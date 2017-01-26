Супероружие современности



"Мать все бомб" (Mother of all Bombs) в музее ВВС США.

Источник: © flickr.com, Greg Goebel "Мать все бомб" (Mother of all Bombs) в музее ВВС США.Источник: © flickr.com, Greg Goebel

"Оружие подобно деньгам - никто не знает, когда его может быть достаточно". Мартин Эмис (Martin Amis), британский писатель.

Выше, быстрее, ужаснее: когда речь идет о разработке смертоносных видов вооружений, то человеческая изобретательность (почти) не знает границ. Во все века армии располагали ужасными системами вооружений, которые не только превосходили все то, чем располагали враги, но и не оставляли противнику никаких шансов.

Газета "Бильд" (Bild) представляет супероружие, существовавшее в различные эпохи, и объясняет, что за ними скрывалось. В этой части предлагаемой серии статей речь идет об оружейных технологиях современности.

Обе мировые войны первой половины XX столетия стоили жизни огромному количеству людей, и по этому показателю с ними не может сравниться ни один другой конфликт. Однако надежды на то, что за военными катастрофами следует период мирного сосуществования не оправдались.

После окончания Второй мировой войны началась холодная война - сверхдержавы Советский Союз и Соединенные Штаты непримиримо стояли друг против друга вместе со своими союзниками. Война систем - за исключением некоторых конфликтов по доверенности - не происходила в открытую. Тем не менее, гонка (ядерных) вооружений часто ставила мир на грань уничтожения.

После развала Советского Союза закончилась холодная война - однако конфликты в мире остались. Войны между государствами стали редкими. Асимметричные военные действия представляют собой новый вызов для современных армий.

Во время Первой мировой войны авианосцы попытались совершить свои первые выходы в море. А во время Второй мировой войны они уже имели большое стратегическое значение. Сегодня эти плавучие военные базы с тысячами солдат на борту представляют собой беспримерные инструменты военной силы.

Соединенные Штаты, Британская Империя и Императорская Япония были первыми нациями, сделавшими ставку на использование авианосцев - сначала их функции выполняли перестроенные соответствующим образом военные корабли. В начале 20-х годов появились первые авианосцы, которые с самого начала разрабатывались как таковые.

Германский рейх перед Второй мировой войной также планировал создать плавучие авиабазы. Планировалось построить два корабля класса "Граф Цеппелин", однако вскоре после начала военных действий эти работы были остановлены.

Немецкий авианосец «Граф Цеппелин». Источник: Немецкий авианосец «Граф Цеппелин»

Важную роль авианосцы сыграли прежде всего в ходе войны в Тихом океане. Авианосцы того времени сильно отличались от современных моделей - прежде всего, перед Второй мировой войной они имели одну прямую палубу для взлета и посадки, и только позднее стали использоваться еще и угловые палубы. После этого одновременно можно было производить и взлет, и посадку боевых самолетов. Тормозные тросы для посадки и катапульта для старта представляли собой дальнейшее развитие авианосного флота, с помощью которых удалось еще больше повысить эффективность использования авианосцев и укрепить их исключительное положение среди боевых машин.

Самым большим количеством авианосцев располагают Военно-морские силы Соединенных Штатов. Они имеют в своем составе 10 действующих авианосцев класса "Нимиц" (Nimitz). Первый корабль этого класса сошел со стапелей в 1976 году, и это означает, что они бороздят просторы мирового океана уже более 40 лет, и соответственно, можно говорить о том, что и техника на первых выпущенных моделях уже устарела.

F/A-18E Super Hornet готовится совершить посадку на палубу авианосца USS Nimitz (CVN 68). Источник: strategypage.com

Поэтому авианосцы класса Nimitz должны будут в ближайшие десятилетия один за другим заменяться кораблями класса "Джеральд Форд" (Gerald Ford). Два корабля этого типа уже строятся, а строительство третьего находится в стадии планирования.

Помимо Соединенных Штатов еще 12 (так в тексте - прим. перев.) государств обладают авианосцами - Египет, Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Индия, Италия, Япония, Россия, Испания, Южная Корея Таиланд, Турция и Соединенное Королевство.

В то время как российские корабли привлекли к себе внимание своими проблемами технического характера, Китай и Великобритания строят современные и обладающие значительными возможностями большие авианосцы.

Высокоточное оружие

На английском языке их называют "умными бомбами" (smart bombs) - речь идет о ракетах, которые сами собой управляют и самостоятельно находят свои цели. "Высокоточные боеприпасы полностью изменили характер ведения боевых действий", - подчеркнул в беседе с корреспондентом газеты Bild Джордж Накузи (George Nacouzi) сотрудник исследовательского центра РЭНД-Корпорация (Rand Corporation).

"Во время Второй мировой войны армии нередко вынуждены были тратить сотни бомб для того, чтобы разрушить один завод, а сегодня с помощью одного или двух высокоточных снарядов можно уничтожить почти любую цель", - подчеркивает Накузи.

Вот в чем, по мнению экспертов в области вооружений, состоит их преимущество: за счет их применения возникает значительно меньше жертв среди мирного населения, чем в случае использования старых систем вооружений. И вот что имеет решающее значение - без Системы глобального позиционирования (GPS) и необходимых для ее работы спутников эти виды вооружений теряют те качества, которые и делают их столь эффективными.

Беспилотники

Военные беспилотники, так называемые беспилотные летательные аппараты (Unmanned Aerial Vehicle) или БПЛА уже сегодня считаются элементами будущего ведения военных действий. Первый беспилотный летательный объект поднялся в небо еще в 1931 году - биплан типа Фэйри III (Fairey III), которым пилот управлял с земли, служил в то время для Королевских военно-воздушных сил в качестве учебной цели. БПЛА уже сегодня входят в состав основного оснащения многих армий - эти летательные аппараты не имеют экипажа, но они до предела напичканы электроникой.

Вооруженные бомбами или ракетами беспилотники могут управляться операторами, находящимися на значительном удалении от них, а затем с расстояния в тысячи километров они могут дать команду на сброс смертоносного оружия.

БПЛА Global Hawk на авиабазе в Японии. Источник: © AP Photo, Eric Talmadge

БПЛА беззвучно приближаются к цели, они способны также в течение нескольких часов вести наблюдение за людьми - и это значительно дольше и значительно дешевле, чем в случае использования для этих целей пилотируемых самолетов. Камеры и высокоточные объективы, которыми оснащены, например, американские боевые беспилотники, передают через спутники данные о целях на командные пункты, расположенные, в частности, в штатах Невада, Техас и Калифорния.

Вот что говорят их сторонники: тот, что использует дроны-убийцы, не подвергает опасности собственных солдат. Поскольку мужчины и женщины, управляющие этими беспилотниками, сидят в центрах управления, расположенных далеко от театров военных действий. Американские боевые беспилотники с такими грозными названиями как "Предейтор" (Predator - Хищник) или "Рипер" (Косарь - Reaper) могут управляться из другой части мира.

Благодаря высокоточному оружию на своем борту, боевые беспилотники американских вооруженных сил способны поражать свои цели с еще большей точностью, чем оснащенные обычными бомбами и ракетами боевые самолеты, экипажи которых к тому же в ходе каждого полета в зону боевых действий рискуют быть сбитыми.

Противники боевых беспилотников опасаются того, что в случае их использования понижается порог применения военной силы. Кроме того, существует также больше нарушений международного права, поскольку это оружие может применяться и в тех странах, которым нападающая сторона не объявила войну - например, в том случае, если там будут обнаружены разыскиваемые террористы.

Примеры: Соединенные Штаты применяют боевые дроны в Йемене, а для использования американских беспилотников для нанесения ударов по позициям повстанцев в Пакистане нет никаких международно-правовых оснований, утверждают критики. Кроме того, часто возникают "сопутствующие потери" (Kollateralschäden). За этим жутким неологизмом скрывается гибель невинных мирных жителей.

