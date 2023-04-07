Наступления ВСУ ждут, но его не будет

Предоставленного западного оружия и боеприпасов Киеву недостаточно

Киев продолжает говорить о готовящемся наступлении, но все чаще с оговоркой, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает тяжелой техники, а имеющаяся в распоряжении не обладает необходимым функционалом. Москва тоже не отдает приказ «всем вперед», поскольку превосходящего по численности противника (Украина раньше провела мобилизацию, причем гораздо более масштабную) лучше сдерживать на подготовленных позициях эшелонированной оборонительной линии и уничтожать в местах сосредоточения ракетами, авиацией и артиллерией.

Так состоится ли новое наступление, о котором говорят на протяжении нескольких месяцев? Во вторник 4 апреля представитель США при НАТО Джулиана Смит заявила, что в Белом доме ожидают наступательной операции ВСУ в течение ближайших нескольких недель. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал дежурным согласием с мнением заокеанских хозяев, в очередной раз пригрозив противнику «приазовским» контрнаступлением ВСУ и «деоккупацией» новых территорий РФ. «Ждем. Встретим. Похороним», – ответил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Между тем Российская армия продолжает наносить огневое воздействие по местам сосредоточения украинских войск, где они весьма уязвимы. По всей видимости, наши разведка и агентура вскрыли план противника по подготовке к наступлению. Полученная информация использовалась при организации серии превентивных авиационных и артиллерийских ударов.

Один из них был нанесен в ночь с 3 на 4 апреля по объектам ВСУ под Одессой и Николаевым. Главной целью снова стал аэродром Школьный и станция Усатово. Крылатые ракеты и беспилотники-камикадзе «Герань-2» поразили ангары и здание, где находилась линия по сборке дронов из западных комплектующих. Отмечается, что на этот раз огонь ПВО был очень слабым, в основном из стольных зениток, радиолокационные средства обнаружения не работали. Возможно, это связано с переброской оставшихся в распоряжении ВСУ зенитных ракетных комплексов к местам сосредоточения войск вблизи линии фронта с целью прикрытия от российских налетов войск перед наступлением.

О еще одном ударе 3 апреля рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские артиллеристы с применением высокоточных средств поражения уничтожили базу иностранных наемников на запорожском направлении. Использовались 152-мм корректируемые снаряды «Краснополь», уточнил источник. «На данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков», – сказал он. Ранее Рогов сообщил государственному информационному агентству ТАСС, что ВСУ сосредоточили на запорожском направлении группировку численностью до 75 тыс. военнослужащих. Ее попытались задействовать 23 марта, но начавшееся было продвижение вперед наткнулось на сосредоточенный огонь российских военных и после потери 400 человек приостановилось.

Захваченные в плен украинские военные рассказывают о недостатке тяжелой техники как главном факторе, не позволяющем добиться успеха в противоборстве с хорошо вооруженным, высокотехнологичным противником. Так, пленный военнослужащий из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ на видео, опубликованном Минобороны, сообщил следующее: «Говорили в феврале о том, что в 25-ю бригаду поступят британские танки – «Челленджеры», что к концу марта они должны поступить. И нам, собственно, командование доводило, что вот эти позиции, лес, который мы держали, оборону, что надо держаться до конца марта и потом поступят эти танки – и будет легче». Первые из 14 обещанных Лондоном основных боевых танков (ОБТ) типа Challenger-2 прибыли на территорию Украины, но в бой так и не пошли. Всего к началу апреля Украина получила 57 танков западного образца из 293, обещанных странами НАТО в течение текущего года. Самые многочисленные поставки осуществила Германия – 18 ОБТ семейства Leopard. Совместно с Данией и Нидерландами германская сторона планирует предоставить Украине более 150 танков. О планах передать 58 танков заявляли США, Швеция, Канада, Испания и Финляндия. Однако об их прибытии на территорию Украины пока не объявлялось. Великобритания, Польша, Норвегия и Португалия также уже осуществили поставки своих боевых машин.

Даже когда все обещанные 293 танка будут поставлены, этого числа окажется явно недостаточно для наступления широким фронтом. Поэтому можно ожидать лишь одного-двух ударов на узком участке для занятия более выгодных позиций для последующей обороны. По словам бывшего начальника военной разведки Чехии и эксперта в области безопасности генерала Андора Шандора, украинская армия «истощена», а Европе уже «в принципе нечего дать украинцам».

Самая печальная ситуация складывается с пилотируемой авиацией. «Истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Киеву, являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов», – заявил официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он добавил, что на Украине в настоящее время насчитывается пять бригад тактической авиации истребителей: две – на тяжелых истребителях Су-27, три – на легких МиГ-29. Они сохранили технический облик конца прошлого века, а он не позволяет летчикам поражать подвижные наземные цели на поле боя высокоточными боеприпасами. «Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели», – сетует Игнат.

Тем не менее, по словам спикера, принципиальное решение соседних стран на поставку Киеву старых советских самолетов – «это исторический шаг». Однако даже с учетом дополнительных польских и словацких МиГов «потенциал украинской авиации все равно недостаточен для организации контрнаступления».

Ранее официальные интернет-ресурсы Киева сообщили, что Болгария, Польша и Словакия вместе собираются передать Киеву 70 истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25. МИД Польши уточнил, что Варшава готова отправить свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу «Рамштайн» в Германии для последующей передачей их Киеву, но с условием. А именно, что впоследствии на место МиГов в польские эскадрильи придет западная авиационная техника. Такое решение должно быть принято на уровне руководства блока НАТО. Ранее Варшава заявляла о долгосрочном плане по перевооружению на американские истребители F-16, но его реализация шла медленно из-за недостатка средств.

Этот и другие польские предложения были приняты холодно. Вашингтон заявил, что передача МиГ-29 Украине «может быть ошибочно воспринята как эскалация» и к тому же не окажет заметного влияния на общую эффективность украинской авиации. Однако позже Белый дом стал тоже склоняться к идее по передаче Украине старых советских самолетов «из наличия» стран НАТО, сообщает Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой «закрыть небо» над Украиной и поставить ей современные истребители. Однако США долгое время исключали саму возможность поставки Киеву подобной авиационной техники. Только лишь в конце марта Словакия отправила Киеву четыре МиГ-29. Всего Братислава согласилась предоставить 13 истребителей. Остальные самолеты Минобороны страны пообещало поставить «в ближайшие недели». Другую партию истребителей МиГ-29 Украине в начале апреля передала Польша.

В Кремле решение Польши и Словакии поставить истребители назвали «утилизацией старой, ненужной техники». Оно служит примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владимир Карнозов