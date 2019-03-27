Германия модернизирует еще 101 танк Leopard 2 в вариант Leopard 2A7V

20 марта 2019 года комитет по бюджету Бундестага ФРГ утвердил два внесенных германским министерством обороны представления на ассигнования на общую сумму 428 млн евро на совершенствование технического оснащения германского Бундесвера. Основная часть данной суммы должна быть направлена на модернизацию к 2026 году дополнительно 101 наличного танка Leopard 2A6 и Leopard 2A6M2 германской армии в новейшую модификацию Leopard 2A7V.

Один из прототипов-демонстраторов германского танка Leopard 2A7V (с) министерство обороны ФРГ

Другая часть утвержденных ассигнований выделяется для закупки 32 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов DM121 для 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000.

Все данные ассигнования уже заложены в федеральный бюджет ФРГ, однако согласно германским парламентским процедурам, требуется отдельное утверждение комитета по бюджету Бундестага для любой закупки в интересах вооруженных сил на сумму, превышающую 25 млн евро.

Напомним, что ранее в мае 2017 года германские компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW, как головной подрядчик) и группа Rheinmetall получили контракт стоимостью 760 млн евро на проведение модернизации для германской армии в новую модификацию Leopard 2A7V первых 104 танков семейства Leopard 2, с началом поставок модернизированных танков Leopard 2A7V германскому Бундесверу в 2020 году и окончанием в 2023 году. Модернизации в вариант Leopard 2A7V подлежали 68 машин Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 и 20 танков Leopard 2A7. При этом только последние 20 танков Leopard 2A7 сейчас находятся в составе Бундесвера. По ранее публиковавшимся сведениям, 68 машин Leopard 2A4 выкуплены для модернизации из наличия шведской армии, а 16 танков Leopard 2A6 аналогично приобретены из наличия голландской армии. Это позволит реализовать объявленный в апреле 2016 года министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Лайен план усиления Бундесвера к 2020 году, согласно которому количество танков немецкой армии должно быть увеличено с 225 до 320 единиц.

После поставки указанных 104 модернизированных танков Leopard 2A7V (включая модернизацию в этот вариант 20 Leopard 2A7) в составе Бундесвера также останутся наличные 155 танков Leopard 2A6 и 50 Leopard 2A6М2.Теперь все 50 Leopard 2A6М2 и еще 51 Leopard 2A6 также планируется модернизировать в вариант Leopard 2A7V.

Таким образом, к 2026 году из запланированных 320 танков в составе Бундесвера 205 будут относиться к модификации Leopard 2A7V, 104 - к модификации Leopard 2A6, а остальные 11 - видимо, к модификации Leopard 2A5 (и использоваться только в опытовых целях). Это позволит иметь в составе германской армии шесть укомплектованных танковых батальонов (штатный состав 44 танка) - четыре на танках Leopard 2A7V и два - на танках Leopard 2A6.

Leopard 2A7V является разработанным KMW и Rheinmetall вариантом дальнейшей модернизации танка Leopard 2A7. В обозначении Leopard 2A7V буква "V" обозначает "Verbessert" модернизированный", однако одновременно индекс A7V является историческим оммажем в честь 100-летия первого германского танка A7V.

Согласно первоначальному проекту, танки Leopard 2A7V должны были быть оснащены новой модернизированной 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 повышенной мощности, однако, по известным данным, фактически пушки L55A1 получат только танкии, переделываемые из машин модификации Leopard 2A4, а танки, модернизируемые из модификаций Leopard 2A6/А7, сохранят свои орудия L55.

Усовершенствования Leopard 2A7V должны были также включать установку системы климат-контроля, 17-киловаттную вспомогательную дизель-генераторную установку Steyr M12, внутрипереговорную систему Thales SOTAS, боевую информационную управляющую систему IFIS, усовершенствованные прицелы командира и наводчика с применением тепловизоров Airbus ATTICA; систему многоспектрального маскировочного покрытия Saab Barracuda; усиленную противоминную защиту, систему программирования MKM (Munitionskommunizierungsmodul) для стрельбы фугасными программируемыми выстрелами DM11. В остальном (включая броневую защиту) танк должен соответствовать уровню Leopard 2A7. Однако до настоящего времени неясно, какие из указанных усовершенствований точно войдут в пакет серийной модернизации.

Два первых прототипа-демонстратора Leopard 2A7V были переданы Бундесверу для испытаний в конце 2018 года.