Прежде всего именно американские вооруженные силы имеют на вооружении беспилотники. Они используют их для наблюдения над обширными регионами, в целях шпионажа, а также для преследования террористов. Но и многие другие страны обладают боевыми беспилотниками, в том числе Великобритания, Франция, Россия и Израиль.

Западные эксперты с тревогой наблюдают за реализацией Китаем программы по созданию боевых беспилотников. Есть сведения о том, что даже северокорейский диктатор Ким Чен Ын проводит эксперименты с небольшими дронами-шпионами.

Истребитель F-22 "Рэптор"

Это (по данным производителя) лучший боевой самолет в мире, он служит для завоевания превосходства в воздухе и позволяет установить полный контроль над небом. Речь идет об истребителе фирмы Локхид Мартин (Lockheed Martin) F-22 Raptor. Оснований для превосходства у F-22 достаточно:

- Из-за примененных при производстве технологий малозаметности F-22 почти не виден на вражеских радарах;

- Он обладает необычными способностями маневрирования, а также боевыми возможностями; он был разработан для воздушного боя, однако он способен также поражать наземные цели (хотя и с относительно ограниченным количеством боеприпасов на борту);

- Без использования форсажа он может летать со скоростью, которая в два раза превосходит скорость звука;

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 «Раптор». Источник: www.shutterstock.com

На разработку истребителя F-22 потребовалось 30 лет. Он получил боевое крещение в борьбе против "Исламского государства" (запрещенная в России организация - прим. перев.) и с тех пор считается "испытанным в боевых условиях".

Своих аргументов лишились, прежде всего, критики, которые громко выражали сомнения по поводу того, что этот "Хищник" сможет когда-нибудь показать свои смертоносные когти. Ни в иракской войне, ни в конфликте в Афганистане истребители F-22 не применялись. Пессимисты в Пентагоне уже начали говорить о провале столетия.

И происходило это не в последнюю очередь по причине цены F-22 - стоимость одной такой машины составляет 189 миллионов долларов (почти 150 миллионов евро). А если учитывать еще расходы на разработку, подготовку специалистов и модернизацию, то его стоимость увеличивается до 400 миллионов - это больше, чем было потрачено на возведение футбольной "Альянц Арены" (Allianz Arena) в Мюнхене. Общая сумма расходов для американских налогоплательщиков - 77 миллиардов долларов (60 миллиардов евро).

Многие американские эксперты считают F-22 отставшим от времени реликтом холодной войны. Но сегодня Китай активно вооружается, а путинская Россия показывает свою силу на Украине, и поэтому некоторые люди видят в истребителе F-22 почти чудо-оружие, предназначенное для борьбы против новых врагов.

B-2 Спирит

И среди бомбардировщиков самолет американских военно-воздушных сил считается в настоящее время непревзойденным - речь идет о B-2 Spirit компании Нортроп Грумман (Northrop Grumman). Этот бомбардировщик с элементами малозаметности был разработан во время конечной фазы Холодной войны для того, чтобы сбрасывать ядерные боезаряды далеко за вражескими линиями обороны.

Он остается почти невидимым для радаров противника из-за своей специальной формы; бомбардировщик B-2 - это летающее крыло. Управляют им два пилота, и он способен покрыть расстояние в 11 тысяч километров без промежуточной посадки.

Американский бомбардировщик B-2 Spirit над Калифорнией, 2009 год. Источник: © EPA/Semantic Designs

Первоначальная цена этого самолета (без вооружений и стоимости разработки) составила 700 миллионов долларов (почти 650 миллионов евро).

Этот обладающий малозаметностью бомбардировщик использовался, в частности, в Косово (Операция Союзная сила - Operation Allied Force), в Ираке (Операция Иракская Свобода - Operation Iraqi Freedom) и в Ливии (Операция Заря Одиссея - Operation Odyssey Dawn).

