Глава украинской разведки заявил, что 100 ракет ATACMS не изменят ситуацию для Киева

Кирилл Буданов считает, что ВСУ их нужны сотни

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в случае поставки Киеву 100 американских тактических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, ситуация в зоне боевых действий не изменится, Украине их нужны сотни.

"Если будет 100 ракет, это ситуацию не изменит", - сказал он в интервью порталу War Zone. На уточняющий вопрос, нужны ли Украине тысячи таких ракет, Буданов ответил: "Хотя бы сотни".

В пятницу телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поставить на Украину небольшое количество ракет ATACMS. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о поставках ATACMS, но обратил внимание на необходимость не только доставить оружие адресату, но и убедиться, что получатель умеет им пользоваться и обслуживать, чтобы "оно не развалилось за неделю". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу заявила, что американская администрация не исключает возможность передачи Украине ATACMS в будущем, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву такого оружия.

Украина уже получала от стран Запада ракеты большой дальности. В частности, Франция могла поставить Киеву до 50 ракет SCALP. Кроме того, Великобритания поставляла стране ракеты Storm Shadow аналогичного типа, их число в открытых источниках не приводилось, однако в арсеналах королевства может быть от 700 до 1 000 таких ракет.