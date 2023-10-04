Пентагон заявил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после одобрения Байдена

По словам помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, Пентагон "давно готовился к такому развитию событий"

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Вашингтон готов передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, когда президент США Джо Байден даст на это свое согласие. Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

"Мы готовы действовать быстро, - заявил Буш. - Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать". По его словам, Пентагон "давно готовился к такому развитию событий".

Bloomberg уточняет, что ATACMS способны нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов. Дальность полета таких ракет составляет от 25 до 300 км. По словам Буша, украинские военные смогут запускать до шести ATACMS одновременно, используя уже имеющиеся у них пусковые установки.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.