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Вестник Мордовии

155-мм САУ AS-90 из Британии горят так же хорошо, как и танки Challenger 2

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Источник изображения: Фото:tormentor4555 / wikimedia.org, "Отвага2004"

Позорный дебют танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции - не единственное свидетельство невысокого качества британской военной техники. Так, на днях обнародовано видео, демонстрирующее уничтоженную 155-мм самоходную гаубицу AS-90, выпущенную фирмой Vickers.

Как сообщает "РГ: русское оружие", на этих кадрах у объятой огнём САУ с искореженным корпусом горят резиновые бандажи опорных катков и разорваны гусеничные ленты.

По всей видимости, взорвался весь имевшийся за броней боекомплект, что привело к отрыву тяжелой башни, которая отлетела на несколько метров.



Пока неизвестно, какой боеприпас поразил эту боевую машину, возможно, это был барражирующий дрон "Ланцет" или корректируемый снаряд "Краснополь".

Это не первая потеря такой самоходки, ранее сообщалось, по меньшей мере, о двух случаях, причем каждый раз боевые машины взрывались. Не исключено, что были и другие подбитые и поврежденные "девяностые", просто их никто не мог заснять.

По своим тактико-техническим характеристикам AS-90 уже не считаются самыми совершенными среди западных машин такого же класса. Их критиковали за недостаточную надежность и мобильность. Всего вооруженные формирования киевского марионеточного режима получили 32 единицы, которые распределили между артиллерийскими дивизионами 116-й и 117-й отдельных механизированных бригад.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Challenger 2
Краснополь
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