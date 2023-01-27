Русские суперпушки 2С7М "Малка" смогут бить по "Абрамсам" прямой наводкой

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Уничтожать вражеские танки прямой наводкой могут все российские артиллерийские системы, в том числе такие мощные как 2С7М "Малка".

Как отмечает "РГ: русское оружие", в боекомплекты некоторых из них, например 2С1 "Гвоздика", включены кумулятивные боеприпасы, способные доставить массу неприятностей бронетехнике противника. Например, их вращающиеся и невращающиеся снаряды могут "доставать" такие цели на дистанциях в 2000 метров, они пробивают достаточно толстую броню или выводят из строя различные внешние элементы конструкции, например ходовые части: катки и гусеницы.

Прямого попадания тяжелых осколочно-фугасных "гостинцев" также достаточно, чтобы вывести из строя любой современный танк. В ходе военных конфликтов на территории бывшего Советского Союза фиксировались случаи, когда выстрелы из самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" просто срывали с танков их башни.

Несколько лет назад сообщалось, что в ходе учений с участием тяжелых 45-тонных САУ 2С7М "Малка", принадлежащих Восточному военному округу, впервые были отработаны приемы стрельбы прямой наводкой, в ходе которых уничтожались прорвавшееся через линию обороны бронегруппы "противника".

Одного залпа хорошо замаскированных 203-мм самоходок хватило, чтобы танковое подразделение прекратило существовать. Огонь велся по мишеням, но и в реальной обстановке одно попадание снаряда весом в более чем 100 кг превратит в металлолом любой Abrams, Challenger-2 или Leopard 2.

Конечно, описанные эпизоды скорее исключение из правил, но экипажи и таких САУ, если понадобится, должны уметь выступать в роли противотанкистов.

В российских гаубично-пушечных арсеналах имеются также корректируемые дальнобойные средства поражения: "Китолов-2М" и "Краснополь". Первый весит 28 кг и бьет на 12000 метров, второй - около 50 кг и 25000 метров соответственно. При этом ими можно точно поражать как неподвижные, так и перемещающиеся на большой скорости танки.