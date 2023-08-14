"Смертельная точка": попадание в нее "Ланцета" взорвет танк M1A1 Abrams

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Украинский марионеточный режим много надежд связывает со скорыми поставками американских основных боевых танков M1A1 Abrams.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), киевские эксперты на полном серьезе обсуждают, что один батальон из трех десятков машин как-то может изменить ход полностью провальной для ВСУ наступательной операции. Известно, что боевые действия ВСУ в настоящее время разбились на отдельные, как их называют, "мясные штурмы", сопровождающиеся для них значительными потерями.

Однако заокеанские танки не обладают никакими особыми преимуществами перед другими западными машинами. Возможно, только следует упомянуть установленные на крышах башен дистанционно управляемые модули с 12,7-мм пулеметом Browning M2HB, которые оснащены собственными тепловизионными прицелами и их можно применять по воздушным и наземным целям.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Правда, не факт, что такие системы будут установлены на отправляемых в горячую точку Abrams. Сами американцы признавались в том, что техника будет максимально упрощена, якобы, для того, "чтобы местные экипажи могли ее как можно быстрее освоить". На деле же Пентагон боится, что эти "подарки" могут достаться российским воинам в качестве трофеев, а без секретной "урановой брони" 62-тонные M1A1 будут уязвимы, как и уже многократно горевшие Leopard 2А4/А6. К тому же у них есть одна особенность: практически весь боекомплект (до 36 штук) помещен в нишу, расположенную в корме башни. Удачное попадание барражирующего боеприпаса "Ланцет", 152-мм высокоточного "Краснополь" или запускаемых с вертолетов ПТУР, вызовет детонацию всех этих снарядов. После чего танк будет годиться только на списание.

Поэтому очень вероятно, что поставленные Abrams будут держать в тылу и использовать лишь для пропагандистских целей.

Похожая ситуация складывается с Challenger 2, они давно уже находятся на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, но на линии боевого соприкосновения не появляются. Первоначально приходила информация, что британцы приказали закладывать в них заряды взрывчатки, чтобы подрывать в случае неблагоприятного развития ситуации, а потом и вовсе запретили отправлять на передовую.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

С таким отношением неудивительно, что, рекламируя западное оружие, ВСУ вынуждены задействовать еще сохранившиеся старые Т-64 различных модификаций и поставляемые из Восточной Европы прошедшие небольшую модернизацию Т-72.