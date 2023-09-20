«Способны прорывать линии обороны»: Южная Корея передаст ВСУ инженерные машины K600 Rhino

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Южная Корея решила передать киевскому режиму две инженерные машины K600 Rhino национального производства. Данная модель создана на базе ОБТ K1A1 [местный вариант танка M1 Abrams] и предназначена для устранения заграждений, что должно помочь ВСУ в борьбе с минами и прочими опасными препятствиями.

Хотя эти машины не классифицируются как летальное оружие, они способны при необходимости прорывать линии обороны противника, что делает их важным военным приобретением

- говорится в издании The Chosun Ilbo.

K600 Rhino, известная в Южной Корее как Kopruso («Носорог»), создана на шасси ОБТ K1A1 и оснащена широким противоминным тралом Pearson Engineering, инженерным оборудованием, а также мощным генератором магнитного поля для обезвреживания современных мин (SEMZ). Кроме того, машина весом 62 тонны может похвастаться повышенной противоминной защитой. Она поступила на вооружение в 2020 году и оснащена дизельным двигателем мощностью 1200 л.с.

Как указывается в издании, решение об отправке двух K600 Rhino было вызвано призывом Владимира Зеленского в ходе недавней встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ель на саммите G7 о предоставлении срочной нелетальной помощи, включающей оборудование для разминирования, транспорт, медицинскую технику и средства ПВО.

На решение о предоставлении этих инженерных машин повлиял визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, вызвавший обеспокоенность по поводу потенциального увеличения российской военной поддержки. При этом правительство Южной Кореи призвало Украину ограничить использование K600 Rhino в гуманитарных целях

- говорится в прессе.