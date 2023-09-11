На Международной оборонной выставке ВС Польши представили модернизированные танки M1A1 Abrams, Leopard 2 2PL и корейские ОБТ K2 Black Panther

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В польском городе Кельцы с 5 по 9 сентября проходит считающаяся крупнейшей и наиболее представительной в Восточной Европе ежегодная Международная выставка оборонной промышленности MSPO. На ней Вооруженные силы Польши, руководство которой не раз заявляло о намеринии создать крупнейшую современную армию на континенте, постарались представить лучшие образцы вооружений и военной техники, как иностранного, так и отечественного производства.

Восторженные отзывы в статье, опубликованной в онлайн-издании Defence24, после посещения салона оставил польский журналист и эксперт по безопасности одного из факультетов Вашингтонского научно-исследовательского университета The University of Washington (UW) Матвей Митков. Он отметил, что в этом году выставка польских вооружений проходит под лозунгом «новое оборудование – новые вызовы – новые возможности».

В этом году гости выставки могут увидеть новейшее оборудование и военную технику польской армии, в том числе танки M1A1 Abrams, K2 Black Panther, Leopard 2 En, 155-мм пушки Krab, 155-мм самоходные артиллерийские установки k9a1, ракетные системы M142 HIMARS/Homar-A и колесные бронемашины KTO Rosomak («Росомаха»).

Наибольшее внимание посетителей привлекает американский танк M1A1 Abrams, пишет автор. В представленной модификации машина оснащена модернизированной системой управления огнем, что было достигнуто за счет замены модуля основного прицела на новый с лазерным дальномером и тепловизионной камерой FLIR 2. Польша уже оплатила поставку 116 танков вместе с 12 машинами технического обеспечения M88A2, шестью командными машинами M577A3 и 26 машинами HMMWV M1152A1. Поставки бронетехники запланированы на 2023-2024 годы.

В мае этого года в Войско Польское поступила очередная партия РСЗО M142 HIMARS с боеприпасами, в том числе ракетами дальнего радиуса действия ATACMS. Эти системы также представлены на выставке. Первые 20 пусковых установок данных ракетных комплексов Варшава приобрела в 2019 году, общая сумма контракта составляет 414 миллионов долларов.

Оружие этого типа используется в бою на Украине, и его эффективность создает большой спрос на рынке. Производитель этой ракетной системы, концерн Lockheed Martin, в настоящее время наращивает свои производственные мощности для удовлетворения растущих заказов

— сообщает Митков.

Немецкие танки представлены модернизированной моделью Leopard 2 2PL, данные машины оснащены дополнительной модульной броневой защитой башни и новыми прицелами. Пушка и система управления огнем были адаптированы к более современным боеприпасам: противотанковым DM63A1 и программируемым осколочно-фугасным DM11.

Стоит отметить, что в конечном итоге до этого стандарта будет модернизировано 128 танков, так как 14 Leopard 2A4 были переданы обороняющейся Украине

— сообщает журналист.

Корейский ОБТ K2 Black Panther на салоне показан в модификации третьего поколения. В общей сложности с корейским производителем этих бронемашин компанией Hyundai Rotem Варшава заключила соглашение на поставку 180 единиц техники до 2025 года, стоимость контракта составляет 3,34 миллиарда долларов. Ранее польские власти заявляли о планах приобретения тысячи танков из Южной Кореи. Несложно подсчитать, что Варшаве для этого понадобится в общей сложности более 18,5 млрд долларов.

Из техники собственного производства на MSPO выставлены две модификации многоцелевых бронированных машин Rosomak: в варианте колесного бронетранспортера (КТО) и колесной боевой машины пехоты (КБВП) с башенной системой Hitfist-30p и ZSSW-30. Машины являются модернизированными версиями финского колесного бронетранспортера Patria AMV и производятся на АО «Росомаха» в польском городе Семяновице-Слёнске.

Есть на выставке польские самоходные гаубицы калибра 155 мм AHS Krab, которые Варшава поставляет на Украину, где их регулярно выявляют и уничтожают российские военные. Как пишет Митков, всего Польша передала Киеву из своего арсенала 18 таких установок. В прошлом году был подписан контракт на поставку ВСУ еще 56 AHS Krab, очевидно, не на безвозмездной основе.

Заканчивает свою экскурсию по салону журналист посещением стенда с турецкими БПЛА MALE Bayraktar TB2. Контракт на поставку 24 этих беспилотников был подписан в 2021 году, пока что Вооруженные силы Польши получили четыре турецких дрона, на которых обучают операторов.