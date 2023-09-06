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Военное обозрение

Польская компания планирует самостоятельное производство южнокорейских РСЗО К239 Chunmoo на платформе грузовика Jelcz

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Источник изображения: topwar.ru

Польша продолжает реализацию масштабной программы наращивания военного потенциала, делая упор на закупку современных иностранных вооружений, в основном из США и Южной Кореи. При этом Варшава не забывает и о развитии собственной оборонной промышленности, стараясь по возможности локализовать обслуживание, ремонт, модернизацию и даже частичное или полное производство закупленной за рубежом военной техники и ее компонентов.

Онлайн-издание Defence24 анонсирует, что на международной выставке оборонной промышленности в Польше MSPO 2023, которая откроется в Варшаве сегодня, будет продемонстрирован опытный образец РСЗО Homar-K, созданной на базе южнокорейской ракетной установки К239 Chunmoo путем размещения на шасси польских грузовых автомобилей Jelcz, производимых крупным оборонным предприятием Huta Stalowa Wola (HSW SA). Рамочное соглашение о поставках 290 РСЗО K239 Chunmoo и боеприпасов различного типа к ним для польской армии южнокорейской компанией Hanwha Aerospace было подписано в сентябре прошлого года. Поставки всех заказанных пусковых установок должны завершиться в 2027 году.

Общая стоимость контракта составляет 3,55 млрд долларов. Первые 18 пусковых установок корейского производства, интегрированных с шасси Jelcz, Польша получит до конца 2023 года. Они поступят на вооружение 18-го артиллерийского полка, дислоцированного в Новой Дубе, там же находится один из заводов HSW SA. На нем, в частности, производятся боеприпасы, которые Польша поставляет Украине.

Южнокорейские ракетные установки имеют открытую архитектуру и могут оснащаться различными типами ракет. В частности, РСЗО может применять шесть управляемых баллистических ракет калибром 239-мм с дальностью стрельбы до 290 километров, либо двадцать неуправляемых 131-мм ракет К33 с радиусом действия до 36 километров. Причем два стартовых лотка на одной пусковой установке могут быть загружены комбинациями различных типов ракет, включая польские 122-мм ракеты с дальностью поражения до 160 км.

До начала выставки руководство HSW SA отказывается раскрывать подробности, насколько предприятие готово к производству остальных компонентов данной РСЗО. Директор компании Ян Шведо лишь сообщил изданию, что переговоры на эту тему ведутся и они проходят довольно успешно. На данном этапе уже достигнуто соглашение о серийном производстве на польском предприятии ракетных боеприпасов для K239 Chunmoo. Пока что интеграция пусковых установок РСЗО на платформу Jelcz производится в Южной Корее.

Грузовик Jelcz на шасси типа 882.57 с бронированной кабиной с приводом 8x8 является модификацией самого большого транспортного средства, которое было спроектировано и производится на заводе Jelcz, входящем в концерн Huta Stalowa Wola. Общая масса автомобиля колеблется в пределах 22,5 тонн. Автомобиль длиной 11 метров и шириной 2,8 метра способен преодолевать внедорожные препятствия с максимальной высотой до 30 см. Он также преодолеет траншею шириной до 60 см и водную преграду глубиной 1-1,2 м. Машина оснащается двигателями IVECO мощностью 430 или 540 л. с.

Всего в рамках программы закупки южнокорейских пусковых установок РСЗО K239 Chunmoo и американских систем HIMARS, которые также будут устанавливаться на шасси грузовика Jelcz, Польша планирует в ближайшие годы поставить на вооружение порядка 750 данных систем. Как пишет автор статьи в онлайн-издании, если Варшава реализует эти амбициозные планы, то Польша станет «самой крупной артиллерийской и ракетной державой на континенте».

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Южная Корея
Продукция
HIMARS
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