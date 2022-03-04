«Сушки» сдуло «шквалом»

Российский Су-35С был лучшим по летно-техническим характеристикам, но не прошел на индонезийский рынок по геополитическим причинам. Фото с сайта www.mil.ru.

Индонезия приобретает французские истребители и подлодки

Под сильнейшим нажимом Вашингтона Индонезия отказалась от исполнения ранее подписанного с Россией контракта на 11 многофункциональных истребителей Су-35С. Вместо «сушек» приобретается западная авиатехника: размещена заявка на американские F-15EX Eagle II («Орел». – «НВО»), проведены переговоры и подписаны документы по французским самолетам типа «Рафаль» (Rafale в переводе на русский означает «Шквал». – «НВО»).

По «Орлам» уже получено предварительное одобрение Конгресса США, но они вряд ли долетят до «континента архипелага», это слишком дорого. Первая пара подобных самолетов, принятых ВВС США у промышленности для испытаний в прошлом году, обошлась Пентагону существенно дороже серийных F-35A Lightning II («Молния»), о завышенных ценах на которые неоднократно говорил бывший президент Трамп и высокопоставленные военные. Заметим, что сначала Джакарта пожелала прибрести машины пятого поколения, но получила «вежливый отказ»: вместо «Молний» в ноябре 2020 года тогдашний глава Пентагона Марк Эспер предложил F-16 прошлого поколения в обновленном варианте Block 72 с радиолокатором APG-82, оснащенным активной антенной решеткой (АФАР). Однако эта машина по летно-техническим данным не устроила потенциального покупателя. Он считает, что ВВС Национальной армии Индонезии лучше подойдет тяжелый F-15EX с характеристиками, приближенными к Су-35С.

Главная проблема американской продукции – завышенные цены, запредельные для страны развивающегося мира с экономикой, пострадавшей, как и многие другие, от пандемии COVID-19. Европейская техника тоже недешева, но «Рафаль» меньше по размерности и скромнее по характеристикам и в результате продается дешевле F-15EX. Пару лет назад правительство в Джакарте выразило интерес к приобретению до 48 подобных самолетов. Год спустя министр обороны Прабово Субианто рассказал о подготовке к сделке на 36 единиц как части амбициозного проекта с Францией, включающей также самолеты-заправщики A330 и субмарины Scorpene. Прошлым летом стороны подписали письмо о намерениях на обозначенное число крылатых машин. В конце января сего года Прабово Субианто публично подтвердил факт завершения контрактных переговоров и анонсировал выход на сделку. И вот 10 февраля авиастроительная фирма Dassault Aviation в лице своего руководителя Эрика Траппье и глава Агентства оборонных объектов МО Индонезии вице-маршал авиации Юсуф Джаухари подписали соглашение на 42 самолета модификации F4. Из них 30 будут одноместными, остальные – учебные «спарки». Церемония прошла в Джакарте с присутствием глав оборонных ведомств двух государств.

«Мы планируем закупить 42 самолета «Рафаль», – сказал тогда Прабово Субианто. Почему «планируем», ведь сделка подписана? Выясняется, что она пока ограничена шестью самолетами первой партии. Министр обороны Франции Флоранс Парли пояснила, что «стратегическое партнерство» между двумя странами еще только налаживается: ранее Пятая республика крупных отгрузок вооружения, военной и специальной техники в адрес государства-архипелага не выполняла. «Мы будем постепенно продвигаться вперед по пути углубления наших связей в области обороны», – сказала Парли.

Вскоре после церемонии в Джакарте посольство в Париже опубликовало заявление: «Как страна с продвинутой оборонной промышленностью, Франция может стать стратегическим партнером Индонезии в ее усилиях по обновлению арсеналов и ускоренному развитию национального оборонного сектора промышленности. Это поможет местной промышленности стать частью глобальной производственной цепочки. Сообразно в ходе дискуссии о будущей кооперации между нашими странами по линии военно-технического сотрудничества наш министр обороны уделил большое внимание развитию местной промышленности».

Сделка по «Рафалям» предполагает решение под ключ, включает полный пакет услуг по обучению летчиков, а также логистику поддержки на нескольких авиабазах и учебный центр с парой авиационных тренажеров. Местной промышленности обещают «значительные инвестиции как в авиационном секторе, так и других важных сферах кооперации по линии широкого портфеля двойных технологий, освоенных «Дассо» и ее промышленными партнерами, такими как «Авиационные двигатели Сафран» и «Талес».