Флотилия истребителей B-2 и в ближайшие годы будет оставаться готовой к применению, и кроме того, эти самолеты в настоящее время проходят модернизацию. Переоснащение 20 бомбардировщиков будет стоить почти 10 миллиардов долларов.

Цифровая война

Боевые действия на полях сражений современности ведутся не только с помощью ракет, танков и истребителей, но и с использованием компьютерных систем.

Противники могут шпионить с помощью компьютерных вирусов, а также существует возможность контролировать военные и гражданские объекты (например, поставки электроэнергии или работу транспортной системы). И это ужасный сценарий. Конечные цели, как и в случае применения обычных вооружений, всегда остаются неизменными - ослабление противника любыми доступными средствами.

"Компьютеры установлены везде. В подобных условиях почти невозможно защититься от кибер-атаки", - так считает эксперт Рэнд Корпорации Накузи. Ситуация в этой области такова - независимо от наличия защитного приложения всегда в наличии имеется готовая к старту вредоносная программа…

Кибератаки уже давно стали реальностью. В 2016 году сотрудники газеты Bild узнали (со ссылкой на Федеральное ведомство по защите конституции) о том, что российские секретные службы ФСБ и ГРУ проводят целенаправленную "атаку" с использованием "значительных ресурсов и больших технических возможностей" против государственных и негосударственных учреждений в Германии.

Железный купол

Эта система является гарантированной защитой от ракетных нападений - например, со стороны ХАМАСа, и называется она "Железный купол" (Айрон Доум - Iron Dome). Подобные мобильные противоракетные системы размещены вблизи многих израильских городов.

Прямоугольный металлический контейнер имеет высоту примерно три метра, и в нем находятся 20 противоракет. Поэтому эти противоракетные установки без труда могут перевозиться на прицепе военного грузовика.

Цена одной такой батареи составляет от 50 до 80 миллионов долларов. К этому следует еще добавить стоимость одной противоракеты - около 50 тысяч долларов. Каждая батарея имеет свой радар, программы для обеспечения работы системы управления огнем, а также пусковые установки с 20 ракетами в каждой.

Пуск израильской ракеты Tamir системы ПРО Iron Dome в Ашдоде (Ashdod) на перехват ракеты, запущенной из соседнего сектора Газа 11 марта 2012 г. Источник: militaryphotos.net.

Их длина составляет три метра, а весят они 90 килограммов. Радар распознает подлетающий снаряд, определяет его точное положение, а также наиболее оптимальное время для запуска противоракеты, после чего происходит ее запуск.

Эти ракеты, стартующие с расположенной на грузовике пусковой установки и управляемые с помощью радара, еще в воздухе поражают свои цели.

Однако "Железный купол" не может одновременно реагировать на большое количество запущенных ракет. По данным из печати, у израильских военно-воздушных сил имеются строгие правила - пуски противоракет могут производиться только в том случае, если во время атаки со стороны палестинцев под угрозой находятся населенные пункты. От 85% до 90% ракет, направленных из Сектора Газа, система "Железный купол" уничтожает еще в воздухе, утверждают израильские военные. Эта система способна уничтожать ракеты ближнего радиуса действия и артиллерийские снаряды на расстоянии от 4 до 70 километров.

"Папа всех бомб"

В 2007 году в России впервые было проведено испытание самой мощной конвенциональной бомбы, получившей название "Папа всех бомб". Ее взрывная сила соответствует 44 тоннам тринитротолуола - это сопоставимо с атомной бомбой.

Речь идет о так называемой термобарической вакуумной бомбе. Сначала в результате взрыва происходит выброс жидкости или порошка, а затем после второго подрыва происходит взрыв образовавшейся смеси с содержащимся в воздухе кислородом.

