Польша заказала зенитные управляемые ракеты САММ для комплекса Pilica+

Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши сообщило, что 28 апреля 2023 года подписало с британским отделением европейского ракетного объединения MBDA (MBDA UK) контракт на сумму 1,9 млрд фунтов стерлингов (около 10 млрд злотых) на закупку пусковых установок и зенитных управляемых ракет MBDA CAMM для последующей интеграции в состав приобретаемых для Войска Польского комбинированных зенитных ракетно-пушечных комплексов Pilica+.

Серийная самоходная пусковая установка iLauncher зенитных управляемых ракет MBDA CAMM на шасси польского военного автомобиля Jelcz P882.57 (8x8) в исполнении для польских зенитных комплексов Narew и Pilica+, октябрь 2022 года (с) zbiam.pl

По контракту с MBDA UK Польше будут поставлены 44 пусковые установки iLauncher (по две на батарею комплекса Pilica+) и "несколько сотен" ракет CAMM (Common Anti-air Modular Missile) с дальностью стрельбы до 25 км, поставки запланированы на 2025-2029 годы. Согласно пресс-релизу MBDA, это крупнейшая закупка ракет САММ малой дальности в наземном исполнении европейской страной НАТО.

Зенитно-ракетный комплекс Pilica+ сочетает в составе своей батареи две пусковые установки c зенитными управляемыми ракетами САММ и шесть модернизированных возимых 23-мм спаренных зенитных артиллерийских установок ZUR-23-2KG Jodek-G (на основе лицензионной ЗУ-23) с размещенными на них двухзарядными пусковыми установками зенитных управляемых ракет польского переносного ЗРК Grom/Piorun, объединенных общей системой управления огнем, вклочающей РЛС обнаружения воздушных целей Bistra c АФАР. Установки ZUR-23-2KG Jodek-G на колесных лафетах перевозятся в кузове военного грузового автомобиля Jelcz 442.32 (4x4) польского производства и спообны вести огонь как с грунта, так и с машины. Восьмиконтейнерная вертикальная пусковая установка iLauncher ракет САММ должна быть выполнена на шасси польского автомобиля Jelcz P882.57 (8x8).

Одновременно с подписанием контракта с MBDA UK, Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши подписало непосредственный контракт стоимостью 3 млрд злотых (720 млн долл) с польским консорциумом PGZ-Pilica+, являющимся разработчиком и производителем комплекса Pilica+, на поставку Войску Польскому 16 комплексов (батарей) Pilica+ в период 2025-2029 годов, а также на модернизацию до варианта Pilica+ шести ранее заказанных комплексов (батарей) PSR-A Pilica (использующих только установки ZUR-23-2KG Jodek-G, с конца 2020 по конец 2022 года поставлены четыре комплекса), один из последних предполагается использовать как учебный. Таким образом, всего планируется иметь 22 батареи комплекса Pilica+. В состав консорциума, возглавляемого польским государственным оборонно-промышленным объединением Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), входят предприятия ZM Tarnów, PIT-Radwar, PCO, Jelcz, Mesko, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CTM, WZU и WZE. Ранее в марте 2023 года по отдельному контракту стоимостью более 1,1 млрд злотых (до 270 млн долл) консорциуму PGZ-Pilica+ были заказаны 22 подвижные РЛС обнаружения Bistra для комплектации указанных 22 батарей комплекса Pilica+. Данные РЛС выполняются на шасси польской колесной бронированной машины Żubr-P (4х4).

Закупка зенитных ракет САММ для комплексов Pilica+ является вторым крупным контрактом Польши на данные ракеты. Ранее в ноябре 2021 года министерство национальной обороны Польши выбрало представленный MBDА UK зенитный ракетный комплекс на основе зенитных управляемых ракет CAMM (вариант британского комплекса Sky Sabre) в качестве основы в рамках польской программы Narew закупки перспективного ЗРК малой и средней дальности. В ноябре 2021 года было подписано соответствующее межправительственное соглашение министрами обороны Великобритании и Польши, и в апреле 2022 года польский консорциум PGZ-Narew во главе со все тем же объединением PGZ подписал с MBDA UK контракт на сумму 1,65 млрд злотых (400 млн долл) на закупку для вооруженных сил Польши первых двух комплектов наземного зенитного ракетного комплекса малой дальности в "переходной комплектации" с ракетами САММ (то есть суммарно комплекта одной батареи, включающей два комплекса). В Польше эти комплексы именуются Mala Narew ("Малый Narew"). Оба комплекса были поставлены Польше уже в октябре 2022 года и в начале 2023 года.

В исполнении Mala Narew каждый комплекс включает три самоходные восьмиконтейнерные вертикальные пусковые установки iLaunchers с ракетами САММ, три транспортно-заряжающие машины, польскую РЛС обнаружения и управления огнем Sola-М (в дальнейшем должна быть заменена на перспективную польскую РЛС Sajna c АФАР) и командный пункт (также польской разработки). Каждая пусковая установка оснащена также электронно-оптической станцией на подъемной мачте для обнаружения воздушных целей в автономном или пассивном режимах (пусковые установки для комплексов Narew и Pilica+ унифицированы). PGZ-Narew отвечает за интеграцию всех элементов комплекса. Все элементы устанавливаются на шасси польских военных автомобилей Jelcz (8×8), кроме РЛС комплекса, которая выполняется также на бронированном шасси Żubr-P (4x4).

В последующем предполагается введение в состав комплекса ("Полный Narew") модифицированных ЗУР САММ-ER средней дальности стрельбы (до 40 км). Всего до 2035 года Польша планирует приобрести 23 батареи (то есть 46 комплексов) по программе Narew, стоимость программы оценивается от 30 до 60 млрд злотых (от 7,5 до 15 млрд долл.). Заявляется также о намерении локализовать производство ракет серии САММ в Польше. Данные ЗУР должны применяться также в составе корабельного ЗРК Sea Ceptor на трех планируемых к постройке для ВМС Польши фрегатах программы Miecznik.

Зенитные управляемые ракеты CAMM (Common Anti-air Modular Missile) были созданы в ходе реализации выданного министерством обороны Великобритании в декабре 2011 года MBDA UK контракта стоимостью 483 млн фунтов стерлингов на полномасштабную разработку этой ракеты и на создание комплексов наземного и корабельного базирования с ее использованием. Ракета САММ представляет собой фактически вариант авиационной ракеты AIM-132 ASRAAM класса "воздух-воздух" малой дальности, но с заменой инфракрасной головки самонаведения на активную радиолокационную и с внедрением радиокоррекции по двухканальному даталинку. Ракета САММ имеет массу 99 кг, длину 3,2 м и диаметр корпуса 166 мм. Максимальная дальность стрельбы ЗУР САММ составляет до 25 км, маршевая скорость около М=3.

Входящая в состав польского комбинированного зенитного ракетно-пушечного комплекса Pilica (Pilica+) возимая 23-мм спаренная зенитная артиллерийская установка ZUR-23-2KG Jodek-G с двухзарядной пусковой установкой зенитных управляемых ракет польского переносного ЗРК Grom/Piorun на используемом для транспортировки военном грузовом автомобиле Jelcz 442.32 (4x4) польского производства (с) министерство нацилнальной обороны Польши

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