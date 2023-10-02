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В следующем году Киев планирует увеличить расходы на производство вооружений и военной техники в семь раз по сравнению с текущим годом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, рассказавшего о планах трат на вооружение.

Глава украинского правительства отметил, что в 2024 году на производство ракет и дронов для ударов по российской территории Киев потратит 1,5 миллиарда долларов. Такие большие траты на производство собственных ракет и беспилотных летательных аппаратов связаны с тем, что Запад запрещает использовать свои вооружения для нанесения ударов по целям на «старой» российской территории.

Но если Украина будет применять по России ракеты и беспилотники собственного производства, никаких препятствий к таким действиям со стороны западных стран не будет. Соответственно, Киеву придется нарастить для реализации этой цели производство собственных ракет и дронов, подчеркнул Шмыгаль.

Естественно, финансирование этого производства будет осуществляться из западных средств, поскольку собственные деньги у киевского режима фактически отсутствуют.

Отметим, что в этой связи России необходимо предпринимать меры по воспрепятствованию реализации таких целей. К ним можно отнести нанесение превентивных ударов по местам, где могут производиться беспилотники и ракеты, и ужесточение ответных ударов на любые подобные атаки украинской стороны.