Military Watch Magazine: российские войска эффективно прожигают броню западной техники

Издание Millitary Watch Magazine сообщило, что США могут перенести запланированную дату поставок танков Abrams на Украину, так как Киев теряет даже «значительно более живучую» технику. По данным Минобороны России, с начала контрнаступления Украины уничтожено 7,6 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе танки Leopard и БМП Bradley, а в Запорожской области сообщили о ликвидации двух британских танков Challenger 2.

Ожидаемая в середине сентября поставка американских танков M1A1 Abrams на Украину может быть отложена на несколько недель, сообщил Millitary Watch Magazine. Издание ссылается на отчет Командования армии США в Европе и Африке, в котором говорится о продлении срока обучения военных ВСУ управлению этой моделью бронемашин.

По данным MWM, задержка связана с тем, что украинские военные при контрнаступлении «не смогли добиться значительных успехов» и «понесли тяжелые потери», в том числе лишившись поставленных Германией танков Leopard 1 и Leopard 2, британских танков Challenger 2, американских боевых машин пехоты Bradley и другой западной техники.

В статье говорится, что российские войска «доказали свою способность пробивать лучшую западную броню даже с помощью более дешевых противотанковых средств», в качестве примера приводится противотанковый ракетный комплекс «Корнет», поразивший Challenger 2 в Запорожской области. Также издание отмечает эффективность управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», выпущенных с вертолетов Ка-52.

При этом MWM подчеркивает, что уже потерянные Leopard 2A6 и Challenger 2 «значительно более живучи, чем танки M1A1 Abrams, которые получит Украина», так как обещанные Киеву машины лишены брони из обедненного урана.

«Задержка поставок танков Abrams может гарантировать, что они поступят на вооружение [ВСУ] после окончания текущего периода интенсивных боевых действий, после чего машины с меньшей вероятностью понесут потери, которые могут повлиять на репутацию класса или американского оборонного сектора», - говорится в материале.

Уничтожение западной техники на Украине

5 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что первый британский танк Challenger 2 «был сожжен в боях под Работино». Данные о поражении танка подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

При этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что было ликвидировано два танка этой модели - российские военные атаковали их с помощью ПТРК «Корнет». Глава британского генштаба Патрик Сандерс заявил, что испытал сильные эмоции, когда увидел уничтожение Challenger 2 в зоне спецоперации.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.

Семен Сонный