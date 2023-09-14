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ТАСС

Саркози считает, что отказ от диалога по Украине приведет к ее уничтожению и мировой войне

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Бывший президент Франции Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози.
Источник изображения: © AP Photo / Jacques Brinon

Бывший президент Франции также заявил, что считает возможным диалог с российским лидером Владимиром Путиным

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что отказ от дипломатического урегулирования конфликта на Украине может привести к уничтожению этой страны и мировой войне.

"Для урегулирования конфликта есть два пути: либо уничтожение одной из конфликтующих сторон, и я здесь предупреждаю, что речь не идет о второй ядерной державе мира. Тогда планета может скатиться в тотальную войну. Либо дипломатический диалог", - сказал он в интервью телеканалу BFMTV.

Саркози также заявил, что считает возможным диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мне говорят, что Путин изменился и разговаривать с ним мы не можем. Те, кто это говорят, никогда не встречали Путина. Я, возможно, провел с ним более 80 бесед", - отметил он. В то же время Саркози признал, что иногда эти разговоры были "крайне трудными".

Экс-президент Франции призвал к переговорам по Украине в середине августа в интервью газете Le Figaro. Кроме того, он заявил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным, а призвание Украины - быть мостом между Россией и Европой, а не вступать в Евросоюз. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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