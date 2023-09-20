Войти
Военное обозрение

«Способны прорывать линии обороны»: Южная Корея передаст ВСУ инженерные машины K600 Rhino

538
0
-2

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея решила передать киевскому режиму две инженерные машины K600 Rhino национального производства. Данная модель создана на базе ОБТ K1A1 [местный вариант танка M1 Abrams] и предназначена для устранения заграждений, что должно помочь ВСУ в борьбе с минами и прочими опасными препятствиями.

Хотя эти машины не классифицируются как летальное оружие, они способны при необходимости прорывать линии обороны противника, что делает их важным военным приобретением

- говорится в издании The Chosun Ilbo.

K600 Rhino, известная в Южной Корее как Kopruso («Носорог»), создана на шасси ОБТ K1A1 и оснащена широким противоминным тралом Pearson Engineering, инженерным оборудованием, а также мощным генератором магнитного поля для обезвреживания современных мин (SEMZ). Кроме того, машина весом 62 тонны может похвастаться повышенной противоминной защитой. Она поступила на вооружение в 2020 году и оснащена дизельным двигателем мощностью 1200 л.с.

Как указывается в издании, решение об отправке двух K600 Rhino было вызвано призывом Владимира Зеленского в ходе недавней встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ель на саммите G7 о предоставлении срочной нелетальной помощи, включающей оборудование для разминирования, транспорт, медицинскую технику и средства ПВО.

На решение о предоставлении этих инженерных машин повлиял визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, вызвавший обеспокоенность по поводу потенциального увеличения российской военной поддержки. При этом правительство Южной Кореи призвало Украину ограничить использование K600 Rhino в гуманитарных целях

- говорится в прессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Продукция
M1 Abrams
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.06.2022
Азиатские страны: нужно тонко корректировать позицию по отношению к России
07.06.2022
Патрульное предупреждение: о чем говорят полеты боевых самолетов РФ и КНР над Азией
22.01.2021
Азиатские тигры Джо Байдена
06.04.2020
Стратегический арсенал Северной Кореи
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
20.03.2019
Heise (Германия): Польша открывает двери для военной политики Трампа?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34