Танки M1 Abrams ждет участь Challenger 2. Чем грозит передача Украине снарядов с обедненным ураном

Полковник Ходаренок: использование ВСУ снарядов с ураном приведет к потере танков

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на $175 млн. В Кремле уже назвали эти поставки «очень плохой новостью». Что это за снаряды, смогут ли они помочь ВСУ и чем рискует Украина при применении таких боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В очередной пакет военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов также вошли зенитные управляемые ракеты, боеприпасы для РСЗО М142 и М270 HIMARS, 155-мм и 105-мм выстрелы с осколочно-фугасными снарядами (а равно как и другими типами), а также 81-миллиметровые минометы и выстрелы к ним.

Кроме того, Украине передадут противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, свыше трех млн. патронов для стрелкового оружия, средства авиационной навигации, системы тактической связи, взрывчатые вещества для преодоления системы инженерных заграждений, запасные части к ранее переданной технике и материалы для ее технического обслуживания.

Поставляемые на Украину бронебойно-подкалиберные снаряды для 120-миллиметровых орудий танков М1 Abrams содержат сердечник из обедненного урана. Обычно сердечник бронебойно-подкалиберных снарядов изготавливается из карбида вольфрама, но использование в этом качестве обедненного урана делает боеприпас существенно дешевле, а бронепробиваемость БПС в этом случае даже выше.

Основные характеристики танка Abrams M1 Abrams М1 — основной боевой танк Соединенных Штатов Америки. Он был запущен в серийное производство в 1980 году. Экипаж танка состоит из четырех человек, водительское отделение расположено впереди, остальные (командир, наводчик и заряжающий) находятся в башне. Максимальная эффективная дальность стрельбы танка Abrams — 3500 м. Танк вооружен 120-миллиметровоым орудием М-256, стабилизированным в двух плоскостях. Помимо пушки, Abrams оснащен пулеметом «Браунинг» и двумя пулеметами M240

Есть все основания полагать, что бронебойно-подкалиберных снарядов к танкам М1 Abrams передадут не так уж и много, поскольку на оснащении бронетанковых войск ВСУ еще и нет этих американских боевых бронированных машин.

Существуют и еще некоторые нюансы. Чтобы применять бронебойно-подкалиберный снаряд, танку надо как минимум выйти на дистанцию прямого выстрела, а вот как раз с этим в зоне СВО большие проблемы из-за насыщенности войск (причем с обеих сторон) противотанковыми средствами (ПТС).

Масштабных танковых боев и сражений в ходе боевых действий на Украине в настоящее время не наблюдается, танки в основном используются в качестве подвижных огневых точек и ведут огонь, как правило, с закрытых огневых позиций.

Если танку М1 Abrams выходить на дистанцию прямого выстрела для противоборства с российской бронетехникой, то весьма велик риск быть пораженным противотанковыми ракетами «Вихрь-М» с вертолетов Ка-52 «Аллигатор» или ПТРК типа «Корнет».

Такая участь, в частности, на днях постигла основной британский боевой танк Challenger 2, который так и не доехал до рубежа перехода в атаку.

Словом, искушение украинских танкистов опробовать эти снаряды в бою неизбежно приведет к существенным потерям в импортной бронетехнике, то есть тех же М1 Abrams. Тем не менее сказанное выше отнюдь не отменяет высоких тактико-технических характеристик БПС с обедненным ураном, и неприятности от них в ходе боевых действий для российской бронетехники наверняка будут.

В Кремле уже прокомментировали решение США о передаче снарядов с обедненным ураном. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал поставки «очень плохой новостью».

«Это плохо. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение таких снарядов вылилось в галопирующий рост страдающих онкологическими заболеваниями», - отметил Песков.

В Германии также высказались против поставок боеприпасов с обедненным ураном на Украину. Представитель германской Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что ситуация на Украине требует не поставок военной техники, а компромиссного решения.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок