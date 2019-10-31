Передача Бундесверу первого модернизированного танка Leopard 2A7V

29 октября 2019 года на церемонии в Мюнхене германская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) осуществила передача германскому Бундесверу первого модернизированного основного танка Leopard 2A7V. Одновременно на той же церемонии была осуществлена передача вооруженным силам Дании первого модернизированного для них танка Leopard 2A7. Председатель совета директоров KMW Франк Гаун вручил символические ключи от танков официальным представителям правительств ФРГ и Дании.

Первый переданный сухопутным войскам ФРГ германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) модернизированный танк Leopard 2A7V. Мюнхен, 29.10.2019 (с) сухопутные войска ФРГ

Переданный на церемонии Бундесверу танк Leopard 2A7V, является первой модернизированной машиной, по полученному в мае 2017 года KMW (как головным подрядчиком) и группой Rheinmetall контракту стоимостью 760 млн евро германского оборонного закупочного ведомства BAAINBw на проведение модернизации для германской армии в новую модификацию Leopard 2A7V 104 танков семейства Leopard 2, с окончанием поставок в 2023 году. По контракту модернизации в вариант Leopard 2A7V подлежали 68 машин Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 и 20 танков Leopard 2A7. При этом только последние 20 танков Leopard 2A7 находятся в составе Бундесвера, еще 68 машин Leopard 2A4 были выкуплены для модернизации из наличия шведской армии, а 16 танков Leopard 2A6 аналогично приобретены из наличия голландской армии.

Реализация этого контракта позволит реализовать объявленный в апреле 2016 года министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Лайен план усиления Бундесвера к 2020 году, согласно которому количество танков немецкой армии должно быть увеличено с 225 до 329 единиц.

В последующем.28 марта 2019 года KMW получила второй контракт BAAINBw стоимостью более 300 млн евро на проведение модернизации дополнительно 101 танка (51 модфификаци Leopard 2A6 и 50 Leopard 2A6М2) германской армии в новейшую модификацию Leopard 2A7V. Модернизация должна быть осуществлена к 2026 году.

В результате реализации этих двух контрактов к 2026 году из запланированных 329 танков в составе Бундесвера 205 будут относиться к модификации Leopard 2A7V, 104 - к модификации Leopard 2A6, а остальные 20 - видимо, к модификациям Leopard 2A4/A5 (и использоваться только в опытовых целях). Это позволит иметь в составе германской армии шесть укомплектованных танковых батальонов (штатный состав 44 танка) - четыре на танках Leopard 2A7V и два - на танках Leopard 2A6. Кроме того, на хранении планируется сохранить еще 32 танка Leopard 2A4.

Leopard 2A7V является разработанным KMW и Rheinmetall вариантом дальнейшей модернизации танка Leopard 2A7 и был впервые представлен в 2016 году. В обозначении Leopard 2A7V буква "V" обозначает "Verbessert" - "модернизированный", однако одновременно индекс A7V является историческим оммажем в честь 100-летия первого германского танка A7V.

Согласно первоначальному проекту, танки Leopard 2A7V должны были быть оснащены новой модернизированной 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 повышенной мощности, однако, по известным данным, фактически пушки L55A1 получат только танки, переделываемые из машин модификации Leopard 2A4 (имеющих старые пушки L44), а танки, модернизируемые из модификаций Leopard 2A6/А7, сохранят свои орудия L55.

Усовершенствования Leopard 2A7V должны также включать установку системы климат-контроля, 17-киловаттную вспомогательную дизель-генераторную установку Steyr M12, внутрипереговорную систему Thales SOTAS, боевую информационную управляющую систему IFIS, усовершенствованные прицелы командира и наводчика с применением тепловизоров Airbus ATTICA; систему многоспектрального маскировочного покрытия Saab Barracuda; усиленную противоминную защиту, систему программирования MKM (Munitionskommunizierungsmodul) для стрельбы фугасными программируемыми выстрелами DM11. В остальном (включая броневую защиту) танк должен соответствовать уровню Leopard 2A7. Однако до настоящего времени неясно, какие из указанных усовершенствований точно войдут в пакет серийной модернизации.

Два первых прототипа-демонстратора Leopard 2A7V были переданы Бундесверу для испытаний в конце 2018 года.

Что касается Дании, то в 2017 году правительство Дании заказало KMW модернизацию 44 танков Leopard 2A5DK датской армии в вариант, близкий к Leopard 2A7 (в Дании он неофициально обозначается Leopard 2A7М+DK), работы должны быть проведены с 2019 по 2022 годы. Дания приобрела 57 танков Leopard 2A4 из наличия Бундесвера в 2000 году. В 2002-2005 годах 51 из этих танков были модернизированы KMW до уровня Leopard 2A5DK. Пять танков Leopard 2A5DK были потеряны датской армией в ходе боевых действий в Афганистане и к настоящему времени осталось 46 машин, 44 из которых и подлежат новой модернизации.

Церемония передачи германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ерманскому Бундесверу первого модернизированного основного танка Leopard 2A7V и вооруженным силам Дании - первого модернизированного для них танка Leopard 2A7. Мюнхен, 29.10.2019 (с) министерство обороны ФРГ и сухопутные войска ФРГ