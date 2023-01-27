СМИ: одна из европейских стран согласилась поставить Украине кассетные боеприпасы

По данным телеканала Al Arabiya, сейчас это государство пытается получить разрешение на отправку у ФРГ

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Правительство одной из стран Европы согласилось поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Собеседник канала, пожелавший сохранить полную анонимность, рассказал, что правительство его страны одобрило поставку Украине кассетных боеприпасов и работает над получением разрешения от Германии, которая участвовала в их производстве. "Украинцы просят их. Это легальное оружие. Сопутствующий ущерб от них не так велик, как раньше. Он был очень большим в 1940-х и 1950-х годах, а сейчас вполне управляем", - сказал европейский чиновник в Вашингтоне. Он добавил, что Берлину нужно некоторое время для принятия решения.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и др.). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония. Кипр подписал документ, но не ратифицировал.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что Турция с ноября 2022 года начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны. Позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал эти утверждения ложью.