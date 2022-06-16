Польша приобретет южнокорейские танки К2 и боевые машины пехоты

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил 13 июня 2022 года на совещании руководящего состава министерства национальной обороны и вооруженных сил Польши, что в Южной Корее для польской армии будет закуплено "проверенное вооружение корейского производства, в том числе оевые машины пехоты, которые дополнят БМП Borsuk, гаубицы и танки К2".

Демонстрационный образец танка К2NO производства южнокорейской корпорации Hyundai Rotem на испытаниях в Норвегии, 27.01.2022 (с) [i]Håkon Bonafede[/i]

В интервью польскому ресурсу Defence24.pl пресс-секретарь польского Агентства вооружений подполковник Кшиштоф Платек, комментируя заявления министра, сообщил, что официально процедура закупок данной техники еще не начата, но ведутся технические переговоры. Он также заявил, что с точки зрения конкретных программ закупаемая БМП будет "перспективным, а не переходным" решением. На практике это, скорее всего, означает, что рассматривается закупка новой БМП AS21 Redback разработки южнокорейской группы Hahwha, а не более старой БМП K21.

Планы закупки новой БМП в Южной Корее поднимают вопросы о перспективах самостоятельно разрабатываемой в Польше при головной роли предприятия Huta Stalowa Wola (HSW) БМП Borsuk, хотя министр Блащак особо упомянул, что южнокорейские БМП "дополнят БМП Borsuk". Однако планы параллельного производства двух БМП для относительно небольшой польской армии выглядят очень сомнительно. Сейчас первый прототип Borsuk проходит испытания и еще четыре образца заказаны.

Что касается гаубиц, то cообщается, что переговоры касаются приобретения шасси южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 Thunder, которые затем должны быть использованы для производства польских самоходных гаубиц Krab предприятием HSW с целью увеличения темпов выпуска. Недавно HSW получила экспортный заказ на 56 САУ Krab от Украины, также планируется дополнительный контракт примерно на 80 единиц Krab для Войска Польского, в дополнение ко 122 заказанным ранее. Krab базируется на изготавливаемом HSW лицензионном шасси K9, хотя первая партия из 24 шасси была поставлена ​​непосредственно из Южной Кореи. Однако, видимо, производство шасси остается узким местом для HSW, и теперь решено вернуться к их прямому импорту из Южной КОреи.

Относительно программы закупки Польшей танков К2 подполковник Кшиштоф Платек заявил, что здесь речь идет о "спиральном развитии потенциала", при котором Польшей будет закуплена определенная партия готовых танков для удовлетворения самых неотложных потребностей, наряду с созданием производственных мощностей в Польше, передачей технологий и организацией производства в Польше танков в требуемой польской стороной окончательной комплектации, а ранее приобретенные танки К2 будут затем модернизированы.

Согласно неофициальной информации в польских СМИ, на первом этапе польской стороной планируется закупка в Южной Корее тремя партиями суммарно 180 готовых танков К2 производства корпорации Hyundai Rotem, причем танки эти якобы должны соответствовать модификации К2NO, предлагаемой сейчас Норвегии. Основным отличием К2NO от базового К2 является усиленная защита, что привело к росту боевой массы с 55,5 тонн (у К2) до 61,5 тонны. На К2NO предлагается установка комплекса активной защиты Rafael Trophy и используется южнокорейский дизельный двигатель DV27K в комбинации с германской трансмиссией Renk HSWL-295TL.

Пока что неясно, понимается ли под "спиральным развитием" и планами выпуска в Польше модифицированного танка обращение в дальнейшем к проекту К2PL, представленному Hyundai Rotem в 2020 году на польский танковый тендер по программе Wilk. Проект танка К2PL, согласно представленным материалам, демонстрирует довольно значительные отличия от базового К2 - в частности, применение семикатковой ходовой части вместо шестикатковой ходовой части К2, и переработанную защиту корпуса и башни за счет применения не только дополнительной пассивной, но и динамической защиты. Проект К2PL фактически выглядит итерацией турецкого танка Altay, в создании которого, как известно, активно участвовала Hyundai Rotem, использовавшая в качестве основы свой танк К2.

Кроме указанных объявлений министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил на упомянутом совещании руководящего состава министерства национальной обороны и вооруженных сил Польши 13 июня, что в составе польской армии будут сформированы еще две дивизии в дополнение к четырем существующим. Новые дивизии будут дислоцированы "вдоль реки Висла, в центральной части Польши". Согласно заявлениям Блащака, численность вооруженных сил Польши в целом планируется довести до 300 тысяч человек, а уровень польских оборонных расходов - до 3% ВВП (то есть примерно до 20 млрд долл в 2023 году). Он также подтвердил планы закупки 500 американских ракетных комплексов HIMARS, заявив: "война на Украине показала, насколько важна артиллерия, поэтому Польша должна стать артиллерийской державой".

В настоящее время в составе Войска Польского имеются четыре дивизии: 11-я Любушская бронекавалерийская дивизия (управление в Жагани), 12-я Щецинская механизированная дивизия (Щецин), 16-я Поморская механизированная дивизия (Ольштын) и 18-я механизированная дивизия (Седлец), каждая трехбригадного состава. В 2018 году стоимость формирования одной новой дивизии, включая закупку необходимого для нее вооружения, оценивалась польскими экспертами в 50 млрд злотых (около 11 млрд долл).

Один из опытных образцов боевой машины пехоты AS21 Redback производства южнокорейской группы Hahwha на испытаниях в Австралии, 2021 год (с) Hahwha