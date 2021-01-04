Международная гонка вооружений: самые интересные образцы вооружения и техники 2020 года (Sasapost, Египет)

Египетский автор решил подвести итоги уходящего года и собрать «самые интересные образцы вооружения и техники 2020 года». Вот только, по какой-то причине, он решил не включать в этот список достижения России в этой области.

Последние несколько лет выглядели так, будто мир готовится к Третьей мировой войне. На Востоке и Западе наблюдалась беспрецедентная гонка вооружений. Мировой порядок сотрясался из-за политики президента США Дональда Трампа и его антикитайской риторики. И сегодня каждая страна пытается найти свое место в этом неизвестном будущем.

В Восточной Азии и на Ближнем Востоке наблюдается эскалация напряженности. Армии пользуются этим, чтобы похвастаться новейшими технологиями и вооружением. Более того, они используют зоны конфликта, чтобы проверить достоинства и эффективность своего оружия на поле боя.

Ниже мы рассмотрим самые интересные образцы вооружения и техники, введенные в эксплуатацию в 2020 году. Мы разделили вооружение и технику на военно-воздушное оружие, морские эсминцы и баллистические ракеты.

Военно-воздушное оружие

В эпоху правления президента США Барака Обамы американцы активно использовали беспилотники в военных операциях, поскольку те позволяли достигать поставленных целей с наименьшими затратами и потерями. Таким образом, боевая беспилотная авиация начала использоваться не только для уничтожения военных целей, но и для проведения разведывательных операций.

США занимают лидирующие позиции в производстве беспилотных летательных аппаратов, но не следует снимать со счетов Китай, Израиль, Великобританию и Турцию. В 2019 году Турция доказала эффективность своих беспилотников в военных операциях, которые она проводила в Сирии и Ливии.

Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci

В последние годы Турция активно развивала производство беспилотных летательных аппаратов. В мае 2020 года она представила новый беспилотник Bayraktar Akinci. В Османской империи "байрактарами" назывались командиры регулярной армии и ополчения, которым поручали нести флаг воинской части или отдельного подразделения.

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 показали свою эффективность в Ливии и Сирии. В последние годы Турция активно экспортировала беспилотники за границу. В 2020 году турки заняли лидирующие позиции на рынке дронов.

Bayraktar Akinci - боевой беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Первый самостоятельный полет он совершил в декабре 2019 года, а на вооружение турецкой армии поступил в 2020 году. Разработкой самолета занималась компания Bayraktar Makina, принадлежащая Сельчуку Байрактару, зятю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В августе 2020 года к полетам приступил второй прототип Bayraktar Akinci.

Максимальная взлетная масса Bayraktar Akinci составляет 4,5 тонны, а полезная нагрузка - 1 350 килограммов. Беспилотник способен нести различное вооружение: ракеты класса "воздух-воздух" или "воздух-земля", а также бомбы с лазерным наведением МАМ-Л, которые заработали хорошую репутацию во время турецких операций в Сирии.

Bayraktar Akinci способен поражать цели на расстоянии до 800 километров. Размах крыла беспилотника составляет 65 футов. Он способен находиться в воздухе 24 часа, что делает его экономичной альтернативой миссиям воздушной разведки F-16 в регионах Эгейского моря и Восточного Средиземноморья.

В турецком беспилотнике установлены украинские двигатели АИ-450 мощностью 750 лошадиных сил. Они позволяют беспилотнику подниматься на высоту до 40 тысяч футов. Анкара планирует запустить серийное производство Bayraktar Akinci в 2021 году. Катар, Малайзия и Украина уже выразили заинтересованность в покупке турецких беспилотных летательных аппаратов. Турецкий военный аналитик Метин Гурджан считает, что Анкара будет использовать Bayraktar Akinci для проведения наблюдения, разведки и обнаружения целей (ISTAR) в течение следующего десятилетия.

