Польша подписала соглашение на закупку второй партии зенитных ракетных систем Patriot

5 сентября 2023 года в ходе открывшейся в Кельце (Польша) оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил подписанное соглашение с министерством обороны США (в виде обмена между правительствами письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) на поставку Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) еще шести батарей американских зенитных ракетных систем Patriot в конфигурации PAC-3+ с новой интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО Integrated Air and Missile Defense (IAMD) Battle Command System (IBCS). Данное соглашение означает реализацию второго этапа польской программы Wisla по созданию интегрированной системы ПВО и ПРО на основе ЗРС Patriot и системы IBCS.

Пусковые установки М903А2 на шасси польских автомобилей Jelcz из состава первой полученной Польшей батареи американской зенитной ракетной системы Patriot PAC-3+. Торунь, 14.10.2022 (с) министерство национальной обороны Польши

Стоимость соглашения официально не раскрывается. Данное соглашение не включает поставку собственно основных элементов системы IBCS, на приобретение которых должно быть заключено в последующем отдельное соглашение.

Напомним, что в выпущенном в июне 2023 года Агентством министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) уведомлении Конгрессу США о планируемой продаже Польше по линии FMS законтрактованных теперь шести батарей зенитных ракетных систем Patriot PAC-3+ общая стоимость предполагаемой поставки была обозначена в 15 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Согласно уведомлению DSCA, в данное соглашение должны войти 12 ЗРС Patriot PAC-3+, обозначаемых в Польше "огневыми единицами" (Jednostki ogniowe) и сводимых в польской организации по две в зенитные ракетные батареи каждая (всего шесть). В соответствии с уведомлением, суммарно в данную поставку должны войти 12 новых многофункциональных РЛС LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensors), 48 пусковых установок М903, 644 ракеты РАС-3 MSE и 12 полевых электростанций Large Tactical Power Systems (LTPS). Также в поставку войдут соответствующее прочее оборудование, услуги по подготовке личного состава и технической поддержке. Генеральными подрядчиками по поставке выступают корпорации Raytheon (RTX), Lockheed Martin (производитель ракет РАС-3 MSE) и Northrop Grumman (производитель IBCS).

В соответствии с поданным польским правительством в начале 2017 года правительству США официальным запросом, всего Польша планировала в рамках программы Wisla по линии американской программы FMS приобрести восемь батарей (16 "огневых единиц") ЗРС Patriot, интегрированных с новой системой боевого управления ПВО и ПРО IBCS, создаваемой корпорацией Norhrop Grumman в интересах армии США. Также Польша планировала в дальнейшем увеличение противоракетных возможностей ЗРС Patriot за счет дополнительного введения в их состав противоракет Raytheon SkyCeptor (PAAC-4, вариант противоракет Rafael/Raytheon Stunner, используемых в израильском комплексе ПРО "Кела Давид"- David's Sling).

В рамках польского двухэтапного плана приобретения ЗРС Patriot по программе Wisla, в марте 2018 года были подписаны с американской стороной соглашения по первому этапу стоимостью 4,75 млрд долл на закупку по линии FMS четырех ЗРС Patriot РАС-3+ (две батареи) со штатными нынешними РЛС AN/MPQ-65 и противоракетами РАС-3 MSE. В подписанный контракт вошли четыре РЛС AN/MPQ-65, четыре батарейных пункта управления, 16 пусковых установок М903А2, 208 ракет РАС-3 MSE, 11 испытательных ракет РАС-3 MSE, шесть командных пунктов IBCS Engagement Operations Centers (EOC), 12 сетевых комплектов Integrated Fire Control Network (IFCN) ICBS, четыре полевых электростанции EPP III и пять многофункциональных информационных терминалов Multifunctional Information Distribution Systems/Low Volume Terminals (MIDS/LVT) аппаратуры передачи данных Link 16. Первый комплекс был поставлен Польше в сентябре 2022 года, однако, видимо, завершение поставок и интеграции польских систем по первому этапу Wisla затянется (сейчас планируется на 2024 год) из-за затягивания Northrop Grumman разработки и отработки системы IBCS. Как теперь видно, поставки системы ICBS вообще перенесены на отдельное соглашение в будущем.

В мае 2022 года министерство национальной обороны Польши направило официальный запрос правительству США о приобретении 12 ЗРС Patriot РАС-3+ по второму этапу программы Wisla, с оснащением их новыми РЛС LTAMDS, которые теперь и законтрактованы. Поставки Польше заказанных 12 ЗРС Patriot РАС-3+ по второму этапу программы Wisla ожидаются с 2026 по 2029 годы. Польша стала первым иностранным заказчиком ЗРС Patriot с системой IBCS и новой всераскурсной батарейной РЛС LTAMDS (GhostEye) разработки и производства корпорации RTX (Raytheon). Первая РЛС LTAMDS была поставлена армии США в 2022 году, а серийное внедрение IBCS было начато в 2021 году.

В сочетании с подписанным Польшей одновременно контрактом на закупку 23 батарей ЗРС средней дальности CAMM-ER по программе Narew, данные приобретения сделают Польшу обладательницей наиболее мощной и современной системы ПВО среди европейских стран НАТО.

(с) министерство национальной обороны Польши

Новая многофункциональная радиолокационная станция LTAMDS (GhostEye) разработки и производства корпорации RTX (Raytheon) для зенитной ракетной системы Patriot в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), 05.09.2023 (с) Leszek Chemperek / министерство национальной обороны Польши