы лучше, если бы генерал Хафтар занял Триполи. Например, вмешательство Турции в Нагорный Карабах создало для армян массовую проблему беженцев. Многосторонний характер ближневосточных конфликтов затрудняет их решение и является одной из причин, по которой сирийская гражданская война все еще продолжается почти десять лет.

Многие американские критики политики США в отношении беспилотников до сих пор живут в мире, где США и Израиль были основными пользователями этой технологии. Но тот мир уже исчез и быстро уступает место тому, в котором дроны становятся центральным видом вооружений на поле боя. Остается только догадываться, как все это будет выглядеть еще через десять лет.

Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama)