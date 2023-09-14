Визит Ким Чен Ына в Россию напугал Запад

Появление Ким Чен Ына на космодроме Восточном свидетельствует о заинтересованности КНДР в научно-техническом сотрудничестве с Россией, сообщает Bloomberg. На Западе всерьез боятся взаимодействия двух стран в военной сфере.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели первую за четыре года встречу, которая, по словам американских чиновников, могла быть посвящена оружейным сделкам, способным помочь Кремлю в украинском конфликте.

Путин и Ким провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. После обмена рукопожатиями они прошлись по космическому центру и посетили выставки, посвященные семейству ракет-носителей "Ангара".

Посещение объекта стало намеком на ряд пунктов из возможного списка пожеланий северокорейского лидера в обмен на поставку боеприпасов в Россию. Пхеньян дважды в этом году потерпел неудачи с запуском разведывательного спутника и, возможно, ищет у Москвы помощи в выводе на орбиту еще одного. Ким, возможно, также заинтересован в поиске технологий для преодоления нагрева ядерных боеголовок при их входе в атмосферу.

Путин заявил, что Северная Корея заинтересована в российских космических ракетах, и Россия готова помочь ей в создании спутников. На вопрос, будут ли они с Кимом обсуждать военно-техническое сотрудничество, Путин ответил: “Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть”. Россия и Северная Корея договорились сотрудничать в различных сферах, включая военную.

Путин заявил, что обсудит с коллегой экономическое сотрудничество и вопросы гуманитарной помощи, а также ситуацию в регионе. Северная Корея поддерживает российскую спецоперацию на Украине. В ходе переговоров Ким лично предложил Путину свою поддержку.

“Я хотел бы воспользоваться возможностью подтвердить нашу полную и безоговорочную поддержку всему, что делает российское правительство. Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и безопасности ”, — сказал Ким.

Незадолго до саммита Северная Корея запустила у своего восточного побережья две баллистические ракеты малой дальности, сообщают южнокорейские военные. Вероятно, это был первый запуск в отсутствие лидера на территории страны.

Также перед встречей Путина с Кимом Украина нанесла ракетный удар по Севастополю – базе Черноморского флота России, который играет ключевую роль в конфликте на Украине.

США ожидают, что Ким с Путиным обсудят предоставление России северокорейских ракет и артиллерийских систем. Лидер КНДР может запросить продовольственную помощь и технологии для создания атомной подводной лодки и реализации северокорейской космической программы. По мнению экспертов, спутники-шпионы могут помочь КНДР отслеживать американские силы в регионе и лучше определять места нанесения потенциальных ударов.

Северная Корея располагает одними из крупнейших в мире запасов боеприпасов, в которых нуждается Россия. В США заявили, что ход конфликта это не изменит, а Пхеньяну придется в итоге расплачиваться за любые поставки оружия.

Северная Корея занимается производством баллистических ракет малой дальности, аналогичных тем, что Россия использует на Украине. Их передача ознаменует значительный прогресс в сотрудничестве, причем КНДР наверняка продаст свои ракеты с большой наценкой.

Саммит двух лидеров, столкнувшихся с международной изоляцией и санкциями, знаменует первый выезд Ким Чен Ына с Корейского полуострова с 2019 года, когда состоялась его встреча с Путиным во Владивостоке.

Ким совершает визит вместе с министром иностранных дел, высшими военными чиновниками и руководителями предприятий ВПК, что указывает на вероятное обсуждение темы боеприпасов в повестке дня нынешнего саммита.

В состав делегации Путина входят министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники. С Шойгу Ким уже встречался в июле, чтобы показать коллекцию новейшего оружия, имеющегося в распоряжении КНДР. Российский министр посетил Пхеньян для участия в торжествах по случаю 70-летней годовщины окончания Корейской войны.

В момент встречи с Путиным лидера Северной Кореи сопровождала его могущественная сестра Ким Ё Чжон. Она является "лицом страны" в борьбе против США и Южной Кореи. Пхеньян требует прекратить совместные учения этих стран в регионе и вывести из него американские ядерное оружие.

В течение нескольких месяцев США обвиняли Северную Корею в поставках боеприпасов для помощи Путину, хотя Москва и Пхеньян данный факт неоднократно отрицали. На одном из недавних брифингов представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что “изгой” Путин “едет через всю страну, чтобы попросить Ким Чен Ына о военной помощи”.

Завкафедрой русского отделения Ханкукского университета иностранных языков (HUFS) Чже Сон Хун (Jeh Sung-Hoon) ключевой частью переговоров считает экономическое сотрудничество, включая соглашение, по которому Северная Корея десятилетиями отправляет в Россию рабочих в обмен на твердую валюту.

“Весьма показательно, что для проведения встречи выбрали именно космодром Восточный, — сказал Чже. — Это сигнализирует о том, что Россия могла бы помочь Пхеньяну запустить спутник-шпион и во избежание санкций попытаться оправдать это сотрудничеством в области научного прогресса”.

Авторы: Джон Херсковиц (Jon Herskovitz) и Сангми Чай (Sangmi Cha)