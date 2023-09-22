Пентагон предостерег ВСУ от использования оружия США в атаках по РФ

WP: Милли предостерег ВСУ от использования оружия США в атаках по РФ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил (ВС) генерал США Марк Милли предостерег высшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного от использования оружия США при атаках в РФ. Об этом 20 сентября пишет газета The Washington Post (WP).

«Милли тесно сотрудничал с генералом Валерием Залужным, высшим главнокомандующим Украины. <...> Говорят, что [когда в этом году произошла атака дрона на Кремль] Милли предупредил Залужного: «Не используйте американское оружие в подобных атаках внутри России»», — сообщают журналисты.

Критики считают, что Милли придерживается осторожного подхода в отношении России и избегает резких высказываний. Отмечается, что он стремится не допустить «конфликта между великими державами».

Ранее, 20 сентября, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс на мероприятии интернет-портала Axios заявил, что США должны перестать поставлять оружие Украине. Он считает, что страна отправляет ВСУ слишком много вооружения. Вместо этого Вэнс предложил отправлять оружие Тайваню. По словам сенатора, задержки в поставках вооружений Тайваню говорят о том, что Вашингтон не может работать на два театра военных действий.

Кроме того, 18 апреля заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что в стране обеспокоены возможностью применения поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. Каль отметил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.