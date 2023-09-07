Войти
bmpd.livejournal.com

Польща заказала 23 батареи зенитного ракетного комплекса Narew с зенитными ракетами CAMM-ER

140
0
0

5 сентября 2023 года в ходе открывшейся в Кельце (Польша) оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракты с польским консорциумом PGZ-Narew на поставку Войску Польскому основных элементов перспективной системы ПВО малой и средней дальности Narew в соответствии с рамочным соглашением 2021 года. Первый контракт предусматривает поставку 138 самоходных пусковых установок iLauncher для 46 зенитных ракетных комплексов Narew (по три пусковой установки в каждом) и соответственно, 23 батарей (по два ЗРК в каждой). Второй - контракт предусматривает поставку для данных ЗРК "более 1000" зенитных управляемых ракет средней дальности MBDA CAMM-ER и дополнительное оборудование - наряду с передачей технологий. Поставки спланированы с 2027 по 2035 годы.

Серийная самоходная пусковая установка iLauncher зенитных управляемых ракет MBDA CAMM на шасси польского военного автомобиля Jelcz P882.57 (8x8) в исполнении для польского зенитного ракетного комплекса Narew (варианта Mala Narew) в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), 05.09.2023 (с) Adam Świerkowski / Defence24

В состав консорциума PGZ-Narew, возглавляемого польским государственным оборонно-промышленным объединением Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), входят предприятия ZM Tarnów, PIT-Radwar, PCO, Jelcz, Mesko, WZU и WZE. Фактическим разработчиком и изготовителем пусковых установок iLauncher и ракет CAMM-ER является британское отделение европейского ракетного объединения MBDA (MBDA UK), с которым консорциум PGZ-Narew должен заключить соглашение о широкой локализации пусковых установок iLauncher и ракет CAMM-ER, их совместном производстве на своих предприятиях и поставке министерству национальной обороны Польши. В частности, пусковые установки iLauncher и другие элементы ЗРК должны бьыть выполнены на шасси польских военных автомобилей Jelcz P882.57 (8×8).

Данные подписанные контракты не включают поставки РЛС, командных пунктов и ряда других элементов ЗРК Narew, которые должны быть полностью польской разработки и производства и отдельные контракты на поставку которых планируется заключить в последующем. В польском исполнении Narew каждый комплекс включает три самоходные восьмиконтейнерные вертикальные пусковые установки iLaunchers с ракетами САММ, три транспортно-заряжающие машины, перспективную польскую РЛС Sajna c АФАР и командный пункт (также польской разработки). Каждая пусковая установка оснащена также электронно-оптической станцией на подъемной мачте для обнаружения воздушных целей в автономном или пассивном режимах. Все элементы устанавливаются на шасси польских военных автомобилей Jelcz P882.57 (8×8), кроме РЛС комплекса, которая должна выполняться на польском бронированном шасси Żubr-P (4x4).

Общая стоимость программы закупки ЗРК Narew оценивается от 30 до 60 млрд злотых (от 7,5 до 15 млрд долл.). Данные ЗУР серии САММ должны применяться также в составе корабельного ЗРК Sea Ceptor на трех планируемых к постройке для ВМС Польши фрегатах программы Miecznik.

Напомним, что в ноябре 2021 года министерство национальной обороны Польши выбрало представленный MBDА UK зенитный ракетный комплекс на основе зенитных управляемых ракет CAMM (вариант британского комплекса Sky Sabre) и их более дальнобойного варианта CAMM-ER в качестве основы в рамках польской программы Narew закупки перспективного ЗРК малой и средней дальности. Базовые ракеты CAMM (Common Anti-air Modular Missile) представляет собой фактически вариант авиационной ракеты AIM-132 ASRAAM класса "воздух-воздух" малой дальности, но с заменой инфракрасной головки самонаведения на активную радиолокационную и с внедрением радиокоррекции по двухканальному даталинку. Ракеты САММ имеют дальность стрельбы до 25 км (масса ракеты 99 кг), а их вариант средней дальности CAMM-ER - до 45 км (масса ракеты 166 кг).

В ноябре 2021 года было подписано соответствующее межправительственное соглашение министрами обороны Великобритании и Польши, и в апреле 2022 года консорциум PGZ-Narew подписал с MBDA UK контракт на сумму 1,65 млрд злотых (400 млн долл) на закупку для вооруженных сил Польши первых двух комплектов наземного зенитного ракетного комплекса малой дальности в "переходной комплектации" с ракетами малой дальности САММ (то есть суммарно комплекта одной батареи, включающей два комплекса). В Польше эти комплексы с ракетами САММ и польской РЛС обнаружения и управления огнем Sola-М именуются Mala Narew ("Малый Narew"). Оба комплекса были поставлены Польше уже в октябре 2022 года и в начале 2023 года.

Кроме того, в апреле 2023 года Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши подписало контракт непосредственно с MBDA UK на сумму 1,9 млрд фунтов стерлингов (около 10 млрд злотых) на закупку 44 пусковых установок iLauncher и "нескольких сотен" зенитных управляемых ракет малой дальности CAMM для последующей интеграции в состав приобретаемых для Войска Польского 22 комбинированных зенитных ракетно-пушечных комплексов Pilica+. Поставки САММ для них запланированы на 2025-2029 годы. Зенитно-ракетный комплекс Pilica+ сочетает в составе своей батареи две пусковые установки iLauncher c зенитными управляемыми ракетами САММ и шесть модернизированных возимых 23-мм спаренных зенитных артиллерийских установок ZUR-23-2KG Jodek-G (на основе лицензионной ЗУ-23) с размещенными на них двухзарядными пусковыми установками зенитных управляемых ракет польского переносного ЗРК Grom/Piorun, объединенных общей системой управления огнем, вклочающей РЛС обнаружения воздушных целей Bistra c АФАР. Установки ZUR-23-2KG Jodek-G на колесных лафетах перевозятся в кузове военного грузового автомобиля Jelcz 442.32 (4x4) польского производства.

Общая стоимость подписанных 5 сентября 2023 года контрактов на закупку ЗРС Patriot PAC-3+ и Narew не разглашается, но по ряду сообщений польских СМИ достигает 100 млрд злотых (23,9 млрд долл). Данные приобретения сделают Польшу обладательницей наиболее мощной и современной системы ПВО среди европейских стран НАТО.

Серийная самоходная пусковая установка iLauncher зенитных управляемых ракет MBDA CAMM на шасси польского военного автомобиля Jelcz P882.57 (8x8) в исполнении для польского зенитного ракетного комплекса Narew (варианта Mala Narew) в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), 05.09.2023 (с) Leszek Chemperek / министерство национальной обороны Польши

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Продукция
ASRAAM
Patriot ЗРК
Sea Ceptor
Град РСЗО
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
NATO
АФАР
Похожие новости
02.05.2023
Польша заказала зенитные управляемые ракеты САММ для комплекса Pilica+
28.04.2022
Великобритания помогает Польше разработать новую систему ПВО
30.03.2022
Шведская подложка, израильская начинка
09.12.2021
Британская армия начала получать зенитный ракетный комплекс Sky Sabre
23.11.2021
Польша выбрала британскую систему ПВО
12.02.2014
Меньше, но дороже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?