При взрыве "Папы всех бомб" образуется гигантский огненный шар, после чего в районе взрыва возникает невероятно высокая температура. Дома за секунды полностью разрушаются, превращаясь в пыль, и все вокруг просто сгорает. Сбрасываются эти семитонные бомбы с одного самолета.

Американцы в качестве противовеса разработали бомбу, получившую название "Мать все бомб" (Mother of all Bombs). Вот ее официальное название - Тяжелый боеприпас воздушного взрыва (GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast). Впервые "Мать всех бомб" была использована 13 апреля 2017 года.

В 19:30 по местному времени американские Военно-воздушные силы начали атаку на некоторые туннели Исламского государства в северо-восточной части Афганистана на границе с Пакистаном. Во время этого налета, по данным из официальных афганских источников, погибли по меньшей мере 36 террористов Исламского государства, тогда как мирные жители не пострадали.

По мнению экспертов, "Мать всех бомб" является самой большой из когда-либо использованных неатомных бомб.

DF-21D

DF в данном случае означает "Восточный ветер" (Dongfeng) - сама эта ракета, как никакое другое оружие "Поднебесной", является свидетельством претензий Китая на статус великой державы.

Особенности этого вида оружия таковы: эту ракету не обязательно программировать сразу после ее старта. По мнению военных экспертов, уже после ее входа в атмосферу ей могут быть переданы данные об определенной движущейся цели.

Китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D. Источник: errymath.blogspot.ru

Радиус ее действия составляет 1 500 километров, а скорость достигает 12 тысяч километров в час.

Уже давно по поводу этой программы существует много спекуляций, однако сам Пекин ни разу официально не высказался по поводу этого супероружия до того момента, пока информация о ней не появилась в газете Коммунистической партии Китая.

Программа по созданию DF-21D начала реализовываться почти десять лет назад. Во время тайваньского кризиса (1995/1996 годы) появилась идея о разработке ракеты, способной поражать американские атомные авианосцы.

Если эта ракета, на самом деле, обладает теми качествами, о которых говорят ее разработчики, то в таком случае она является важной вехой в развитии ракетной техники.

Т-14 "Армата"

Танки, после их изобретения в прошлом столетии, вызывают страх и ужас на полях сражений. Одни их размеры и огневая мощь вызывают уважение у любого противника. В настоящее время их роль несколько изменилась, но, тем не менее, танковые войска продолжают основаться основой почти всех армий мира.

Однако во время асимметричного ведения войны изменилось и использование этих стальных гигантов - танковые дуэли продолжают оставаться в числе основных задач, однако в борьбе против террористов нужны иные качества - новое бронирование для защиты экипажа, технологии пониженной заметности, а также более мощное вооружение.

Одним из наиболее современных и эффективных танков, по мнению экспертов, является российский Т-14 "Армата". Его вращающаяся башня является необитаемой, она по цифровым каналам управляется из капсулы для экипажа. Гладкоствольная 125-миллитетровая пушка способна производить до 12 выстрелов в минуту. При этом использоваться могут различные боеприпасы, в том числе управляемые по радиоканалу ракеты, радиус действия которых составляет 8 тысяч метров.

Этот русский танк способен двигаться с более высокой скоростью, чем американский "Абрамс" (Abrams), и, кроме того, как сообщает американский военный еженедельник Арми Таймс (Army Times), он имеет более мощную пушку. По данным этого еженедельника, вес "Арматы" составляет 48 тонн, а передвигаться этот танк может со скоростью 80 километров в час. Максимальная скорость "Абрамса" - 64 километра в час.

Танк Т-14 на платформе "Армата". Источник: Сергей Михеев/ РГ

Однако пока танк Т-14 не имел возможности проявить себя на боле боя - в отличие от американских "Абрамсов" и немецких "Леопардов 2". Именно немецкий танк эксперты считают наиболее эффективным танком в мире, и при проведении сравнительных испытаний он постоянно побеждает своих конкурентов из Соединенных Штатов, Франции и Великобритании.

Никлас Ренцель (Niclas Renzel)

Bild, Германия