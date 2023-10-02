Войти
Военное обозрение

Американский телеканал: Украина потратит 1,5 млрд долларов на производство ракет и дронов для ударов по целям на российской территории

301
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В следующем году Киев планирует увеличить расходы на производство вооружений и военной техники в семь раз по сравнению с текущим годом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, рассказавшего о планах трат на вооружение.

Глава украинского правительства отметил, что в 2024 году на производство ракет и дронов для ударов по российской территории Киев потратит 1,5 миллиарда долларов. Такие большие траты на производство собственных ракет и беспилотных летательных аппаратов связаны с тем, что Запад запрещает использовать свои вооружения для нанесения ударов по целям на «старой» российской территории.

Но если Украина будет применять по России ракеты и беспилотники собственного производства, никаких препятствий к таким действиям со стороны западных стран не будет. Соответственно, Киеву придется нарастить для реализации этой цели производство собственных ракет и дронов, подчеркнул Шмыгаль.

Естественно, финансирование этого производства будет осуществляться из западных средств, поскольку собственные деньги у киевского режима фактически отсутствуют.

Отметим, что в этой связи России необходимо предпринимать меры по воспрепятствованию реализации таких целей. К ним можно отнести нанесение превентивных ударов по местам, где могут производиться беспилотники и ракеты, и ужесточение ответных ударов на любые подобные атаки украинской стороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.03.2023
Россияне применили "магию" для борьбы с украинскими беспилотниками
26.12.2022
Тайна визита Путина в Минск: сигнал опасности для Украины
26.12.2022
Эксперт заявил о невозможности применения Украиной Patriot до конца весны 2023 года
07.07.2022
Украина запросила у США это оружие. Но шансов мало
29.06.2021
День (Украина): Азербайджан российской тревоги. Поворот Баку в сторону НАТО напугал Кремль
19.08.2019
Исследуют Калининград: американский самолет провел новую разведку
03.01.2017
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 10:20
  • 18
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 02.10 04:28
  • 55641
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 19:24
  • 100
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 30.09 23:51
  • 25
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 30.09 23:30
  • 1
ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН
  • 30.09 23:24
  • 1
В МИСИС создан биопринтер, печатающий мягкие ткани непосредственно на ранах
  • 30.09 22:01
  • 1
В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T
  • 30.09 17:34
  • 3
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 30.09 14:05
  • 4
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant