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Военное обозрение

Швеция отправила на Украину партию танков Stridsvagn 122 вместе с обученными украинскими экипажами

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Источник изображения: topwar.ru

Швеция приняла решение поддержать контрнаступление украинской армии поставкой тяжелой бронетехники. Как сообщает Министерство обороны Королевства, на Украину отправилась партия шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122).

Шведы передали Киеву десять танков Stridsvagn 122, техника поступила на Украину вместе с украинскими экипажами, подготовка которых также проводилась в Швеции. Отмечается, что решение о передаче танков было принято еще в конце февраля этого года в рамках так называемой "танковой коалиции". Тогда же заявлялось, что Швеция готова пожертвовать Украине 10% от имеющихся на вооружении армии королевства танков.

Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний (...)

- заявил начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

Я считаю абсолютно правильным решением подарить эти танки. Понятно, что это сказывается на возможностях [шведской] армии. Поэтому эти танки должны быть восполнены как можно скорее

- добавил командующий армией Йонни Линдфорс.

На вооружении шведской армии стояло 120 танков Stridsvagn 122 - это шведская модификация немецкого танка Leopard 2A5, над которой поработали немецкий концерн Krauss-Maffei и шведская компания Krutbruk Protection AB. Танк имеет дополнительное бронирование от SAAB, шведскую систему защиты от ОМП, а также еще множество замен, сделавших танк не совсем немецким. Даже 120-мм орудие Rheinmetall Rh-120 L/44 производится Bofors по лицензии, а система постановки дымовой завесы французская.

Напомним, что ранее Киев отказался принимать от Германии 10 танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. В общем, немцы пытались подсунуть Украине металлолом под видом танков, для которых запчастей уже не выпускают.

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Страны
Германия
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
SAAB
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