«Этим контрактом начинается долговременное сотрудничество, которое позволит «Дассо» быстро нарастить свое присутствие в стране», – отметил Эрик Траппье. Он высказал уверенность, что «Рафаль» покажет «полное соответствие всем операционным потребностям ВВС Национальной армии Индонезии, продолжающим оказывать активный вклад в оборону и суверенитет своей республики».

Индонезийские военные получили возможность подробно ознакомиться с образцами авиатехники в 2020 году, когда несколько самолетов «Рафаль» из состава Морской авиации ВМС Франции приземлились на авиабазе Султан Искандар Муда в провинции Ачех Бесар. Под руководством иностранных инструкторов местные летчики даже выполнили несколько ознакомительных полетов на «спарке».

Внешне все выглядит вполне благопристойно. Однако есть основания полагать, что Индонезия идет на военно-техническое сотрудничество с Францией вынужденно, стараясь минимизировать риски и последствия фактического отказа от продолжения ВТС с Россией. Джакарта запугана американцами, боится им перечить, опасаясь экономических санкций, которые Белый дом может ввести по линии CATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций 2017 года) и новых, принимаемых в связи с событиями на Украине. Несмотря на впечатляющий рост до пандемии, экономика страны – особенно высокотехнологичные отрасли – все еще развита слабо, что находит отражение в низких доходах населения и размере госбюджета, сильной зависимости от иностранных финансовых институтов и инвесторов.

Решение на военно-техническое сотрудничество с Россией, принятое на рубеже веков, объяснялось желанием Джакарты расширить международные связи, воспользоваться нашей техникой, технологией и инвестициями для укрепления суверенитета, вооруженных сил и национальной промышленности, особенно ее оборонного сектора. По своим летно-техническим характеристикам, прежде всего соотношению «дальность – боевая нагрузка», а также ценовым показателям, Су-27СКМ и Су-30МК оказались гораздо лучше американских самолетов легкого класса F-16A/B. Этот факт нашел подтверждение в ходе одновременной эксплуатации вышеназванных типов в составе ВВС Национальной армии Индонезии на протяжении почти 20 лет. Между тем ничего лучше F-16 ни США, ни Западная Европа предложить не могли, во всяком случае за приемлемую цену.

Внимательно наблюдая за развитием ВТС России и Индонезии, Вашингтон обратил внимание на восторженные отзывы местных летчиков о нашей технике и планы оборонного ведомства на дальнейшие ее закупки. Стремясь переломить тренд на укрепление российско-индонезийского сотрудничества, тогдашний президент США Барак Обама не только снял со страны наложенные в связи с событиями в Ачехе экономические санкции, но и предоставил пакеты бесплатной военной помощи, включая отправку старых F-16A/B из наличия со складов ВВС США. Более новые и современные F-16C/D поставлялись по сниженным ценам, в результате чего совокупный парк машин данного типа увеличился до 50. Приняв американские подачки, правительство в Джакарте тем не менее объявило Су-35C «лучшим выбором» основного типа боевого самолета на дальнюю перспективу развития ВВС Национальной армии. Строились планы на огромную партию в дополнении к десятку ранее приобретенных Су-27СКМ и Су-30МК.

Почти 10 лет шла как открытая, так и подковерная борьба между сторонниками и противниками Су-35С. Последние окончательно победили год назад. Тогда начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетьо подтвердил попавшую в СМИ информацию о готовности закупить к 2024 году 36 французских самолетов «Рафаль» и – одновременно – 8 американских F-15EX. При этом он оказался комментировать аргументацию журналистов, что обращение к Вашингтону с просьбами по F-35A и F-15EX носит формально-дипломатический характер, с целью продемонстрировать лояльность Белому дому. На самом деле максимум, чего реально хотели в Джакарте, – не обидеть Штаты, с тем чтобы они продолжали оказывать военно-техническую помощь и поддержку, в том числе по возведению новой военной базы и учебного центра на берегу Южно-Китайского моря.

