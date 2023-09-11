Эксперты RUSI: ВСУ или гибнут в атаках, или проходят 700 метров за 5 дней

Генсек НАТО Столтенберг и главный дипломат США Блинкен как по команде похвалили ВСУ за "постепенное продвижение" на юге, сообщает Figaro. Сверившись с экспертами, автор статьи узнает, что "постепенно" — это 700 метров за 5 дней. За это время русские успевают окопаться на новых позициях, признают специалисты.

После сомнений, которые доминировали в течение всего лета, западные страны хотят верить в "новый импульс" контрнаступления. Им дают надежду предположительные успехи ВСУ в Работино.

В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продемонстрировал чуточку надежды. "Украинцы постепенно продвигаются вперед, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и желание продолжать поддерживать их", - заявил он во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой американской помощи Украине на общую сумму более одного миллиарда долларов.

"Успехи контрнаступления нарастают в последние недели, и новая помощь придаст ему новый импульс", — добавил он. Эти заявления о поддержке контрастируют с сомнениями, высказанными в разгар лета известными экспертами относительно способности Украины "зачистить" свою территорию. Согласно французскому военному источнику, стратегические успехи украинцев стали возможны только благодаря поддержке Запада.

По всей линии российского фронта три линии обороны состоят из противотанковых заграждений, минных полей и большого числа средств радиоэлектронного подавления. Достаточно ли единственного прорыва в Работино, чтобы так много говорить об успехах? Вот уже несколько недель как военные аналитики прочили поражение России. Но русские рубежи обороны оставались неприступными...

"Попытки быстрого прорыва привели к невероятным потерям техники", — объясняют военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс в докладе Royal United Services Institute (RUSI) о контрнаступлении, опубликованном на этой неделе. "Спланированные тактические действия позволили украинским войскам захватить российские позиции с относительно небольшими потерями. Однако при таком спланированном подходе продвижение происходит медленно: примерно 700–1200 метров каждые пять дней, что позволяет российским войскам передислоцироваться и подготовить новые укрпеления". Одновременно украинская армия провела наступательные операции вглубь территории России и против российских логистических маршрутов с целью ослабить техническую поддержку сил противника.

Николя Барот (Nicolas Barotte)

Комментарии читателей:

SAINT-MICHEL

Украина получает много оружия, но ей не хватает бойцов. Россия имеет огромный людской резерв, но эффективность ее вооруженных сил подорвана из-за западных санкций. Обе страны измотаны без всякой надежды на победу. Поэтому в ближайшие месяцы возможен сценарий, при котором только две державы – Китай и США – могут принять решение об окончании конфликта и навязать компромисс обеим сторонам со значительными взаимными уступками...

Ramirez Delacruz

Так. А кто-нибудь может подумать о прочном мире?

Oskar Lafontaine

По мнению Запада, мира не будет до тех пор, пока последний российский солдат, живой или мертвый, не уберется с земли Украины.

LobbyCratieFrancaise

Ложная информация, распространяемая западными СМИ по поводу этого конфликта, переходит все границы. Никогда в жизни я не сталкивался с таким фарсом, организованным одновременно странами Западной и Восточной Европы. Есть договоренности, направленные на развал страны, которая никого не интересует. Западу от Украины ничего не нужно, кроме ее роли в борьбе с Россией и ресурсов. Речь идет о борьбе за деньги и прежде всего о финансировании для американского ВПК.

Теперь уже все забыли, но это факт: украинской трагедии предшествовала торговая война, направленная на разрушение европейского энергетического рынка – причем с благословения правительства Германии! Последствия для нас, для Европы: падает наша конкурентоспособность, а значит идет снижение покупательной способности, а там уже ждите и сокращения потребления - всенепременно... Короче говоря, мы главные проигравшие. А что мы получим взамен? Нам все это упакуют для нас в красивую подарочную коробку с надписью "Украина" и скажут, что мы сделали все, чтобы спасти там демократию.

Godasse

Когда нам что-то слишком упорно внушают, мы часто именно к этой-то теме и начинаем терять интерес.

FEBUS 09

Я с большим нетерпением жду объявления о переговорах Зеленского с Путиным, которые положили бы начало концу этого конфликта. А его продолжение настойчиво подогревается нашим царьком Нарциссом, также известным как Макрон...