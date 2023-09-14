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ТАСС

Лавров заявил, что Запад нарушил контракты, поставляя Киеву советское и российское оружие

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ отметил, что речь идет о нарушении сертификатов конечного пользования, в соответствии с которыми без согласия продавца это вооружение никуда не может быть направлено

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Западные страны, поставляя на Украину вооружения советского и российского производства, нарушают все контрактные обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

"Я уже перестал обращать внимание на то, что пишут западные СМИ, особенно после того, как они нарушили все возможные контрактные обязательства, в частности, направляя огромное количество оставшейся на Западе советско-российской военной техники, танков, бронетранспортеров, артиллерии, направляя это все киевскому режиму в грубейшее нарушение так называемых сертификатов конечного пользования, в соответствии с которыми без согласия продавца это вооружение никуда не может быть направлено", - сказал он, комментируя публикации западных СМИ о якобы возможных взаимных поставках вооружений между Россией и КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике.

До этого Ким Чен Ын приезжал в РФ в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча. 

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Украина
Персоны
Ким Чен Ын
Лавров Сергей
Путин Владимир
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