Морские эсминцы: борьба за военно-морской контроль

Контроль над морями и судоходными путями определит новую карту мира. В 2019 году мы стали свидетелями спуска на воду многих военно-морских судов, что отражает стремление мировых держав развиваться в данном направлении. Как сказал известный американский историк и военно-морской офицер Альфред Мэхэн: "Кто владеет морем - владеет сушей и всеми ее богатствами". Стоит отметить, что Южно-Китайское море - наиболее предсказуемая арена для будущего противостояния между США и Китаем.

Китайский эсминец Type-055 - второй по мощности эсминец в мире

Больше всего китайцев беспокоит растущее влияние США в Южно-Китайском море, поэтому они усердно работают над развитием своего военно-морского потенциала. В январе 2020 года ВМС Китая объявили о принятии на вооружение эсминца ВМС Type-055. Торжественная церемония спуска на воду прошла на военно-морской базе в городе Циндао.

Строительство эсминца началось в 2017 году, а первые испытания прошли в апреле 2019 года. Эсминец Type-055 считается вторым по мощности эсминцем в мире после американского DDG-1000 Zumwalt. Эсминец Type-055 - надводный боевой корабль с несколькими платформами, который предназначен для выполнения задач дальней противовоздушной обороны, противолодочной обороны и поражения надводных, наземных целей.

Длина эсминца составляет около 180 метров, а ширина - 20 метров. Он имеет 112 систем вертикального пуска и способен запускать ракеты класса "земля-воздух" средней и большой дальности. Водоизмещение эсминца колеблется от 10 до 12 тысяч тонн. Китай утверждает, что эсминец также способен наносить удары по наземным целям.

Японский эсминец Maya

В июле 2019 года компания Japan Marine United объявила о спуске на воду японского эсминца Maya. Он поступил на вооружение ВМС Японии в марте 2020 года. Японский эсминец способен маневрировать и выполнять задачи в экстремальных условиях.

Японский эсминец Maya оснащен боевой системой Aegis, созданной американской компанией Lockheed Martin. Первоначально она использовалась ВМС США, но теперь также используется ВМС Японии. Длина эсминца составляет 169,9 метров, водоизмещение - 8 200 тонн. Его стоимость достигает полутора миллиардов долларов. Эсминец Maya отличается высокими технолого-коммуникационными возможностями, позволяющие обмениваться разведывательной информацией с другими кораблями в режиме реального времени.

Эсминец получил новейшие компьютерные технологии, радары и системы запуска ракет. Он способен отслеживать корабли и одновременно выпускать несколько ракет. Кроме того, эсминец оснащен новейшими ракетами Standard Missile 3, разработанные США и Японией.

Несмотря на переговоры, которые начались между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном о денуклеаризации Корейского полуострова, заявление о спуске эсминца было сделано на фоне опасений и скептицизма Токио по поводу серьезности намерений северокорейского лидера в отношении переговорного процесса.

Ожидается, что Япония построит восемь эсминцев с системой Aegis до конца 2021 года. Японцы живут в постоянном страхе, особенно после того, как Северная Корея начала испытания баллистических ракет в Японском море без предварительного уведомления.

Американский ракетный эсминец USS Delbert D. Black

Американский эсминец был назван в честь "Делберта Блэка". Он был первым сержантом морской пехоты, а после получил звание мастера чиф-петти-офицера ВМС США.

Эсминец USS Delbert D. Black был спущен на воду в 2017 году. В апреле 2020 года в Паскугуле (штат Миссисипи) состоялась церемония передачи ВМС США ракетного эсминца. Он был введен в эксплуатацию в сентябре 2020 года на специальной церемонии, которая была проведена с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавируса.

USS Delbert D. Black - эсминец с управляемыми ракетами, предназначенный для нанесения ударов с воздуха, моря и суши. Американский эсминец может одновременно наносить удары в воздухе или по суше. Длина USS Delbert D. Black составляет 160 метров, водоизмещение - 9300 тонн. Эсминец оборудован системой вертикального пуска Mk 41 и крылатыми ракетами "Томагавк".