Судя по всему, Вашингтон понял позицию Джакарты. В текущей геополитической обстановке она его вполне устраивает. Суть – в отказе продолжать ВТС с Россией за смягчение финансово-экономических условий при заключении сделок с коллективным Западом. Купит Индонезия новые американские истребители или нет – вопрос второстепенный. Тем более что количество небольшое, оно практически никак не скажется на доходах и загрузке огромного авиапрома. Во Франции же размеры оборонно-промышленного комплекса гораздо меньше, а посему заказ на несколько десятков «Рафалей» очень и весьма желателен, поможет поддержать рентабельность выпуска данной модели на заводе фирмы «Дассо».

Для Индонезии с ее ограниченными финансовыми ресурсами ключевой вопрос – ценовые условия закупки новой военной техники. Здесь Елисейский дворец пошел навстречу, предоставив межгосударственный кредит под суверенные гарантии на 80% суммы контракта. Похожая схема уже применяется в Египте.

Условия неплохие, но не столь хорошие по сравнению с российскими, что предоставлялись при реализации сделки по Су-27/Су-30. Прежде всего по цене, но не только. Напомним, значительная часть платежей обеспечивалась в виде бартера с поставками предметов традиционного экспорта, в частности каучука и пальмового масла.

США и Франция конкурируют на рынке военной техники, порой весьма жестко. Подтверждением тому служит пример Австралии. Некоторое время назад эта страна провела ряд международных тендеров на закупку отдельных видов вооружения и военной техники. Европейские производители победили в двух из них – на вертолеты огневой поддержки «Тигр» (Tiger) и подводные лодки Shortfin Barracuda Block 1A. Однако в конце 2020 года правительство приняло решение досрочно вывести всех «Тигров» из эксплуатации, спешно заменив их американскими AH-64. А прошлым летом разорвало контракт по «барракудам», вместо того декларировав желание приобрести атомные субмарины у США и Великобритании по линии взаимодействия внутри вновь образованного военно-политического блока AUKUS.

Данное решение вызвало бурю протеста в Париже, им даже был – пусть и в теории – поставлен вопрос о выходе из всех союзов с государствами, столь предательски поступившими в случае с подводными лодками. Желая успокоить обиженного, но «очень важного» партнера по НАТО, Вашингтон предложил различные «компенсации», в том числе обещав поделиться высокими технологиями проектирования и строительства атомных авианосцев.

Похоже, Белый дом также принял решение на отказ от конкуренции с Францией за военные заказы Индонезии, тем самым дав молчаливое согласие на реализацию проекта по самолетам типа «Рафаль», а также другим в развитие франко-индонезийского сотрудничества. Поняв позицию Вашингтона, Париж и Джакарта пошли дальше. Они приступили к переговорам по субмаринам типа Scorpene. Если сделка состоится, она послужит некой компенсацией группе компаний Naval за потерю австралийского контракта на «Барракуды». Правда, недостаточной: вместо 12 лодок речь идет о 2–4. Кроме того, водоизмещение Scorpene составляет около 2 тыс. т против 5 тыс. у «Барракуды». Вооружение – старинные противокорабельные ракеты SM39 Exocet против дальнобойных SCALP и «Томогавк», боевая информационно-управляющая система – морально устаревшая SUBTICS вместо продвинутой американской AN/BYG-1 на основе БИУС подводных атомоходов.

Помимо субмарин, Индонезия также интересуется самолетами-заправщиками A330 и корветами проекта Gowind водоизмещением 2500 т. Сумма всего пакета по-разному оценивается экспертами – от 10 млрд до 25–28 млрд долл. Это значительно меньше разорванного австралийского контракта по «Барракудам», оцениваемого суммой 66 млрд долл.

Пока трудно сказать, будет ли выход на сделку. Ключевой вопрос – финансовые условия. Платежеспособность Индонезии невысокая, потребуется крупный заем с неясной возможностью погашения даже в длительной перспективе. Очевидно, поэтому обсуждение велось сначала по четырем подлодкам, а в последнее время ведется лишь по двум. Повторимся, что отказ Индонезии от практического исполнения ранее подписанного контракта по Су-35С – вынужденный, принят в условиях сильнейшего давления со стороны США. Официальные лица избегают четких комментариев по данному вопросу, а когда журналисты настаивают, дают расплывчатые формулировки типа «не сошлись по цене».

Владимир Карнозов