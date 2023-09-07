Польща заказала 23 батареи зенитного ракетного комплекса Narew с зенитными ракетами CAMM-ER

5 сентября 2023 года в ходе открывшейся в Кельце (Польша) оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракты с польским консорциумом PGZ-Narew на поставку Войску Польскому основных элементов перспективной системы ПВО малой и средней дальности Narew в соответствии с рамочным соглашением 2021 года. Первый контракт предусматривает поставку 138 самоходных пусковых установок iLauncher для 46 зенитных ракетных комплексов Narew (по три пусковой установки в каждом) и соответственно, 23 батарей (по два ЗРК в каждой). Второй - контракт предусматривает поставку для данных ЗРК "более 1000" зенитных управляемых ракет средней дальности MBDA CAMM-ER и дополнительное оборудование - наряду с передачей технологий. Поставки спланированы с 2027 по 2035 годы.

Серийная самоходная пусковая установка iLauncher зенитных управляемых ракет MBDA CAMM на шасси польского военного автомобиля Jelcz P882.57 (8x8) в исполнении для польского зенитного ракетного комплекса Narew (варианта Mala Narew) в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), 05.09.2023 (с) Adam Świerkowski / Defence24

В состав консорциума PGZ-Narew, возглавляемого польским государственным оборонно-промышленным объединением Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), входят предприятия ZM Tarnów, PIT-Radwar, PCO, Jelcz, Mesko, WZU и WZE. Фактическим разработчиком и изготовителем пусковых установок iLauncher и ракет CAMM-ER является британское отделение европейского ракетного объединения MBDA (MBDA UK), с которым консорциум PGZ-Narew должен заключить соглашение о широкой локализации пусковых установок iLauncher и ракет CAMM-ER, их совместном производстве на своих предприятиях и поставке министерству национальной обороны Польши. В частности, пусковые установки iLauncher и другие элементы ЗРК должны бьыть выполнены на шасси польских военных автомобилей Jelcz P882.57 (8×8).

Данные подписанные контракты не включают поставки РЛС, командных пунктов и ряда других элементов ЗРК Narew, которые должны быть полностью польской разработки и производства и отдельные контракты на поставку которых планируется заключить в последующем. В польском исполнении Narew каждый комплекс включает три самоходные восьмиконтейнерные вертикальные пусковые установки iLaunchers с ракетами САММ, три транспортно-заряжающие машины, перспективную польскую РЛС Sajna c АФАР и командный пункт (также польской разработки). Каждая пусковая установка оснащена также электронно-оптической станцией на подъемной мачте для обнаружения воздушных целей в автономном или пассивном режимах. Все элементы устанавливаются на шасси польских военных автомобилей Jelcz P882.57 (8×8), кроме РЛС комплекса, которая должна выполняться на польском бронированном шасси Żubr-P (4x4).

Общая стоимость программы закупки ЗРК Narew оценивается от 30 до 60 млрд злотых (от 7,5 до 15 млрд долл.). Данные ЗУР серии САММ должны применяться также в составе корабельного ЗРК Sea Ceptor на трех планируемых к постройке для ВМС Польши фрегатах программы Miecznik.

Напомним, что в ноябре 2021 года министерство национальной обороны Польши выбрало представленный MBDА UK зенитный ракетный комплекс на основе зенитных управляемых ракет CAMM (вариант британского комплекса Sky Sabre) и их более дальнобойного варианта CAMM-ER в качестве основы в рамках польской программы Narew закупки перспективного ЗРК малой и средней дальности. Базовые ракеты CAMM (Common Anti-air Modular Missile) представляет собой фактически вариант авиационной ракеты AIM-132 ASRAAM класса "воздух-воздух" малой дальности, но с заменой инфракрасной головки самонаведения на активную радиолокационную и с внедрением радиокоррекции по двухканальному даталинку. Ракеты САММ имеют дальность стрельбы до 25 км (масса ракеты 99 кг), а их вариант средней дальности CAMM-ER - до 45 км (масса ракеты 166 кг).

В ноябре 2021 года было подписано соответствующее межправительственное соглашение министрами обороны Великобритании и Польши, и в апреле 2022 года консорциум PGZ-Narew подписал с MBDA UK контракт на сумму 1,65 млрд злотых (400 млн долл) на закупку для вооруженных сил Польши первых двух комплектов наземного зенитного ракетного комплекса малой дальности в "переходной комплектации" с ракетами малой дальности САММ (то есть суммарно комплекта одной батареи, включающей два комплекса). В Польше эти комплексы с ракетами САММ и польской РЛС обнаружения и управления огнем Sola-М именуются Mala Narew ("Малый Narew"). Оба комплекса были поставлены Польше уже в октябре 2022 года и в начале 2023 года.

Кроме того, в апреле 2023 года Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши подписало контракт непосредственно с MBDA UK на сумму 1,9 млрд фунтов стерлингов (около 10 млрд злотых) на закупку 44 пусковых установок iLauncher и "нескольких сотен" зенитных управляемых ракет малой дальности CAMM для последующей интеграции в состав приобретаемых для Войска Польского 22 комбинированных зенитных ракетно-пушечных комплексов Pilica+. Поставки САММ для них запланированы на 2025-2029 годы. Зенитно-ракетный комплекс Pilica+ сочетает в составе своей батареи две пусковые установки iLauncher c зенитными управляемыми ракетами САММ и шесть модернизированных возимых 23-мм спаренных зенитных артиллерийских установок ZUR-23-2KG Jodek-G (на основе лицензионной ЗУ-23) с размещенными на них двухзарядными пусковыми установками зенитных управляемых ракет польского переносного ЗРК Grom/Piorun, объединенных общей системой управления огнем, вклочающей РЛС обнаружения воздушных целей Bistra c АФАР. Установки ZUR-23-2KG Jodek-G на колесных лафетах перевозятся в кузове военного грузового автомобиля Jelcz 442.32 (4x4) польского производства.

Общая стоимость подписанных 5 сентября 2023 года контрактов на закупку ЗРС Patriot PAC-3+ и Narew не разглашается, но по ряду сообщений польских СМИ достигает 100 млрд злотых (23,9 млрд долл). Данные приобретения сделают Польшу обладательницей наиболее мощной и современной системы ПВО среди европейских стран НАТО.

Серийная самоходная пусковая установка iLauncher зенитных управляемых ракет MBDA CAMM на шасси польского военного автомобиля Jelcz P882.57 (8x8) в исполнении для польского зенитного ракетного комплекса Narew (варианта Mala Narew) в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), 05.09.2023 (с) Leszek Chemperek / министерство национальной обороны Польши