В 2020 году на вооружение ВМС США поступило много военно-морских кораблей. Среди них: корабли прибрежной зоны USS Kansas City и USS St. Луи LCS-19, а также десантный корабль LHA 7 Tripoli. Он поступил на вооружение в феврале 2020 года. Корабль получил название в честь битвы в Триполи, которая произошла в 1805 году между США и североафриканскими провинциями Османской империи.

Баллистические ракеты

КНДР запускает ракету Pukguksong-4

Во время парада, посвященного 75-й годовщине основания северокорейской правящей Трудовой партии, были продемонстрированы новые баллистические ракеты: межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-16 и баллистическая ракета подводных лодок Pukguksong-4.

Северная Корея разработала баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок - Pukguksong-4. Как и предыдущая версия, новая разработка стала частью линейки твердотопливных ракет. В большинстве случаев ракеты будут запускаться с северокорейской подводной лодки Sinpo-C.

КНДР не раскрывает технических характеристик ракеты Pukguksong-4, но некоторые эксперты предполагают, что дальность ее полета составляет от 1900 до 2000 км. Это означает, что ракета способна поразить часть территории Японии и Южной Кореи. Созданием ракет этого типа КНДР пытается противостоять размещению американских баллистических ракет в Восточной Азии и развертыванию американской противоракетной системы THAAD.

Pukguksong-4 была разработана на базе третьего поколения. Внешне она похожа на Pukguksong-3, но ее корпус короче. При создании линейки "Pukguksong" корейцы вдохновлялись ракетами советской разработки R-27 ZyB.

Ракеты типа "Pukguksong" могут угрожать американскому присутствию в Желтом, Восточно-Китайском и Японском морях. Некоторые эксперты считают, что анонс новой ракеты - политическое послание Вашингтону, Токио и Сеулу.

Hwasong-16 - межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что скоро мир увидит своими глазами новое стратегическое оружие. Вполне вероятно, что баллистическая ракета Hwasong-16 именно то самое "новое стратегическое оружие", о котором говорил Ким Чен Ын. Hwasong-16 - двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, работающая на жидком топливе.

Некоторые аналитики считают, что ракеты Hwasong-16 свидетельствует о двух моментах: неспособности администрации президента США Дональда Трампа ограничить ядерную и оружейную программу КНДР и о развитии производственных мощностей Северной Кореи. По некоторым оценкам, Hwasong-16 может нести четыре ядерные боеголовки и пробить противоракетную оборону США.

Турецкие зенитно-ракетные комплексы HISAR-A

Турецкая армия объявила о завершении испытаний группы зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности, разработанных компаниями Aselsan и Roketstan по контракту с Министерством обороны Турции. Разработка ракет малой дальности HISAR-A велась с 2007 по 2019 годы. В 2020 году Министерство обороны Турции объявило о запуске массового производства ЗРК ближнего радиуса действия HISAR-A.

Максимальная дальность стрельбы HISAR-A составляет 15 километров. HISAR-A -стратегический зенитно-ракетный комплекс, важность которого заключается в автономной работе. Кроме того, HISAR-A способен одновременно обстреливать несколько целей, что делает его незаменимым во время военных действий.

Турецкие компании Aselsan и Roketstan также разработали систему ПВО средней дальности HISAR-О, которая способна одновременно поражать несколько целей. Максимальная дальность стрельбы HISAR-О составляет 25 километров. HISAR-О впервые был испытан в конце 2016 года на стационарной пусковой платформе в Центре испытаний и оценки стрельбы Министерства национальной обороны Турции. Испытания HISAR-О продолжались до конца 2019 года. Сообщается, что HISAR-О имеет функцию вертикального пуска и способен вести огонь в любом направлении (вращение на 360 градусов). Системы ПВО HISAR имеют систему удаленного управления, которая позволяет быстро реагировать на вражескую атаку.

Юсеф Муса (يوسف موسى)