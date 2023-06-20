Танки Leopard 2 скоро доедут до Москвы, и это пугает Берлин, пишет infoBRICS. Россия не только выводит из строя немецкие машины, но и получила несколько в качестве трофеев. Эти танки отправлены в Россию, где специалисты смогут их изучить и узнать все их секреты.

Практически весь мир недавно увидел абсолютный разгром широко разрекламированной тяжелой бронетехники и другого вооружения НАТО — именно так, как предсказывали независимые эксперты всего за несколько дней до начала бессмысленного контрнаступления. Его предварили десятилетия тесного сотрудничества украинских военных и НАТО, а также почти десятилетие интенсивных тренировок альянса и (тогда только что пришедшей к власти) неонацистской хунты, которые были сосредоточены на оперативной совместимости и внедрении стандартов НАТО. Несмотря на все это, действия сил киевского режима против призванных на военную службу (хотя и закаленных в боях) ополченцев Донбасса в составе российских ВС были возмутительно слабы.

Контрнаступление все еще продолжается, что привело в основном к незначительным приобретениям (которые все еще находятся под жестким контролем вооруженных сил России). Но сейчас оно в значительной степени застопорилось. Пропагандистская машина пытается изобразить "успехи" своего любимого марионеточного режима как значимые в военном отношении. Но доступная информация (включая обширные видеозаписи) указывает на то, что это лишь отчаянная попытка сохранить смехотворный нарратив "Россия проигрывает". Даже если бы успехи неонацистской хунты были в 100 раз больше (практически невозможный сценарий, о чем свидетельствует неопровержимая информация с поля боя), это все равно не оправдало бы огромных потерь, которые понесли ее силы до сих пор и которые все еще далеки от окончательных.

Однако политический Запад совершенно равнодушен к гибели десятков тысяч насильственно призванных украинцев, поскольку его единственная забота — убить как можно больше русских, по его собственному признанию. Тем не менее, унизительные потери такого большого количества первоклассной (кажется, только на бумаге) техники и вооружений НАТО в настоящее время выявили значительные трещины внутри политического Запада, растущее разочарование и презрение западных европейцев к вечно господствующим Соединенным Штатам.

Поставки оружия, боеприпасов и другого оборудования западного производства осуществлялись такими странами, как США, Великобритания, Польша и другие. Лондон первым пообещал тяжелую бронетехнику и ракеты большой дальности, а также запретил боеприпасы с обедненным ураном, применение которых может привести к катастрофическим последствиям. За этим последовало намерение Вашингтона поставить свои M1 Abrams (основные боевые танки), которые, как сообщается, планируется модернизировать некоторыми системами и подсистемами M1A2, повысив их общую производительность и возможности.

Опасаясь потенциальных потерь (и вполне обоснованно, как мы недавно узнали), Германия изначально неохотно предоставляла свои собственные танки, которые долгое время считались самыми передовыми (и лучшими в целом) в НАТО. Это было встречено дешевыми нравоучениями со стороны США, Великобритании, Польши и многих других стран, что подтолкнуло Берлин ускорить поставки тяжелой бронетехники. Однако теперь, когда ее танки не только уничтожены, но и находятся на пути в Москву (включая один из последних вариантов A6), Германия осознала, насколько большой ошибкой это было (как и 80 лет назад).

Интересно, что после этого фиаско Вашингтон и Лондон хранили странное молчание по поводу своего ранее хвастливого обещания отправить на Украину Abrams и Challenger 2. Особенно сейчас, когда все немецкие производители Leopard 2, в первую очередь Krauss-Maffei Wegmann (производитель шасси) и Rheinmetall (основной производитель оружия), сталкиваются с резким падением запасов (и чрезвычайно вероятной потерей доли рынка). Мы можем только догадываться, кто больше всего выиграет от заполнения пробела на рынке собственным эквивалентным оборудованием и вооружением.

Однако, помимо непоправимого ущерба своей репутации, немцы также сталкиваются с перспективой того, что их тяжелая бронетехника устареет, поскольку часть ее находится на пути в Москву, где российские военные детально ее изучат. По информации пропагандистской машины, это происходит потому, что России якобы не хватает таких высоких технологий и она хочет провести модернизацию. Но это предположение довольно смехотворно, поскольку Москва просто изучит танки, чтобы найти более простые способы уничтожения тяжелой бронетехники НАТО (хотя не то чтобы у нее с этим были проблемы).

13 июня президент России Владимир Путин провел встречу в прямом эфире с рядом известных военных блогеров и журналистов, на которой подробно рассказал о результатах деятельности российских вооруженных сил за предыдущие дни. Путин не стал скрывать потерь России и признал, что в вооруженных силах и военной промышленности страны существуют определенные проблемы, но также подтвердил, что они решаются по мере того, как власти работают над устранением недостатков. Тем не менее, он не упустил возможности похвалить общую работу.

И действительно, российский военно-промышленный потенциал был значительно расширен и оказался практически неуязвимым для западных санкций. Военные же продемонстрировали замечательную гибкость, быстро применив новую тактику, что привело их к блестящим результатам, когда дело дошло до отражения атак киевского режима. Путин особо похвалил танк Т Т-90М, поскольку он действительно зарекомендовал себя как лучший в мире. Это мнение еще больше подкрепляется тем фактом, что за более чем год своего использования он понес очень мало потерь от огня противника.

С другой стороны, количество танков немецкого производства Leopard 2, уничтоженных всего за несколько дней, намного превышает количество Т-90МС, потерянных примерно за 16 месяцев специальной военной операции, несмотря на то что последний используется гораздо шире. Что еще хуже для немцев, даже менее совершенный Т-72Б3 оказался гораздо более живучим как против беспилотников, так и против ПТРК (противотанковых ракетных комплексов), чем новейшая и наиболее совершенная тяжелая бронетехника НАТО. Более того, модернизированный танк советской эпохи Т-64БВ, находящийся на вооружении сил киевского режима, также продемонстрировал большую живучесть.

Помимо российских сухопутных войск и беспилотных летательных аппаратов, боевые вертолеты, такие как Ка-52 "Аллигатор", оказались особенно смертоносными против тяжелой бронетехники противника. Основным ПТРК является 9М127-1 "Вихрь", одно из самых совершенных в мире вооружений этого класса. Путин также высоко оценил его наземного собрата, не менее мощный ПТРК 9К135 "Корнет", который, по словам российского президента, также будет производиться в больших количествах. Путин также добавил, что военные эксперты ожидали не меньше того, что мы видели в последние несколько дней, добавив, что оружие и техника НАТО прекрасно горят. Мы могли бы добавить — так же, как и у их идеологических (и буквальных) предков по "Барбароссе".

Драголюб Боснич